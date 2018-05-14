Шестеркин: Хоккеисты сборной РФ показали хорошую командную игру в матче ЧМ со словаками
КОПЕНГАГЕН, 14 мая. /ТАСС/. Хоккеисты сборной России показали хорошую командную игру в матче чемпионата мира с командой Словакии. Такое мнение высказал журналистам вратарь российской команды Игорь Шестеркин.
1/19
Россияне обыграли словаков со счетом 4:0. В первом периоде словаки нанесли по воротам Шестеркина всего два броска.
«В первом периоде было тяжело, так как не было бросков. Во втором они появились — я вошел, оказался в тонусе, — сказал Шестеркин. — Мы довели дело до победы, много блокировали бросков, показали хорошую командную игру».
«По поводу того, сыграю ли я здесь дальше, — все вопросы к тренерскому штабу», — добавил он.
Заключительный матч в группе А россияне проведут 15 мая со шведами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Крэйг Рэмзи
Вратари
|Игорь Шестеркин
|Марек Чильяк 58:30 (М. Чильяк 58:49-58:56, М. Чильяк 59:44)
|1-й период
|04:30
|Никита Трямкин
|Томаш Юрчо
|08:08
|11:10
|Максим Мамин (Н. Сошников)
|16:50
|Никита Гусев (П. Дацюк, Н. Зайцев)
|Томаш Юрчо
|19:01
|Михал Чайковски
|19:30
|2-й период
|33:06
|Никита Трямкин
|3-й период
|44:04
|Максим Мамин
|58:49
|п.в.
|Максим Шалунов (Н. Сошников)
|59:44
|п.в.
|Илья Михеев (А. Барабанов, М. Шалунов)
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол