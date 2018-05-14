Жамнов: Россия прекрасно понимает ситуацию, со Словакией нужна только победа

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
17:15 не начался Южная Корея
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Латвия
тв
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
тв
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33457792/
14 мая 2018, 14:10 | Чемпионат.com

Жамнов: Россия прекрасно понимает ситуацию, со Словакией нужна только победа

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов поделился ожиданиями от матча с командой Словакии в рамках группового этапа чемпионата мира.

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© РИА "Новости"

Начало встречи — в 17:15 мск.

«Словаки — аутсайдеры? Да не такие уж они и аутсайдеры. Игры в концовке кругового турнира непредсказуемые. Вчера, например, немцы победили финнов. Нужно настраиваться на любого соперника. Словаки довольно неплохо сыграли со шведами. Мы прекрасно понимаем всю ситуацию. Нам сегодня нужна только победа. Для нас принципиально выиграть следующий матч. И завтрашний тоже. А в переездах ничего страшного нет. На прошлом чемпионате мира мы переезжали.

Вчера шесть игроков катались, они могут играть, но мы не хотим усугубить их повреждения. Остальные работали на земле. В гостинице есть тренажёрный зал. Команда в хорошем состоянии, только у двух игроков есть болячки — Андронова и Хафизуллина. Они могут играть, но мы не хотим, чтобы мы их усугубили.

Выбор соперника по четвертьфиналу? Чтобы выиграть золотые медали, нужно побеждать всех. Для нас главное, чтобы мы настраивались на каждого соперника и играли по заданию", — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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