Да когда уже закончатся эти травмы? Россия побеждает, но теряет хоккеистов

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ШТРАФ

День начинался ужасно. Началось все с того, что контролеры в общественном транспорте выписали мне знаменитый штраф на 750 крон, хотя я не был «зайцем» в полном смысле слова. Билет я приобрел, но система «зон» в Копенгагене довольно запутанная.

Главное, что мы в первый день сразу спросили, сколько будет стоить билет от стадиона до нашей квартиры. Нам показали, что нужно приобретать за 12 крон «один плюс». Мы еще ходили и возмущались, что почти 130 рублей. Дорого.

Но платить надо, ведь впервые за несколько лет организаторы ИИХФ не обеспечили проездными билетами в стране, где проходит турнир. Давали карточки в Москве и Хельсинки, Братиславе и Кельне (в Германии сама аккредитация была проездным). Так вот теперь выяснилось, что мы находимся на границе зон — одна остановка это уже пересечение. Платить надо 24 кроны (250 рублей).

Не знаю, как они собираются заставить меня заплатить. Я ничего не подписывал, а в «истории» мобильного приложения есть четкая картина, что я всегда плачу.

— Вам что не спится-то? — удивленно воскликнул Павел Бучневич, увидев меня возле стадиона.

— Так это, — я хотел пожаловаться на штраф, но он быстро ушел.

Зато у нас были закрыты пресс-центр, не работал административный вход — прийти на открытую раскатку не было никакой возможности. Выручил волонтер, который пустил через дверь, откуда заходят хоккеисты. Но это нарушение. В Германии бы точно не пустили, как бы мы ни умоляли. В Москве, впрочем, не пустили бы и туда, куда обязаны. Были примеры.

А кошмары продолжились. Сначала на площадке появились тренеры — они подозрительно смотрели на лед, приготовленный на них. Били по нему клюшками и вслушивались. Видимо, чувствовали, что там пустота.

Со льдом тут тоже не все гладко, а тот же Динар Хафизуллин получил повреждение именно из-за покрытия, а не потому, что в него кто-то ударил или прилетело шайбой. Лед достаточно опасный. Может быть, вы видели по телевизору, но лайнсмены почти в каждой встрече подъезжали к какому-нибудь месту и производили косметический ремонт трещин. Засыпали снегом, заливали водой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">ICYMI: <a href="https://twitter.com/russiahockey?ref_src=twsrc%5Etfw">@Russiahockey</a>'s two first period goals were enough to carry them to a win over Slovakia today in <a href="https://twitter.com/hashtag/Copenhagen?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Copenhagen</a>. <br><br>Check out how it all went down ? <a href="https://t.co/xKvCQuMYD5">pic.twitter.com/xKvCQuMYD5</a></p>— IIHF (@IIHFHockey) <a href="https://twitter.com/IIHFHockey/status/996072650157056007?ref_src=twsrc%5Etfw">May 14, 2018</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

СОСТАВ

Утренний состав удивил тем, что Павел Бучневич неожиданно был переведен в число запасных, да еще и вместе с Максимом Шалуновым. Они не должны были играть против словаков, пока не случилась другая беда.

Сергей Андронов то ли неудачно упал, то ли еще что-то, но до конца раскатки он не доработал и отправился в раздевалку.

— Ничего страшного, решили поберечь, — уверяли нас в сборной, но это было не так.

— Андронов не сыграет в матче, — сразу же начал Алексей Жамнов. — В центре выйдет Максим Шалунов, а Павел Бучневич будет тринадцатым нападающим.

— А чего Бучневич-то вообще из состава вылетел? — спрашивал я.

— Сейчас-то что об этом говорить, — махнул рукой тренер. — Мы просто все пробуем, экспериментируем.

Когда закончилась официальная часть, я прогулялся с Жамновым, чтобы понять, почему так происходит. Хорошие игроки вдруг не тянут на уровне сборной. И еще грубо ошибаются.

— Условия другие, — объяснял мне старший тренер. — Допустим, приезжает хоккеист из клуба, а ему там разрешали вообще все.

— А тут?

— Тут система, другая игра, — втолковывал он мне. — Здесь некоторые вещи просто не допускаются.

— Егор Яковлев всегда был аккуратным. Почему он так ошибся в игре со Швейцарией?

— Да там ничего страшного. Наверное, успокоился, но мы тут людям говорим, что успокаиваться нельзя.

ТРАВМЫ

Словаки формально еще претендовали на место в плей-офф, а две победы в оставшихся двух встречах делали их фаворитами за место в четверке. Но соперники были из разных лиг. Против России шансы были призрачными, зато очки в игре с Белоруссией практически уже в кармане.

Кстати, про наших соседей. Там после вылета никаких драк не было, никто разборок не устраивал, но были и курьезные моменты. Так, капитан команды Александр Павлович запретил включать музыку в раздевалке.

— У нас траур, — объяснил он.

А еще наши соперники удивляют все остальные команды тем, что посещают зал штанги. Тренер так решил. И ладно бы белорусские хоккеисты заходили туда на разминку. Нет, они поднимают тяжелые веса, их заставляют прыгать. Так что с победой команду Словакии в заключительной игре. У них нет соперника.

Но этого было мало, а с Россией бороться весьма трудно. Но первый период все равно удивил. Бедный Игорь Шестеркин! По его воротам нанесли всего два броска. Причем на первой и на последних минутах. Все остальное время он стоял довольно задумчивый, удивленный. Кто бы осудил, если бы наш вратарь уснул.

Преимущество нашей команды было огромным, но забить получилось всего дважды. А вот после перерыва словацкая команда пришла в себя — тому же Игорю пришлось весьма и весьма непросто.

Со счетом было все понятно, но два момента в начале третьего периода заставили нас зажмуриться. Сначала травму получил Владислав Гавриков, а затем Кирилл Капризов, стараясь забить, упал и так врезался в борт спиной, что долго не мог подняться. Во вторник точно не будет никаких раскаток, а врачам нашей команды надо совершить чудо. Если мы потеряем двух ключевых хоккеистов, то долго на турнире не продержимся.

Это у сборной Швеции двух травмированных заменили такие люди, которые бы попали на Кубок мира, начинайся он прямо сейчас. Мы же практически без запаса. Повреждения Гаврикова и Кирилла доказали, что день был плохой не только у меня, но и у нашей сборной. Закончилась эта игра тем, что Максим Мамин повредил ключицу и досрочно ушел в раздевалку.

Нам точно никого больше нельзя заявить?

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Копенгагена.