«Вы там были? Ну и не надо»: от чего звенит в ушах у Воробьёва

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Это не вратарский вопрос.

Сборная России по хоккею одержала пятую победу на чемпионате мира-2018, оказавшись сильнее команды Словакии — 4:0. Главный тренер нашей команды Илья Воробьёв рассказал о повреждении Мамина, выборе вратаря и важности победы над словаками.

«Очень рады за Шестёркина, со шведами играет Кошечкин»

— Что с Маминым, Капризовым и Гавриковым?

— Гаврикова вы, наверное, видели. У Капризова ушиб, надеемся, что всё будет нормально. По Мамину — доктора колдуют, но прогнозы уже не радужные.

— Такое ощущение, что мы не были готовы к тому, что словаки начнут жестко играть и бить нас.

— Не сказал бы, что были не готовы. Действительно они очень жестко играли. Моменты, где ребята получили повреждения, где-то опыта не хватило. Может быть, не надо было при счёте 2:0…Но так нельзя сказать. Хорошо, что они лезли, потому что они настоящие нападающие, они хотят забить гол. Опыта не хватило, именно в этих моментах не надо было.

— В первом периоде по воротам Шестёркина нанесли два броска, а во втором — 11. Что изменилось?

— Во-первых, им отступать было некуда, они полетели активно. Во-вторых, опять наши пересменки не совсем… Будем работать над этим.

— Шестёркин не пропустил ни одной шайбы на турнире, но к Кошечкину всё равно больше доверия.

— Мы очень рады за Игоря, завтра играет Вася.

«Бучневича убрали из второго звена по разным причинам»

— Как вам игра Шалунова в центре?

— Чем дольше продолжалась игра, тем лучше. В третьем периоде вся команда «закусилась» по-спортивному.

— Почему изначально видели Шалунова с краю, а не в центре?

— Есть четыре опорных центральных нападающих. В первых двух звеньях у нас есть люди на этих позициях — Паша Дацюк и Артём Анисимов. Дальше Серёжа Андронов и Илья Каблуков — четыре центра. Поэтому у него такая роль.

— Что с Андроновым?

— Ему попало вчера не очень приятно, надеемся, что он сыграет со шведами.

— Бучневич до травмы Мамина провёл только одну смену. Почему он от игрока второго звена перешёл на позицию 13-го нападающего?

— Была такая ротация, надо было так сделать по определённым причинам, но уже планировали, что он сыграет со шведами. Пашка нормально вписался.

— Воспитательные или спортивные причины?

— Разные.

«Важно, что остались на четвертьфинал в Копенгагене»

— Большинство сегодня не пошло, в частности «5 на 3».

— Понимаю, я тоже хочу быть на первом месте, но мы вторые-третьи по этому показателю на турнире. Работаем над этим. Не скажу, что не было моментов.

— Не кажется, что при розыгрыше большинства у нас много пасов?

— У нас разные концепции в двух бригадах большинства. Пасов много, но у нас же написано «Россия», мы рождены с пасами.

— Звон штанг в ушах ещё не стоит?

— Есть немножко.

— Решение по вратарям принимает тренер вратарей или последнее слово за вами?

— Мы говорим об этом. Естественно, доверяем Рашиту Давыдову, но если… Мы обсуждаем это.

— Если Кошечкин не убедит вас в матчах со шведами, вы уже будете обсуждать, кто сыграет в четвертьфинале?

— Тема вратарей — очень сложная тема. Это индивидуальный вид спорта. Давайте на удачу её не обсуждать, я их стараюсь не трогать лишний раз.

— Важно ли было остаться на четвертьфинал в Копенгагене?

— Конечно, важно. Вы там были?

— Нет.

— Ну и не надо (общий смех).