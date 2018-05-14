Рэмзи: Россия была заведена, может, хотела отомстить за поражение на ОИ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швеция
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
17:15 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
21:15 2-й период Чехия 3
Австрия 1
тв
Группа B
21:15 2-й период Канада 1
Латвия 0
тв
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
тв
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33463032/
14 мая 2018, 21:37 | Чемпионат.com

Рэмзи: Россия была заведена, может, хотела отомстить за поражение на ОИ

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи подвёл итоги встречи с командой России (0:4).

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«Соперник был заведён, возможно, хотел отомстить за поражение, которое мы нанесли в последний раз (Россия проиграла Словакии в стартовом матче на ОИ-2018. — Прим. “Чемпионата”). Они уверенно контролировали шайбу, было непросто её отобрать. Работа тренера — удостовериться, что твоя команда готова к игре с первых минут. Мы не можем ждать и смотреть, как будет проходить игра. Мы хорошо играли 40 минут, но нельзя играть только 40 минут — надо играть все 60.

В раздевалке после первого периода не кричал. Да, это не лучший период, и на старте второй двадцатиминутки нам надо было отбиться в формате “три на пять”. Иногда я кричу, но был не тот случай. Ребята понимали, что случилось, и чувствовали себя скверно. Вышли на второй период, выстояли в меньшинстве. Мы даже создали отличный момент “три на пять”. Иногда надо кричать, но не в этот раз. Игроки сильно провели 40 минут, но надо было играть так с самого начала.

Вратарь россиян был очень хорош. Если бы забили при счёте 2:0, игра пошла бы по-другому. Мы создавали моменты, но надо забивать. Неважно как — отскоком от конька или от чьей-то головы, но надо заталкивать шайбу.

Сомневаюсь, что буду смотреть матч Швейцария — Франция. Я всегда говорю, что мы должны заботиться о своей игре, а не отвлекаться на вещи, которые мы не контролируем.

Россияне проделали хорошую работу в меньшинстве. В третьем периоде мы начали бросать в большинстве, нанесли два-три броска, почти успели на отскок, но не смогли до него добраться. Иногда не забить сразу — не очень хорошо. Начинаешь думать, что надо сделать что-то иначе, лучше разыграть шайбу. Самое главное, выигрывать борьбу и бросать по воротам. Они хорошо двигали шайбу, но надо было бросать. Нам надо это делать. Чтобы кто-то создавал трафик, бросать и идти на добивание», — передаёт слова Рэмзи корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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14 Мая, 17:15 Зрители 7732 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Россия 4:0
(2:0, 0:0, 2:0)
Словакия
Главные тренеры
Илья Воробьев Крэйг Рэмзи
Вратари
Игорь Шестеркин Марек Чильяк 58:30 (М. Чильяк 58:49-58:56, М. Чильяк 59:44)
1-й период
04:30 Никита Трямкин
Томаш Юрчо 08:08
11:10 Максим Мамин (Н. Сошников)
16:50 Никита Гусев (П. Дацюк, Н. Зайцев)
Томаш Юрчо 19:01
Михал Чайковски 19:30
2-й период
33:06 Никита Трямкин
3-й период
44:04 Максим Мамин
58:49 п.в. Максим Шалунов (Н. Сошников)
59:44 п.в. Илья Михеев (А. Барабанов, М. Шалунов)
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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