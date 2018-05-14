Третьяк: Российским хоккеистам не хватило сил во втором периоде матча ЧМ со словаками
КОПЕНГАГЕН, 14 мая. /ТАСС/. Сборной России по хоккею не хватило сил во втором периоде матча чемпионата мира с командой Словакии. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
В понедельник сборная России со счетом 4:0 обыграла команду Словакии в шестом туре группового этапа чемпионата мира, обеспечив себе минимум второе место в группе А.
«Первый период был за нами, а во втором, как мне показалось, команде не хватило сил. В третьем периоде команда показала игру, которая позволила удержать счет. К матчу со шведами ребята восстановятся», — сказал Третьяк.
Российский форвард Максим Мамин не смог завершить третий период матча
Третьяк также оценил игру голкипера российской команды Игоря Шестеркина. «Он провел сегодня солидный матч. И в команде его признали лучшим. Он держал игру в своих руках», — отметил президент ФХР.
Штанги ворот должны помочь россиянам в матче со шведами
В заключительной игре группового этапа сборная России встретится с командой Швеции. Матч пройдет 15 мая (начало — 21:15 мск).
«Единственное, что нам штанги не помогают. Думаю, в матче со шведами они помогут. В каждой игре по
«Главное, что у нас есть игра. Она красивая, нравится людям, особенно в первых периодах, когда мы на голову сильнее соперников. К сожалению, вторые и третьи отрезки не всегда соответствуют», — сказал в заключение Третьяк.
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|Илья Воробьев
|Крэйг Рэмзи
|Игорь Шестеркин
|Марек Чильяк 58:30 (М. Чильяк 58:49-58:56, М. Чильяк 59:44)
|1-й период
|04:30
|Никита Трямкин
|Томаш Юрчо
|08:08
|11:10
|Максим Мамин (Н. Сошников)
|16:50
|Никита Гусев (П. Дацюк, Н. Зайцев)
|Томаш Юрчо
|19:01
|Михал Чайковски
|19:30
|2-й период
|33:06
|Никита Трямкин
|3-й период
|44:04
|Максим Мамин
|58:49
|п.в.
|Максим Шалунов (Н. Сошников)
|59:44
|п.в.
|Илья Михеев (А. Барабанов, М. Шалунов)
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол