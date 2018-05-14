«Мне бы спокойствие Кошечкина»: о чём говорили наши после победы

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Сборная России со счётом 4:0 переиграла Словакию на чемпионате мира в Копенгагене. Команда Ильи Воробьёва всю встречу действовала аккуратно. В первом периоде соперник был полностью сломлен, а затем россияне стали ожидаемо играть по счёту, держа в уме следующий матч со шведами. И это логично, ведь впереди у сборной Воробьёва более серьёзное испытание. Было заметно, что выводы после предыдущих игр сделаны, ошибки устранены. Важно и то, что сборная отыграла на ноль, здорово проявив себя в обороне. В преддверии плей-офф это точно пойдёт на пользу. В том числе и в психологическом плане.

Соперник, к слову, оказывал достойное сопротивление. Не стоит забывать, что словаки на групповом этапе уже отобрали очки у чехов и шведов, а на недавней Олимпиаде обыграли даже Россию. Реванш удался — это здорово. Нельзя не отметить и молодого вратаря Игоря Шестёркина, который совей игрой доказал, что в любой момент может заменить Василия Кошечкина. Не обошлось без судейских ошибок — арбитр пропустил явный удар Юрчо в пах Гаврикову, не удалив форварда Словакии до конца игры. Но это не помешало сборной России завоевать три очка.

«Про поражение от Словакии на ОИ-2018 мы уже забыли»

Сразу после окончания встречи с журналистами побеседовали капитан Россия Павел Дацюк, защитники Владислав Гавриков и Никита Зайцев, а также главный герой — Игорь Шестёркин.

— Первый период был хороший. Во втором и третьем начали ошибаться, допускать контратаки. Рисунок игры был уже другой, — прокомментировал матч капитан сборной России Павел Дацюк.

— Как противостоять шведам, с которыми играть завтра?

— Со шведами главное — не ошибаться на своей и чужой синей линии.

— Вспоминали о том, что проиграли словакам на Олимпиаде?

— Про поражение от Словакии на Олимпиаде уже забыли, мы знали, что надо выигрывать сегодняшний матч.

— Рады, что остаётесь в Копенгагене, а не будете переезжать в Хернинг на четвертьфинал?

— Да. Будет больше времени отдохнуть.

«Со мной всё нормально, момент с травмой Мамина не видел»

Защитник Владислав Гавриков заявил, что чувствует себя хорошо после удара в пах со стороны Томаша Юрчо.

— Как ваше самочувствие? Вам досталось в одном из моментов…

— Всё нормально со мной.



— Почему не слишком получился второй период?

— Во втором периоде откатились к своим воротам, дали пространство сопернику, он начал им пользоваться. Начались переигранные отрезки, и период был хуже по качеству, чем первый.

— Рады, что не едете в Хернинг?

— Самое главное — побеждать, а там уже не от нас зависит.

— В третьем периоде словаки стали играть агрессивнее?

— Сложно сказать. Не то чтобы они до этого так не играли, просто дело случая.

— Видели момент с травмой Мамина?

— Нет, видел только, как он на лавку ехал.

— Как остановить шведов и Форсберга?

— Будем готовиться, разберём, посмотрим какие-то нюансы. У них вся команда хорошая, бессмысленно кого-то выделять.

«Подсматриваю у Кошечкина, насколько он спокоен»

— В первом периоде тяжело было, потому что не было бросков. Во втором периоде они появились, я вошёл в игру, — сказал вратарь россиян Игорь Шестёркин, отыгравший на ноль.

— Партнёры вам сильно помогли?

— Ребята молодцы, что блокировали много бросков и довели дело до победы.

— Как общаетесь с Кошечкиным?

— Нормально общаемся, подсматриваю у него, насколько он спокоен. Мне бы такое спокойствие — я бы уже получше играл.

— Что будете испытывать, если доверят сыграть четвертьфинал?

— И радость, и волнение, наверное, всё вместе.

«Россия не играла в откат, весь матч действовали ровно»

— Нормально сыграли всю игру, полностью контролировали, — считает защитник сборной России Никита Зайцев.

— Показалось, что после первого периода начали играть в откат…

— Я не заметил, чтобы мы начали играть в откат. Мы весь матч отыграли ровно, должны были забивать много голов.

— Почему не удалось реализовать большинство «пять на три»?

— Нормально разыгрывали, просто в завершающей фазе неудачно получилось, поэтому не реализовали.

— Шестёркин отыграл на ноль, рады за него?

— Шестёркин — молодец, здорово двигался, придал уверенности нам.

— В какой хоккей нужно сыграть со Швецией, в более защитный?

— Со шведами будем играть в свою игру, а не от обороны.

— Теперь России точно не переезжать в Хернинг на четвертьфинал.

— Здорово, что не нужно переезжать в другой город, это позволит сэкономить силы.

Прокомментировал матч журналистам и президент ФХР Владислав Третьяк.

— Первый период был за нами, а потом как будто силёнок не хватило. В третьем периоде наша команда показала коллективную игру, за счёт которой можно было удержать счёт, — отметил функционер.

— Как без силёнок играть со шведами?

— Ну как? Восстановимся. Создаём много моментов, но не забиваем, увы.

— Как оцените игру Игоря Шестёркина?

— Он показал солидную игру, и в команде его тоже лучшим признали, сыграл здорово. Солидно — это не просто удачно, он игру держал в своих руках. Главное, есть игра, и она красивая, нравится людям. Мы на голову лучше соперников в первом периоде что с чехами, что здесь. Скажу честно — мне наша команда нравится.

— Опять имело место быть невезение — попадали в штанги.

— К сожалению, штанга нам не помогает, мы уже все ворота общипали, но никак она не заходит.

— Как вам работа судей?