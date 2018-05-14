Вратарь сборной России Кошечкин сыграет в матче ЧМ по хоккею со шведами

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В понедельник сборная России обыграла команду Словакии со счетом 4:0. Весь матч провел вратарь Игорь Шестеркин, который до этого на турнире сыграл третий период встречи с австрийцами (7:0) и полностью игру с белорусами (6:0).

«Мы рады за Шестеркина, но завтра сыграет Кошечкин, — сказал Воробьев. — По поводу того, как происходит выбор вратарей на матч, то мы разговариваем об этом. Естественно, доверяем [тренеру вратарей сборной России] Рашиту [Давыдову]».

Воробьев призвал не обсуждать тему голкиперов. «Давайте не будем это делать на удачу. Только затронешь одного… Это такой индивидуальный вид спорта», — отметил он.

Матч между сборными России и Швеции состоится во вторник и определит победителя группы.