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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
17:15 не начался Южная Корея
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Латвия
тв
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
тв
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33451763/
14 мая 2018, 1:40 | Советский спорт

«Сборная России в порядке, и вот почему…» Павел Лысенков — о команде Воробьева

Обозреватель «Советского спорта» оценивает игру сборной России в матчах с чехами и швейцарцами.

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Да, это вам не Франция-Австрия-Белоруссия, которых сборная России победила с общим счетом 20:0. Просто вынесли аутсайдеров в одну калитку. Но главный тренер Илья Воробьев признался в микст-зоне, что побаивается таких результатов. Они могут быть обманчивыми. И матч с чехами это показал — наша команда проиграла в овертайме (3:4).

В целом игра россиян против чехов не оставила гнетущего впечатления. Это был матч равных команд, и сборная России продолжила показывать атакующий комбинационный хоккей. Создала много опасных моментов. Тренеры отреагировали на результативную игру первого звена чехов Давид Пастрняк — Давид Крейчи — Дмитрий Яшкин. Перетасовала свой состав, когда не пошла игра у первого звена, где выступали Кирилл Капризов, Павел Дацюк, Евгений Дадонов. Все пятерки шли вперед, создавали угрозу чужим воротам.

Но сборной России нужно еще работать над реализацией моментов. И этот прогресс связывали с Никитой Гусевым, который смотрел матч против чехов с трибуны.

«Приехали два игрока из “Бостона” и очень здорово вписались в сборную Чехии, — признал капитан Павел Дацюк. — Было видно, как они возбуждены. Очень хорошая была игра со стороны двух команд. Обе сборные допускали достаточное количество ошибок. Это надо исправлять, если есть желание идти дальше в плей-офф».

Ну, а потом были швейцарцы. И не стоит удивляться, что игра с ними сложилась так непросто. Эта сборная по уровню давно приблизилась к ведущим хоккейным державам. В их составе — сразу пять игроков НХЛ: форварды Нино Нидеррайтер («Миннесота»), Тимо Мейер («Сан-Хосе»), Свен Андригетто («Колорадо»), защитник Мирко Мюллер («Нью-Джерси»), вратарь Рето Берра (выступал в системе «Анахайма»).

Причем на подходе еще двое — защитник Роман Йоси и форвард Кевин Фиала из «Нэшвилла». А это все — ведущие игроки. Для сравнения, в составе сборной России не семь, а шесть хоккеистов из НХЛ: защитник Никита Зайцев («Торонто»), форварды Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Евгений Дадонов и Максим Мамин (оба — «Флорида»). Согласитесь, российских звезд НХЛ самого большого калибра тут нет.

Да и швейцарский чемпионат — второй в Европе наряду со шведским. На хоккей пришло невероятное количество болельщиков, и отрывались они по полной программе. Швейцария — страна, где обожают этот вид спорта. И там в сборной больше игроков НХЛ, чем у России.

Конечно, у сборной России пропала концентрация при счете 3:1. Это факт, и главный тренер Илья Воробьев говорил потом, что такие моменты нужно искоренять. Но в остальном план на игру был выполнен. Сборная не изменила комбинационному стилю, забила свои голы и не использовала кучу голевых моментов. А в самый ответственный и напряженный момент матча вытянула концовку и подловила соперника на контратаке. Причем в самый нужный момент отличилось звено Анисимова, которое молчало весь матч.

И вообще надо не забывать, что Национальная хоккейная лига не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пхенчхан. Поэтому мы в феврале не увидели Александра Овечкина, Евгения Малкина и других наших суперзвезд.

И вот теперь звезды НХЛ, соскучившись по международным соревнованиям, решили рвануть на чемпионат мира. Уровень хоккея тут запредельный. Вот мощные шведы теряют одно очко в игре со Словакией. Только за 42 секунды до конца овертайма Мика Зибанежад реализует большинство.

Латыши ведут 3:0 к 48-й минуте, обыгрывая немцев — серебряных призеров Олимпиады. Финны вообще гоняют по льду канадцев с их звездным капитаном Коннором Макдэвидом — это уровень Криштиану Роналду в футболе. Счет 5:1 говорит сам за себя.

Так что любая победа сборной России на таком турнире — это очень круто. Давайте это ценить. И ждать новых побед. Впереди — Словакия, Швеция. И будем верить, что плей-офф, который состоит для нас не из одного матча.
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