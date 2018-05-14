Сборная Южной Кореи проиграла норвежцам и покинула элитный дивизион ЧМ по хоккею
ТАСС, 14 мая. Сборная Южной Кореи по хоккею проиграла команде Норвегии со счетом 0:3 в матче заключительного, 7-го тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Дании, и лишилась шансов сохранить место в элитном дивизионе мирового первенства.
Шайбы забросили Тобиас Линдстрём (14-я минута), Томас Ольсен (47) и Юнас Холёс (51).
В турнирной таблице группы B сборная Норвегии заняла седьмое место, набрав шесть очков, южнокорейцы, проигравшие все семь матчей на турнире, стали последними. Согласно регламенту турнира, команды, занявшие последнее, 8-е место в группе, покидают элитный дивизион.
Сборная Южной Кореи впервые выступала в элитном дивизионе чемпионата мира. Также команда в 2018 году дебютировала на Олимпийских играх, которые прошли в южнокорейском Пхёнчхане. Южнокорейская сборная заняла последнее место в своей группе.
На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|14 Мая, 17:15
|Зрители 3330
|Групповой этап: Группа B
|Jyske Bank Boxen
|Южная Корея
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0:3
(0:1, 0:0, 0:2)
|Норвегия
|Пэк Джим
|Петтер Торесен
|Мэтт Далтон 57:40 (М. Далтон 58:25-59:22)
|Ларс Хауген
|1-й период
|Матис Улимб
|00:40
|12:40
|Тобиас Линдстрем (М. Улимб, С. Эспеланд)
|13:35
|15:35
|Ким Сан Ук
|19:22
|Ким Сан Ук
|3-й период
|Томас Валькве Ольсен (А. Бастиансен, С. Эспеланд)
|46:55
|49:07
|Брайан Янг
|Юнас Холес (К.А. Улимб, С. Торесен)
|50:02
|53:08
|Брайан Янг
|57:11
|I Ким Вон Джун
|12
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Микко Каукокари (Финляндия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол