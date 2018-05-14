Да когда уже закончатся эти травмы? Россия побеждает, но теряет хоккеистов

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швеция
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
17:15 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
21:15 2-й период Чехия 3
Австрия 1
тв
Группа B
21:15 2-й период Канада 1
Латвия 0
тв
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
тв
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33463059/
14 мая 2018, 21:43 | Спорт-Экспресс

Да когда уже закончатся эти травмы? Россия побеждает, но теряет хоккеистов

Россия обыграла Словакию в предпоследнем матче группового турнира (4:0).

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© РИА "Новости"
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ШТРАФ

День начинался ужасно. Началось все с того, что контролеры в общественном транспорте выписали мне знаменитый штраф на 750 крон, хотя я не был «зайцем» в полном смысле слова. Билет я приобрел, но система «зон» в Копенгагене довольно запутанная.

Главное, что мы в первый день сразу спросили, сколько будет стоить билет от стадиона до нашей квартиры. Нам показали, что нужно приобретать за 12 крон «один плюс». Мы еще ходили и возмущались, что почти 130 рублей. Дорого.

Но платить надо, ведь впервые за несколько лет организаторы ИИХФ не обеспечили проездными билетами в стране, где проходит турнир. Давали карточки в Москве и Хельсинки, Братиславе и Кельне (в Германии сама аккредитация была проездным). Так вот теперь выяснилось, что мы находимся на границе зон — одна остановка это уже пересечение. Платить надо 24 кроны (250 рублей).

Не знаю, как они собираются заставить меня заплатить. Я ничего не подписывал, а в «истории» мобильного приложения есть четкая картина, что я всегда плачу.

— Вам что не спится-то? — удивленно воскликнул Павел Бучневич, увидев меня возле стадиона.

— Так это, — я хотел пожаловаться на штраф, но он быстро ушел.

Зато у нас были закрыты пресс-центр, не работал административный вход — прийти на открытую раскатку не было никакой возможности. Выручил волонтер, который пустил через дверь, откуда заходят хоккеисты. Но это нарушение. В Германии бы точно не пустили, как бы мы ни умоляли. В Москве, впрочем, не пустили бы и туда, куда обязаны. Были примеры.

А кошмары продолжились. Сначала на площадке появились тренеры — они подозрительно смотрели на лед, приготовленный на них. Били по нему клюшками и вслушивались. Видимо, чувствовали, что там пустота.

Со льдом тут тоже не все гладко, а тот же Динар Хафизуллин получил повреждение именно из-за покрытия, а не потому, что в него кто-то ударил или прилетело шайбой. Лед достаточно опасный. Может быть, вы видели по телевизору, но лайнсмены почти в каждой встрече подъезжали к какому-нибудь месту и производили косметический ремонт трещин. Засыпали снегом, заливали водой.

СОСТАВ

Утренний состав удивил тем, что Павел Бучневич неожиданно был переведен в число запасных, да еще и вместе с Максимом Шалуновым. Они не должны были играть против словаков, пока не случилась другая беда.

Сергей Андронов то ли неудачно упал, то ли еще что-то, но до конца раскатки он не доработал и отправился в раздевалку.

— Ничего страшного, решили поберечь, — уверяли нас в сборной, но это было не так.

— Андронов не сыграет в матче, — сразу же начал Алексей Жамнов. — В центре выйдет Максим Шалунов, а Павел Бучневич будет тринадцатым нападающим.

— А чего Бучневич-то вообще из состава вылетел? — спрашивал я.

— Сейчас-то что об этом говорить, — махнул рукой тренер. — Мы просто все пробуем, экспериментируем.

Когда закончилась официальная часть, я прогулялся с Жамновым, чтобы понять, почему так происходит. Хорошие игроки вдруг не тянут на уровне сборной. И еще грубо ошибаются.

— Условия другие, — объяснял мне старший тренер. — Допустим, приезжает хоккеист из клуба, а ему там разрешали вообще все.

— А тут?

— Тут система, другая игра, — втолковывал он мне. — Здесь некоторые вещи просто не допускаются.

— Егор Яковлев всегда был аккуратным. Почему он так ошибся в игре со Швейцарией?

— Да там ничего страшного. Наверное, успокоился, но мы тут людям говорим, что успокаиваться нельзя.

ТРАВМЫ

Словаки формально еще претендовали на место в плей-офф, а две победы в оставшихся двух встречах делали их фаворитами за место в четверке. Но соперники были из разных лиг. Против России шансы были призрачными, зато очки в игре с Белоруссией практически уже в кармане.

Кстати, про наших соседей. Там после вылета никаких драк не было, никто разборок не устраивал, но были и курьезные моменты. Так, капитан команды Александр Павлович запретил включать музыку в раздевалке.

— У нас траур, — объяснил он.

А еще наши соперники удивляют все остальные команды тем, что посещают зал штанги. Тренер так решил. И ладно бы белорусские хоккеисты заходили туда на разминку. Нет, они поднимают тяжелые веса, их заставляют прыгать. Так что с победой команду Словакии в заключительной игре. У них нет соперника.

Но этого было мало, а с Россией бороться весьма трудно. Но первый период все равно удивил. Бедный Игорь Шестеркин! По его воротам нанесли всего два броска. Причем на первой и на последних минутах. Все остальное время он стоял довольно задумчивый, удивленный. Кто бы осудил, если бы наш вратарь уснул.

Преимущество нашей команды было огромным, но забить получилось всего дважды. А вот после перерыва словацкая команда пришла в себя — тому же Игорю пришлось весьма и весьма непросто.

Со счетом было все понятно, но два момента в начале третьего периода заставили нас зажмуриться. Сначала травму получил Владислав Гавриков, а затем Кирилл Капризов, стараясь забить, упал и так врезался в борт спиной, что долго не мог подняться. Во вторник точно не будет никаких раскаток, а врачам нашей команды надо совершить чудо. Если мы потеряем двух ключевых хоккеистов, то долго на турнире не продержимся.

Это у сборной Швеции двух травмированных заменили такие люди, которые бы попали на Кубок мира, начинайся он прямо сейчас. Мы же практически без запаса. Повреждения Гаврикова и Кирилла доказали, что день был плохой не только у меня, но и у нашей сборной. Закончилась эта игра тем, что Максим Мамин повредил ключицу и досрочно ушел в раздевалку.

Нам точно никого больше нельзя заявить?

Алексей ШЕВЧЕНКО
из Копенгагена.
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14 Мая, 17:15 Зрители 7732 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Россия 4:0
(2:0, 0:0, 2:0)
Словакия
Главные тренеры
Илья Воробьев Крэйг Рэмзи
Вратари
Игорь Шестеркин Марек Чильяк 58:30 (М. Чильяк 58:49-58:56, М. Чильяк 59:44)
1-й период
04:30 Никита Трямкин
Томаш Юрчо 08:08
11:10 Максим Мамин (Н. Сошников)
16:50 Никита Гусев (П. Дацюк, Н. Зайцев)
Томаш Юрчо 19:01
Михал Чайковски 19:30
2-й период
33:06 Никита Трямкин
3-й период
44:04 Максим Мамин
58:49 п.в. Максим Шалунов (Н. Сошников)
59:44 п.в. Илья Михеев (А. Барабанов, М. Шалунов)
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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