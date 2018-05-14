Как Россия может попасть на Канаду в четвертьфинале? Расклады чемпионата мира

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
17:15 не начался Южная Корея
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Латвия
тв
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
тв
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33451724/
14 мая 2018, 1:02 | Спорт-Экспресс

Как Россия может попасть на Канаду в четвертьфинале? Расклады чемпионата мира

Все возможные варианты плей-офф для нашей сборной за два дня до конца группового этапа.

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ГРУППА А

Для начала напомним регламент турнира. При равном количестве очков у двух команд выше в таблице находится победитель очной встречи, если же таких команд три или более, то для определения мест выделяется «подгруппа» из этих сборных, внутри которой учитываются следующие показатели: число очков (все — внутри матчей «подгруппы»), разница шайб, количество шайб.

Оставшиеся матчи в группе А

15 мая, понедельник
17.15 Россия — Словакия
21.15 Чехия — Австрия.

16 мая, вторник
13.15 Швейцария — Франция
17.15 Белоруссия — Словакия
21.15 Россия — Швеция.

Швеция, Россия и Чехия уже обеспечили себе место в плей-офф, Швейцария же не сможет подняться выше четвертого места. Какую позицию займет наша сборная? Рассмотрим все варианты.

Россия займет первое место, если:

— Обыграет Словакию и Швецию.

— Проиграет Словакии в овертайме/по буллитам и обыграет Швецию в основное время.

Россия займет второе место, если:

— Обыграет Словакию в основное время и проиграет Швеции в овертайме/по буллитам.

— Наберет любым способом три очка в матчах со Словакией и Швецией.

Вариант, при котором Чехия потеряет очки в матче с Австрией, на данный момент выглядит невероятным — в виртуальной таблице команде Йозефа Яндача можно уверенно записать 15 очков. Принимаем это очевидное условие — и тогда Россия займет третье место, если:

— Проиграет Швеции и Словакии, причем последним — в овертайме/по буллитам.

— Проиграет Швеции и Словакии в основное время, но сборная Крэйга Рэмси не победит Белоруссию.

— Проиграет Швеции в овертайме/по буллитам, Словакии в основное время, но сборная Рэмси не наберет три очка в матче с Белоруссией.

Наконец, худший вариант — четвертое место нашей сборной. Оно случится, если:

— Россия проиграет Швеции и Словакии в основное время, а сборная Рэмси наберет три очка в матче с Белоруссией.

ГРУППА В

Сенсационная победа Германии над Финляндией (3:2 ОТ) запутала довольные простые расклады в другой группе. В случае успеха финнов первые три строчки разыгрывали бы Суоми и две североамериканские сборные, но теперь все может сложиться иначе. Сейчас таблица выглядит так:

Оставшиеся матчи в группе В

15 мая, понедельник
17.15 Корея — Норвегия
21.15 Канада — Латвия.

16 мая, вторник
13.15 Финляндия — США
17.15 Канада — Германия
21.15 Латвия — Дания.

Предположу, что разозленная вчерашней неудачей Канада не оставит шансов ни Латвии, ни Германии — тот факт, что обе европейские сборные уже отнимали очков у фаворитов, им не поможет. К финишу группового этапа «Кленовые листья» наберут 16 очков. Таким образом, судьба первого-второго места зависит от результата матча Финляндия — США:

— Если американцы наберут хотя бы одно очко, то США занимает первое место, а Канада — второе.

— Если Финляндия победит в основное время, то Суоми занимает первое место, США — второе, а Канада — третье. У трех сборных будет по 16 очков, но в очных встречах у финнов две победы, у «звездно-полосатых» — одна, а у «Кленовых листьев» — ноль.

Рассмотрим и другие важные расклады, которые касаются третьего-четвертого места в группе В:

— Если Финляндия победит США в овертайме/по буллитам, то займет третье место.

— Если Финляндия проиграет США, а Дания победит Латвию (если Суоми уступят не в основное время, то скандинавской сборной надо будет набрать три очка), то хозяева турнира займут третье место, а сборная Лаури Марьямяки — четвертое.

— Если же Латвия победит Данию в основное время (повторюсь, в набранные прибалтийской командой очки с Канадой не верится совсем), то сборная Боба Хартли займет четвертое место.

Что же в итоге? В случае успешного завтрашнего матча со Словакией у России не будет шансов встретиться в четвертьфинале с США, а на Канаду нас сможет вывести лишь победа Финляндии в основное время. Если же Суоми уступят американцам, то результаты последних матчей группового турнира (Россия — Швеция и Латвия — Дания) могут определить нам в соперники по плей-офф как финнов, так датчан и даже латвийцев — для достижения последнего варианта, правда, придется обыгрывать «Тре Крунур».
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