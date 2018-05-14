Сборная Южной Кореи проиграла норвежцам и покинула элитный дивизион ЧМ по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швеция
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
17:15 завершен Южная Корея 0
Норвегия 3
тв
Группа A
17:15 завершен Россия 4
Словакия 0
тв
Группа A
21:15 2-й период Чехия 3
Австрия 1
тв
Группа B
21:15 2-й период Канада 1
Латвия 0
тв
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
тв
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33462572/
14 мая 2018, 20:51 | ТАСС

Сборная Южной Кореи проиграла норвежцам и покинула элитный дивизион ЧМ по хоккею

ТАСС, 14 мая. Сборная Южной Кореи по хоккею проиграла команде Норвегии со счетом 0:3 в матче заключительного, 7-го тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Дании, и лишилась шансов сохранить место в элитном дивизионе мирового первенства.

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Шайбы забросили Тобиас Линдстрём (14-я минута), Томас Ольсен (47) и Юнас Холёс (51).

В турнирной таблице группы B сборная Норвегии заняла седьмое место, набрав шесть очков, южнокорейцы, проигравшие все семь матчей на турнире, стали последними. Согласно регламенту турнира, команды, занявшие последнее, 8-е место в группе, покидают элитный дивизион.

Сборная Южной Кореи впервые выступала в элитном дивизионе чемпионата мира. Также команда в 2018 году дебютировала на Олимпийских играх, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане. Южнокорейская сборная заняла последнее место в своей группе.

На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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14 Мая, 17:15 Зрители 3330 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Южная Корея 0:3
(0:1, 0:0, 0:2)
Норвегия
Главные тренеры
Пэк Джим Петтер Торесен
Вратари
Мэтт Далтон 57:40 (М. Далтон 58:25-59:22) Ларс Хауген
1-й период
Матис Улимб 00:40
12:40
Тобиас Линдстрем (М. Улимб, С. Эспеланд) 13:35
15:35 Ким Сан Ук
19:22 Ким Сан Ук
3-й период
Томас Валькве Ольсен (А. Бастиансен, С. Эспеланд) 46:55
49:07 Брайан Янг
Юнас Холес (К.А. Улимб, С. Торесен) 50:02
53:08 Брайан Янг
57:11 I Ким Вон Джун
Статистика
12 Штрафное время 2
1 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Микко Каукокари (Финляндия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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