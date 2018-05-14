«Мне бы спокойствие Кошечкина»: о чём говорили наши после победы
Все хвалили Шестёркина и радовались, что удалось избежать переезда в Хернинг.
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Сборная России со счётом 4:0 переиграла Словакию на чемпионате мира в Копенгагене. Команда Ильи Воробьёва всю встречу действовала аккуратно. В первом периоде соперник был полностью сломлен, а затем россияне стали ожидаемо играть по счёту, держа в уме следующий матч со шведами. И это логично, ведь впереди у сборной Воробьёва более серьёзное испытание. Было заметно, что выводы после предыдущих игр сделаны, ошибки устранены. Важно и то, что сборная отыграла на ноль, здорово проявив себя в обороне. В преддверии
Соперник, к слову, оказывал достойное сопротивление. Не стоит забывать, что словаки на групповом этапе уже отобрали очки у чехов и шведов, а на недавней Олимпиаде обыграли даже Россию. Реванш удался — это здорово. Нельзя не отметить и молодого вратаря Игоря Шестёркина, который совей игрой доказал, что в любой момент может заменить Василия Кошечкина. Не обошлось без судейских ошибок — арбитр пропустил явный удар Юрчо в пах Гаврикову, не удалив форварда Словакии до конца игры. Но это не помешало сборной России завоевать три очка.
«Про поражение от Словакии на ОИ-2018 мы уже забыли»
Сразу после окончания встречи с журналистами побеседовали капитан Россия Павел Дацюк, защитники Владислав Гавриков и Никита Зайцев, а также главный герой — Игорь Шестёркин.
— Первый период был хороший. Во втором и третьем начали ошибаться, допускать контратаки. Рисунок игры был уже другой, — прокомментировал матч капитан сборной России Павел Дацюк.
— Как противостоять шведам, с которыми играть завтра?
— Со шведами главное — не ошибаться на своей и чужой синей линии.
— Вспоминали о том, что проиграли словакам на Олимпиаде?
— Про поражение от Словакии на Олимпиаде уже забыли, мы знали, что надо выигрывать сегодняшний матч.
— Рады, что остаётесь в Копенгагене, а не будете переезжать в Хернинг на четвертьфинал?
— Да. Будет больше времени отдохнуть.
«Со мной всё нормально, момент с травмой Мамина не видел»
Защитник Владислав Гавриков заявил, что чувствует себя хорошо после удара в пах со стороны Томаша Юрчо.
— Как ваше самочувствие? Вам досталось в одном из моментов…
— Всё нормально со мной.
— Почему не слишком получился второй период?
— Во втором периоде откатились к своим воротам, дали пространство сопернику, он начал им пользоваться. Начались переигранные отрезки, и период был хуже по качеству, чем первый.
— Рады, что не едете в Хернинг?
— Самое главное — побеждать, а там уже не от нас зависит.
— В третьем периоде словаки стали играть агрессивнее?
— Сложно сказать. Не то чтобы они до этого так не играли, просто дело случая.
— Видели момент с травмой Мамина?
— Нет, видел только, как он на лавку ехал.
— Как остановить шведов и Форсберга?
— Будем готовиться, разберём, посмотрим
«Подсматриваю у Кошечкина, насколько он спокоен»
— В первом периоде тяжело было, потому что не было бросков. Во втором периоде они появились, я вошёл в игру, — сказал вратарь россиян Игорь Шестёркин, отыгравший на ноль.
— Партнёры вам сильно помогли?
— Ребята молодцы, что блокировали много бросков и довели дело до победы.
— Как общаетесь с Кошечкиным?
— Нормально общаемся, подсматриваю у него, насколько он спокоен. Мне бы такое спокойствие — я бы уже получше играл.
— Что будете испытывать, если доверят сыграть четвертьфинал?
— И радость, и волнение, наверное, всё вместе.
«Россия не играла в откат, весь матч действовали ровно»
— Нормально сыграли всю игру, полностью контролировали, — считает защитник сборной России Никита Зайцев.
— Показалось, что после первого периода начали играть в откат…
— Я не заметил, чтобы мы начали играть в откат. Мы весь матч отыграли ровно, должны были забивать много голов.
— Почему не удалось реализовать большинство «пять на три»?
— Нормально разыгрывали, просто в завершающей фазе неудачно получилось, поэтому не реализовали.
— Шестёркин отыграл на ноль, рады за него?
— Шестёркин — молодец, здорово двигался, придал уверенности нам.
— В какой хоккей нужно сыграть со Швецией, в более защитный?
— Со шведами будем играть в свою игру, а не от обороны.
— Теперь России точно не переезжать в Хернинг на четвертьфинал.
— Здорово, что не нужно переезжать в другой город, это позволит сэкономить силы.
Прокомментировал матч журналистам и президент ФХР Владислав Третьяк.
— Первый период был за нами, а потом как будто силёнок не хватило. В третьем периоде наша команда показала коллективную игру, за счёт которой можно было удержать счёт, — отметил функционер.
— Как без силёнок играть со шведами?
— Ну как? Восстановимся. Создаём много моментов, но не забиваем, увы.
— Как оцените игру Игоря Шестёркина?
— Он показал солидную игру, и в команде его тоже лучшим признали, сыграл здорово. Солидно — это не просто удачно, он игру держал в своих руках. Главное, есть игра, и она красивая, нравится людям. Мы на голову лучше соперников в первом периоде что с чехами, что здесь. Скажу честно — мне наша команда нравится.
— Опять имело место быть невезение — попадали в штанги.
— К сожалению, штанга нам не помогает, мы уже все ворота общипали, но никак она не заходит.
— Как вам работа судей?
— Судейство пока не хуже, чем в прошлом году,
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|Илья Воробьев
|Крэйг Рэмзи
|Игорь Шестеркин
|Марек Чильяк 58:30 (М. Чильяк 58:49-58:56, М. Чильяк 59:44)
|1-й период
|04:30
|Никита Трямкин
|Томаш Юрчо
|08:08
|11:10
|Максим Мамин (Н. Сошников)
|16:50
|Никита Гусев (П. Дацюк, Н. Зайцев)
|Томаш Юрчо
|19:01
|Михал Чайковски
|19:30
|2-й период
|33:06
|Никита Трямкин
|3-й период
|44:04
|Максим Мамин
|58:49
|п.в.
|Максим Шалунов (Н. Сошников)
|59:44
|п.в.
|Илья Михеев (А. Барабанов, М. Шалунов)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол