Третьяк: Российским хоккеистам не хватило сил во втором периоде матча ЧМ со словаками

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В понедельник сборная России со счетом 4:0 обыграла команду Словакии в шестом туре группового этапа чемпионата мира, обеспечив себе минимум второе место в группе А.

«Первый период был за нами, а во втором, как мне показалось, команде не хватило сил. В третьем периоде команда показала игру, которая позволила удержать счет. К матчу со шведами ребята восстановятся», — сказал Третьяк.

Российский форвард Максим Мамин не смог завершить третий период матча из-за повреждения. «Мамин получил серьезную травму, там плечо. Не знаю, восстановится или нет», — сказал глава ФХР.

Третьяк также оценил игру голкипера российской команды Игоря Шестеркина. «Он провел сегодня солидный матч. И в команде его признали лучшим. Он держал игру в своих руках», — отметил президент ФХР.

Штанги ворот должны помочь россиянам в матче со шведами

В заключительной игре группового этапа сборная России встретится с командой Швеции. Матч пройдет 15 мая (начало — 21:15 мск).

«Единственное, что нам штанги не помогают. Думаю, в матче со шведами они помогут. В каждой игре по две-три штанги, сегодня тоже. Думаю, что со шведами штанга будет нашим другом», — выразил надежду Третьяк.

«Главное, что у нас есть игра. Она красивая, нравится людям, особенно в первых периодах, когда мы на голову сильнее соперников. К сожалению, вторые и третьи отрезки не всегда соответствуют», — сказал в заключение Третьяк.