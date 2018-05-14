«Вы там были? Ну и не надо»: от чего звенит в ушах у Воробьёва
Это не вратарский вопрос.
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Это не вратарский вопрос.
Сборная России по хоккею одержала пятую победу на чемпионате мира-2018, оказавшись сильнее команды Словакии — 4:0. Главный тренер нашей команды Илья Воробьёв рассказал о повреждении Мамина, выборе вратаря и важности победы над словаками.
«Очень рады за Шестёркина, со шведами играет Кошечкин»
— Что с Маминым, Капризовым и Гавриковым?
— Гаврикова вы, наверное, видели. У Капризова ушиб, надеемся, что всё будет нормально. По Мамину — доктора колдуют, но прогнозы уже не радужные.
— Такое ощущение, что мы не были готовы к тому, что словаки начнут жестко играть и бить нас.
— Не сказал бы, что были не готовы. Действительно они очень жестко играли. Моменты, где ребята получили повреждения,
— В первом периоде по воротам Шестёркина нанесли два броска, а во втором — 11. Что изменилось?
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— Шестёркин не пропустил ни одной шайбы на турнире, но к Кошечкину всё равно больше доверия.
— Мы очень рады за Игоря, завтра играет Вася.
«Бучневича убрали из второго звена по разным причинам»
— Как вам игра Шалунова в центре?
— Чем дольше продолжалась игра, тем лучше. В третьем периоде вся команда «закусилась»
— Почему изначально видели Шалунова с краю, а не в центре?
— Есть четыре опорных центральных нападающих. В первых двух звеньях у нас есть люди на этих позициях — Паша Дацюк и Артём Анисимов. Дальше Серёжа Андронов и Илья Каблуков — четыре центра. Поэтому у него такая роль.
— Что с Андроновым?
— Ему попало вчера не очень приятно, надеемся, что он сыграет со шведами.
— Бучневич до травмы Мамина провёл только одну смену. Почему он от игрока второго звена перешёл на позицию 13-го нападающего?
— Была такая ротация, надо было так сделать по определённым причинам, но уже планировали, что он сыграет со шведами. Пашка нормально вписался.
— Воспитательные или спортивные причины?
— Разные.
«Важно, что остались на четвертьфинал в Копенгагене»
— Большинство сегодня не пошло, в частности «5 на 3».
— Понимаю, я тоже хочу быть на первом месте, но мы
— Не кажется, что при розыгрыше большинства у нас много пасов?
— У нас разные концепции в двух бригадах большинства. Пасов много, но у нас же написано «Россия», мы рождены с пасами.
— Звон штанг в ушах ещё не стоит?
— Есть немножко.
— Решение по вратарям принимает тренер вратарей или последнее слово за вами?
— Мы говорим об этом. Естественно, доверяем Рашиту Давыдову, но если… Мы обсуждаем это.
— Если Кошечкин не убедит вас в матчах со шведами, вы уже будете обсуждать, кто сыграет в четвертьфинале?
— Тема вратарей — очень сложная тема. Это индивидуальный вид спорта. Давайте на удачу её не обсуждать, я их стараюсь не трогать лишний раз.
— Важно ли было остаться на четвертьфинал в Копенгагене?
— Конечно, важно. Вы там были?
— Нет.
— Ну и не надо (общий смех).
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|Илья Воробьев
|Крэйг Рэмзи
|Игорь Шестеркин
|Марек Чильяк 58:30 (М. Чильяк 58:49-58:56, М. Чильяк 59:44)
|1-й период
|04:30
|Никита Трямкин
|Томаш Юрчо
|08:08
|11:10
|Максим Мамин (Н. Сошников)
|16:50
|Никита Гусев (П. Дацюк, Н. Зайцев)
|Томаш Юрчо
|19:01
|Михал Чайковски
|19:30
|2-й период
|33:06
|Никита Трямкин
|3-й период
|44:04
|Максим Мамин
|58:49
|п.в.
|Максим Шалунов (Н. Сошников)
|59:44
|п.в.
|Илья Михеев (А. Барабанов, М. Шалунов)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол