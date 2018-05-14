Да когда уже закончатся эти травмы? Россия побеждает, но теряет хоккеистов
Россия обыграла Словакию в предпоследнем матче группового турнира (4:0).
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Видимо, что-то случилось...
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ШТРАФ
День начинался ужасно. Началось все с того, что контролеры в общественном транспорте выписали мне знаменитый штраф на 750 крон, хотя я не был «зайцем» в полном смысле слова. Билет я приобрел, но система «зон» в Копенгагене довольно запутанная.
Главное, что мы в первый день сразу спросили, сколько будет стоить билет от стадиона до нашей квартиры. Нам показали, что нужно приобретать за 12 крон «один плюс». Мы еще ходили и возмущались, что почти 130 рублей. Дорого.
Но платить надо, ведь впервые за несколько лет организаторы ИИХФ не обеспечили проездными билетами в стране, где проходит турнир. Давали карточки в Москве и Хельсинки, Братиславе и Кельне (в Германии сама аккредитация была проездным). Так вот теперь выяснилось, что мы находимся на границе зон — одна остановка это уже пересечение. Платить надо 24 кроны (250 рублей).
Не знаю, как они собираются заставить меня заплатить. Я ничего не подписывал, а в «истории» мобильного приложения есть четкая картина, что я всегда плачу.
— Вам что не
— Так это, — я хотел пожаловаться на штраф, но он быстро ушел.
Зато у нас были закрыты
А кошмары продолжились. Сначала на площадке появились тренеры — они подозрительно смотрели на лед, приготовленный на них. Били по нему клюшками и вслушивались. Видимо, чувствовали, что там пустота.
Со льдом тут тоже не все гладко, а тот же Динар Хафизуллин получил повреждение именно
СОСТАВ
Утренний состав удивил тем, что Павел Бучневич неожиданно был переведен в число запасных, да еще и вместе с Максимом Шалуновым. Они не должны были играть против словаков, пока не случилась другая беда.
Сергей Андронов то ли неудачно упал, то ли еще
— Ничего страшного, решили поберечь, — уверяли нас в сборной, но это было не так.
— Андронов не сыграет в матче, — сразу же начал Алексей Жамнов. — В центре выйдет Максим Шалунов, а Павел Бучневич будет тринадцатым нападающим.
— А чего
—
Когда закончилась официальная часть, я прогулялся с Жамновым, чтобы понять, почему так происходит. Хорошие игроки вдруг не тянут на уровне сборной. И еще грубо ошибаются.
— Условия другие, — объяснял мне старший тренер. — Допустим, приезжает хоккеист из клуба, а ему там разрешали вообще все.
— А тут?
— Тут система, другая игра, — втолковывал он мне. — Здесь некоторые вещи просто не допускаются.
— Егор Яковлев всегда был аккуратным. Почему он так ошибся в игре со Швейцарией?
— Да там ничего страшного. Наверное, успокоился, но мы тут людям говорим, что успокаиваться нельзя.
ТРАВМЫ
Словаки формально еще претендовали на место в
Кстати, про наших соседей. Там после вылета никаких драк не было, никто разборок не устраивал, но были и курьезные моменты. Так, капитан команды Александр Павлович запретил включать музыку в раздевалке.
— У нас траур, — объяснил он.
А еще наши соперники удивляют все остальные команды тем, что посещают зал штанги. Тренер так решил. И ладно бы белорусские хоккеисты заходили туда на разминку. Нет, они поднимают тяжелые веса, их заставляют прыгать. Так что с победой команду Словакии в заключительной игре. У них нет соперника.
Но этого было мало, а с Россией бороться весьма трудно. Но первый период все равно удивил. Бедный Игорь Шестеркин! По его воротам нанесли всего два броска. Причем на первой и на последних минутах. Все остальное время он стоял довольно задумчивый, удивленный. Кто бы осудил, если бы наш вратарь уснул.
Преимущество нашей команды было огромным, но забить получилось всего дважды. А вот после перерыва словацкая команда пришла в себя — тому же Игорю пришлось весьма и весьма непросто.
Со счетом было все понятно, но два момента в начале третьего периода заставили нас зажмуриться. Сначала травму получил Владислав Гавриков, а затем Кирилл Капризов, стараясь забить, упал и так врезался в борт спиной, что долго не мог подняться. Во вторник точно не будет никаких раскаток, а врачам нашей команды надо совершить чудо. Если мы потеряем двух ключевых хоккеистов, то долго на турнире не продержимся.
Это у сборной Швеции двух травмированных заменили такие люди, которые бы попали на Кубок мира, начинайся он прямо сейчас. Мы же практически без запаса. Повреждения Гаврикова и Кирилла доказали, что день был плохой не только у меня, но и у нашей сборной. Закончилась эта игра тем, что Максим Мамин повредил ключицу и досрочно ушел в раздевалку.
Нам точно никого больше нельзя заявить?
Алексей ШЕВЧЕНКО
из Копенгагена.
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|Илья Воробьев
|Крэйг Рэмзи
|Игорь Шестеркин
|Марек Чильяк 58:30 (М. Чильяк 58:49-58:56, М. Чильяк 59:44)
|1-й период
|04:30
|Никита Трямкин
|Томаш Юрчо
|08:08
|11:10
|Максим Мамин (Н. Сошников)
|16:50
|Никита Гусев (П. Дацюк, Н. Зайцев)
|Томаш Юрчо
|19:01
|Михал Чайковски
|19:30
|2-й период
|33:06
|Никита Трямкин
|3-й период
|44:04
|Максим Мамин
|58:49
|п.в.
|Максим Шалунов (Н. Сошников)
|59:44
|п.в.
|Илья Михеев (А. Барабанов, М. Шалунов)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол