Вратарь сборной России Кошечкин сыграет в матче ЧМ по хоккею со шведами
КОПЕНГАГЕН, 14 мая. /ТАСС/. Вратарь сборной России Василий Кошечкин сыграет с первых минут в матче заключительного, 7-го тура группового этапа чемпионата мира по хоккею с командой Швеции. Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьев.
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В понедельник сборная России обыграла команду Словакии со счетом 4:0. Весь матч провел вратарь Игорь Шестеркин, который до этого на турнире сыграл третий период встречи с австрийцами (7:0) и полностью игру с белорусами (6:0).
«Мы рады за Шестеркина, но завтра сыграет Кошечкин, — сказал Воробьев. — По поводу того, как происходит выбор вратарей на матч, то мы разговариваем об этом. Естественно, доверяем [тренеру вратарей сборной России] Рашиту [Давыдову]».
Воробьев призвал не обсуждать тему голкиперов. «Давайте не будем это делать на удачу. Только затронешь одного… Это такой индивидуальный вид спорта», — отметил он.
Матч между сборными России и Швеции состоится во вторник и определит победителя группы.
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Главные тренеры
|Илья Воробьев
|Крэйг Рэмзи
Вратари
|Игорь Шестеркин
|Марек Чильяк 58:30 (М. Чильяк 58:49-58:56, М. Чильяк 59:44)
|1-й период
|04:30
|Никита Трямкин
|Томаш Юрчо
|08:08
|11:10
|Максим Мамин (Н. Сошников)
|16:50
|Никита Гусев (П. Дацюк, Н. Зайцев)
|Томаш Юрчо
|19:01
|Михал Чайковски
|19:30
|2-й период
|33:06
|Никита Трямкин
|3-й период
|44:04
|Максим Мамин
|58:49
|п.в.
|Максим Шалунов (Н. Сошников)
|59:44
|п.в.
|Илья Михеев (А. Барабанов, М. Шалунов)
Статистика
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол