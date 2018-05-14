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Да, это вам не Франция-Австрия-Белоруссия, которых сборная России победила с общим счетом 20:0. Просто вынесли аутсайдеров в одну калитку. Но главный тренер Илья Воробьев признался в микст-зоне, что побаивается таких результатов. Они могут быть обманчивыми. И матч с чехами это показал — наша команда проиграла в овертайме (3:4).

В целом игра россиян против чехов не оставила гнетущего впечатления. Это был матч равных команд, и сборная России продолжила показывать атакующий комбинационный хоккей. Создала много опасных моментов. Тренеры отреагировали на результативную игру первого звена чехов Давид Пастрняк — Давид Крейчи — Дмитрий Яшкин. Перетасовала свой состав, когда не пошла игра у первого звена, где выступали Кирилл Капризов, Павел Дацюк, Евгений Дадонов. Все пятерки шли вперед, создавали угрозу чужим воротам.

Но сборной России нужно еще работать над реализацией моментов. И этот прогресс связывали с Никитой Гусевым, который смотрел матч против чехов с трибуны.

«Приехали два игрока из “Бостона” и очень здорово вписались в сборную Чехии, — признал капитан Павел Дацюк. — Было видно, как они возбуждены. Очень хорошая была игра со стороны двух команд. Обе сборные допускали достаточное количество ошибок. Это надо исправлять, если есть желание идти дальше в плей-офф».

Ну, а потом были швейцарцы. И не стоит удивляться, что игра с ними сложилась так непросто. Эта сборная по уровню давно приблизилась к ведущим хоккейным державам. В их составе — сразу пять игроков НХЛ: форварды Нино Нидеррайтер («Миннесота»), Тимо Мейер («Сан-Хосе»), Свен Андригетто («Колорадо»), защитник Мирко Мюллер («Нью-Джерси»), вратарь Рето Берра (выступал в системе «Анахайма»).

Причем на подходе еще двое — защитник Роман Йоси и форвард Кевин Фиала из «Нэшвилла». А это все — ведущие игроки. Для сравнения, в составе сборной России не семь, а шесть хоккеистов из НХЛ: защитник Никита Зайцев («Торонто»), форварды Артем Анисимов («Чикаго»), Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Евгений Дадонов и Максим Мамин (оба — «Флорида»). Согласитесь, российских звезд НХЛ самого большого калибра тут нет.

Да и швейцарский чемпионат — второй в Европе наряду со шведским. На хоккей пришло невероятное количество болельщиков, и отрывались они по полной программе. Швейцария — страна, где обожают этот вид спорта. И там в сборной больше игроков НХЛ, чем у России.

Конечно, у сборной России пропала концентрация при счете 3:1. Это факт, и главный тренер Илья Воробьев говорил потом, что такие моменты нужно искоренять. Но в остальном план на игру был выполнен. Сборная не изменила комбинационному стилю, забила свои голы и не использовала кучу голевых моментов. А в самый ответственный и напряженный момент матча вытянула концовку и подловила соперника на контратаке. Причем в самый нужный момент отличилось звено Анисимова, которое молчало весь матч.

И вообще надо не забывать, что Национальная хоккейная лига не отпустила своих игроков на Олимпиаду в Пхенчхан. Поэтому мы в феврале не увидели Александра Овечкина, Евгения Малкина и других наших суперзвезд.

И вот теперь звезды НХЛ, соскучившись по международным соревнованиям, решили рвануть на чемпионат мира. Уровень хоккея тут запредельный. Вот мощные шведы теряют одно очко в игре со Словакией. Только за 42 секунды до конца овертайма Мика Зибанежад реализует большинство.

Латыши ведут 3:0 к 48-й минуте, обыгрывая немцев — серебряных призеров Олимпиады. Финны вообще гоняют по льду канадцев с их звездным капитаном Коннором Макдэвидом — это уровень Криштиану Роналду в футболе. Счет 5:1 говорит сам за себя.