Сборная Южной Кореи проиграла норвежцам и покинула элитный дивизион ЧМ по хоккею

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Шайбы забросили Тобиас Линдстрём (14-я минута), Томас Ольсен (47) и Юнас Холёс (51).

В турнирной таблице группы B сборная Норвегии заняла седьмое место, набрав шесть очков, южнокорейцы, проигравшие все семь матчей на турнире, стали последними. Согласно регламенту турнира, команды, занявшие последнее, 8-е место в группе, покидают элитный дивизион.

Сборная Южной Кореи впервые выступала в элитном дивизионе чемпионата мира. Также команда в 2018 году дебютировала на Олимпийских играх, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане. Южнокорейская сборная заняла последнее место в своей группе.

На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.