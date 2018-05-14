Шестеркин: Хоккеисты сборной РФ показали хорошую командную игру в матче ЧМ со словаками

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Россияне обыграли словаков со счетом 4:0. В первом периоде словаки нанесли по воротам Шестеркина всего два броска.

«В первом периоде было тяжело, так как не было бросков. Во втором они появились — я вошел, оказался в тонусе, — сказал Шестеркин. — Мы довели дело до победы, много блокировали бросков, показали хорошую командную игру».

«По поводу того, сыграю ли я здесь дальше, — все вопросы к тренерскому штабу», — добавил он.

Заключительный матч в группе А россияне проведут 15 мая со шведами.