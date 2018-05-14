«Вы там были? Ну и не надо»: от чего звенит в ушах у Воробьёва

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швеция
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
17:15 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
21:15 2-й период Чехия 3
Австрия 1
тв
Группа B
21:15 2-й период Канада 1
Латвия 0
тв
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
тв
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33463255/
14 мая 2018, 21:15 | Чемпионат.com

«Вы там были? Ну и не надо»: от чего звенит в ушах у Воробьёва

Это не вратарский вопрос.

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Это не вратарский вопрос.

Сборная России по хоккею одержала пятую победу на чемпионате мира-2018, оказавшись сильнее команды Словакии — 4:0. Главный тренер нашей команды Илья Воробьёв рассказал о повреждении Мамина, выборе вратаря и важности победы над словаками.

«Очень рады за Шестёркина, со шведами играет Кошечкин»

— Что с Маминым, Капризовым и Гавриковым?

— Гаврикова вы, наверное, видели. У Капризова ушиб, надеемся, что всё будет нормально. По Мамину — доктора колдуют, но прогнозы уже не радужные.

— Такое ощущение, что мы не были готовы к тому, что словаки начнут жестко играть и бить нас.

— Не сказал бы, что были не готовы. Действительно они очень жестко играли. Моменты, где ребята получили повреждения, где-то опыта не хватило. Может быть, не надо было при счёте 2:0…Но так нельзя сказать. Хорошо, что они лезли, потому что они настоящие нападающие, они хотят забить гол. Опыта не хватило, именно в этих моментах не надо было.

— В первом периоде по воротам Шестёркина нанесли два броска, а во втором — 11. Что изменилось?

— Во-первых, им отступать было некуда, они полетели активно. Во-вторых, опять наши пересменки не совсем… Будем работать над этим.

— Шестёркин не пропустил ни одной шайбы на турнире, но к Кошечкину всё равно больше доверия.

— Мы очень рады за Игоря, завтра играет Вася.

«Бучневича убрали из второго звена по разным причинам»

— Как вам игра Шалунова в центре?

— Чем дольше продолжалась игра, тем лучше. В третьем периоде вся команда «закусилась» по-спортивному.

— Почему изначально видели Шалунова с краю, а не в центре?

— Есть четыре опорных центральных нападающих. В первых двух звеньях у нас есть люди на этих позициях — Паша Дацюк и Артём Анисимов. Дальше Серёжа Андронов и Илья Каблуков — четыре центра. Поэтому у него такая роль.

— Что с Андроновым?

— Ему попало вчера не очень приятно, надеемся, что он сыграет со шведами.

— Бучневич до травмы Мамина провёл только одну смену. Почему он от игрока второго звена перешёл на позицию 13-го нападающего?

— Была такая ротация, надо было так сделать по определённым причинам, но уже планировали, что он сыграет со шведами. Пашка нормально вписался.

— Воспитательные или спортивные причины?

— Разные.

«Важно, что остались на четвертьфинал в Копенгагене»

— Большинство сегодня не пошло, в частности «5 на 3».

— Понимаю, я тоже хочу быть на первом месте, но мы вторые-третьи по этому показателю на турнире. Работаем над этим. Не скажу, что не было моментов.

— Не кажется, что при розыгрыше большинства у нас много пасов?

— У нас разные концепции в двух бригадах большинства. Пасов много, но у нас же написано «Россия», мы рождены с пасами.

— Звон штанг в ушах ещё не стоит?

— Есть немножко.

— Решение по вратарям принимает тренер вратарей или последнее слово за вами?

— Мы говорим об этом. Естественно, доверяем Рашиту Давыдову, но если… Мы обсуждаем это.

— Если Кошечкин не убедит вас в матчах со шведами, вы уже будете обсуждать, кто сыграет в четвертьфинале?

— Тема вратарей — очень сложная тема. Это индивидуальный вид спорта. Давайте на удачу её не обсуждать, я их стараюсь не трогать лишний раз.

— Важно ли было остаться на четвертьфинал в Копенгагене?

— Конечно, важно. Вы там были?

— Нет.

— Ну и не надо (общий смех).
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14 Мая, 17:15 Зрители 7732 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Россия 4:0
(2:0, 0:0, 2:0)
Словакия
Главные тренеры
Илья Воробьев Крэйг Рэмзи
Вратари
Игорь Шестеркин Марек Чильяк 58:30 (М. Чильяк 58:49-58:56, М. Чильяк 59:44)
1-й период
04:30 Никита Трямкин
Томаш Юрчо 08:08
11:10 Максим Мамин (Н. Сошников)
16:50 Никита Гусев (П. Дацюк, Н. Зайцев)
Томаш Юрчо 19:01
Михал Чайковски 19:30
2-й период
33:06 Никита Трямкин
3-й период
44:04 Максим Мамин
58:49 п.в. Максим Шалунов (Н. Сошников)
59:44 п.в. Илья Михеев (А. Барабанов, М. Шалунов)
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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