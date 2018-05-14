Рэмзи: Россия была заведена, может, хотела отомстить за поражение на ОИ

«Соперник был заведён, возможно, хотел отомстить за поражение, которое мы нанесли в последний раз (Россия проиграла Словакии в стартовом матче на ОИ-2018. — Прим. “Чемпионата”). Они уверенно контролировали шайбу, было непросто её отобрать. Работа тренера — удостовериться, что твоя команда готова к игре с первых минут. Мы не можем ждать и смотреть, как будет проходить игра. Мы хорошо играли 40 минут, но нельзя играть только 40 минут — надо играть все 60.



В раздевалке после первого периода не кричал. Да, это не лучший период, и на старте второй двадцатиминутки нам надо было отбиться в формате “три на пять”. Иногда я кричу, но был не тот случай. Ребята понимали, что случилось, и чувствовали себя скверно. Вышли на второй период, выстояли в меньшинстве. Мы даже создали отличный момент “три на пять”. Иногда надо кричать, но не в этот раз. Игроки сильно провели 40 минут, но надо было играть так с самого начала.



Вратарь россиян был очень хорош. Если бы забили при счёте 2:0, игра пошла бы по-другому. Мы создавали моменты, но надо забивать. Неважно как — отскоком от конька или от чьей-то головы, но надо заталкивать шайбу.



Сомневаюсь, что буду смотреть матч Швейцария — Франция. Я всегда говорю, что мы должны заботиться о своей игре, а не отвлекаться на вещи, которые мы не контролируем.



Россияне проделали хорошую работу в меньшинстве. В третьем периоде мы начали бросать в большинстве, нанесли два-три броска, почти успели на отскок, но не смогли до него добраться. Иногда не забить сразу — не очень хорошо. Начинаешь думать, что надо сделать что-то иначе, лучше разыграть шайбу. Самое главное, выигрывать борьбу и бросать по воротам. Они хорошо двигали шайбу, но надо было бросать. Нам надо это делать. Чтобы кто-то создавал трафик, бросать и идти на добивание», — передаёт слова Рэмзи корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.