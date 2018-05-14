«Мне бы спокойствие Кошечкина»: о чём говорили наши после победы

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швеция
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
14.05 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
14.05 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
14.05 завершен Чехия 4
Австрия 3
тв
Группа B
14.05 завершен
ОТ 		Канада 2
Латвия 1
тв
Группа A
13:15 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа B
13:15 не начался Финляндия
США
тв
Группа A
17:15 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
17:15 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
21:15 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33463581/
14 мая 2018, 23:19 | Чемпионат.com

«Мне бы спокойствие Кошечкина»: о чём говорили наши после победы

Все хвалили Шестёркина и радовались, что удалось избежать переезда в Хернинг.

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Видимо, что-то случилось...

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© РИА "Новости"
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Сборная России со счётом 4:0 переиграла Словакию на чемпионате мира в Копенгагене. Команда Ильи Воробьёва всю встречу действовала аккуратно. В первом периоде соперник был полностью сломлен, а затем россияне стали ожидаемо играть по счёту, держа в уме следующий матч со шведами. И это логично, ведь впереди у сборной Воробьёва более серьёзное испытание. Было заметно, что выводы после предыдущих игр сделаны, ошибки устранены. Важно и то, что сборная отыграла на ноль, здорово проявив себя в обороне. В преддверии плей-офф это точно пойдёт на пользу. В том числе и в психологическом плане.

Соперник, к слову, оказывал достойное сопротивление. Не стоит забывать, что словаки на групповом этапе уже отобрали очки у чехов и шведов, а на недавней Олимпиаде обыграли даже Россию. Реванш удался — это здорово. Нельзя не отметить и молодого вратаря Игоря Шестёркина, который совей игрой доказал, что в любой момент может заменить Василия Кошечкина. Не обошлось без судейских ошибок — арбитр пропустил явный удар Юрчо в пах Гаврикову, не удалив форварда Словакии до конца игры. Но это не помешало сборной России завоевать три очка.

«Про поражение от Словакии на ОИ-2018 мы уже забыли»

Сразу после окончания встречи с журналистами побеседовали капитан Россия Павел Дацюк, защитники Владислав Гавриков и Никита Зайцев, а также главный герой — Игорь Шестёркин.

— Первый период был хороший. Во втором и третьем начали ошибаться, допускать контратаки. Рисунок игры был уже другой, — прокомментировал матч капитан сборной России Павел Дацюк.

— Как противостоять шведам, с которыми играть завтра?

— Со шведами главное — не ошибаться на своей и чужой синей линии.

— Вспоминали о том, что проиграли словакам на Олимпиаде?

— Про поражение от Словакии на Олимпиаде уже забыли, мы знали, что надо выигрывать сегодняшний матч.

— Рады, что остаётесь в Копенгагене, а не будете переезжать в Хернинг на четвертьфинал?

— Да. Будет больше времени отдохнуть.

«Со мной всё нормально, момент с травмой Мамина не видел»

Защитник Владислав Гавриков заявил, что чувствует себя хорошо после удара в пах со стороны Томаша Юрчо.

— Как ваше самочувствие? Вам досталось в одном из моментов…

— Всё нормально со мной.

— Почему не слишком получился второй период?

— Во втором периоде откатились к своим воротам, дали пространство сопернику, он начал им пользоваться. Начались переигранные отрезки, и период был хуже по качеству, чем первый.

— Рады, что не едете в Хернинг?

— Самое главное — побеждать, а там уже не от нас зависит.

— В третьем периоде словаки стали играть агрессивнее?

— Сложно сказать. Не то чтобы они до этого так не играли, просто дело случая.

— Видели момент с травмой Мамина?

— Нет, видел только, как он на лавку ехал.

— Как остановить шведов и Форсберга?

— Будем готовиться, разберём, посмотрим какие-то нюансы. У них вся команда хорошая, бессмысленно кого-то выделять.

«Подсматриваю у Кошечкина, насколько он спокоен»

— В первом периоде тяжело было, потому что не было бросков. Во втором периоде они появились, я вошёл в игру, — сказал вратарь россиян Игорь Шестёркин, отыгравший на ноль.

— Партнёры вам сильно помогли?

— Ребята молодцы, что блокировали много бросков и довели дело до победы.

— Как общаетесь с Кошечкиным?

— Нормально общаемся, подсматриваю у него, насколько он спокоен. Мне бы такое спокойствие — я бы уже получше играл.

— Что будете испытывать, если доверят сыграть четвертьфинал?

— И радость, и волнение, наверное, всё вместе.

«Россия не играла в откат, весь матч действовали ровно»

— Нормально сыграли всю игру, полностью контролировали, — считает защитник сборной России Никита Зайцев.

— Показалось, что после первого периода начали играть в откат…

— Я не заметил, чтобы мы начали играть в откат. Мы весь матч отыграли ровно, должны были забивать много голов.

— Почему не удалось реализовать большинство «пять на три»?

— Нормально разыгрывали, просто в завершающей фазе неудачно получилось, поэтому не реализовали.

— Шестёркин отыграл на ноль, рады за него?

— Шестёркин — молодец, здорово двигался, придал уверенности нам.

— В какой хоккей нужно сыграть со Швецией, в более защитный?

— Со шведами будем играть в свою игру, а не от обороны.

— Теперь России точно не переезжать в Хернинг на четвертьфинал.

— Здорово, что не нужно переезжать в другой город, это позволит сэкономить силы.

Прокомментировал матч журналистам и президент ФХР Владислав Третьяк.

— Первый период был за нами, а потом как будто силёнок не хватило. В третьем периоде наша команда показала коллективную игру, за счёт которой можно было удержать счёт, — отметил функционер.

— Как без силёнок играть со шведами?

— Ну как? Восстановимся. Создаём много моментов, но не забиваем, увы.

— Как оцените игру Игоря Шестёркина?

— Он показал солидную игру, и в команде его тоже лучшим признали, сыграл здорово. Солидно — это не просто удачно, он игру держал в своих руках. Главное, есть игра, и она красивая, нравится людям. Мы на голову лучше соперников в первом периоде что с чехами, что здесь. Скажу честно — мне наша команда нравится.

— Опять имело место быть невезение — попадали в штанги.

— К сожалению, штанга нам не помогает, мы уже все ворота общипали, но никак она не заходит.

— Как вам работа судей?

— Судейство пока не хуже, чем в прошлом году, более-менее нормальное. Есть ошибки, но больших жалоб нет.
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14 Мая, 17:15 Зрители 7732 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Россия 4:0
(2:0, 0:0, 2:0)
Словакия
Главные тренеры
Илья Воробьев Крэйг Рэмзи
Вратари
Игорь Шестеркин Марек Чильяк 58:30 (М. Чильяк 58:49-58:56, М. Чильяк 59:44)
1-й период
04:30 Никита Трямкин
Томаш Юрчо 08:08
11:10 Максим Мамин (Н. Сошников)
16:50 Никита Гусев (П. Дацюк, Н. Зайцев)
Томаш Юрчо 19:01
Михал Чайковски 19:30
2-й период
33:06 Никита Трямкин
3-й период
44:04 Максим Мамин
58:49 п.в. Максим Шалунов (Н. Сошников)
59:44 п.в. Илья Михеев (А. Барабанов, М. Шалунов)
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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