Как Россия может попасть на Канаду в четвертьфинале? Расклады чемпионата мира
Все возможные варианты
плей-офф для нашей сборной за два дня до конца группового этапа.
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ГРУППА А
Для начала напомним регламент турнира. При равном количестве очков у двух команд выше в таблице находится победитель очной встречи, если же таких команд три или более, то для определения мест выделяется «подгруппа» из этих сборных, внутри которой учитываются следующие показатели: число очков (все — внутри матчей «подгруппы»), разница шайб, количество шайб.
Оставшиеся матчи в группе А
15 мая, понедельник
17.15 Россия — Словакия
21.15 Чехия — Австрия.
16 мая, вторник
13.15 Швейцария — Франция
17.15 Белоруссия — Словакия
21.15 Россия — Швеция.
Швеция, Россия и Чехия уже обеспечили себе место в
Россия займет первое место, если:
— Обыграет Словакию и Швецию.
— Проиграет Словакии в овертайме/по буллитам и обыграет Швецию в основное время.
Россия займет второе место, если:
— Обыграет Словакию в основное время и проиграет Швеции в овертайме/по буллитам.
— Наберет любым способом три очка в матчах со Словакией и Швецией.
Вариант, при котором Чехия потеряет очки в матче с Австрией, на данный момент выглядит невероятным — в виртуальной таблице команде Йозефа Яндача можно уверенно записать 15 очков. Принимаем это очевидное условие — и тогда Россия займет третье место, если:
— Проиграет Швеции и Словакии, причем последним — в овертайме/по буллитам.
— Проиграет Швеции и Словакии в основное время, но сборная Крэйга Рэмси не победит Белоруссию.
— Проиграет Швеции в овертайме/по буллитам, Словакии в основное время, но сборная Рэмси не наберет три очка в матче с Белоруссией.
Наконец, худший вариант — четвертое место нашей сборной. Оно случится, если:
— Россия проиграет Швеции и Словакии в основное время, а сборная Рэмси наберет три очка в матче с Белоруссией.
ГРУППА В
Сенсационная победа Германии над Финляндией (3:2 ОТ) запутала довольные простые расклады в другой группе. В случае успеха финнов первые три строчки разыгрывали бы Суоми и две североамериканские сборные, но теперь все может сложиться иначе. Сейчас таблица выглядит так:
Оставшиеся матчи в группе В
15 мая, понедельник
17.15 Корея — Норвегия
21.15 Канада — Латвия.
16 мая, вторник
13.15 Финляндия — США
17.15 Канада — Германия
21.15 Латвия — Дания.
Предположу, что разозленная вчерашней неудачей Канада не оставит шансов ни Латвии, ни Германии — тот факт, что обе европейские сборные уже отнимали очков у фаворитов, им не поможет. К финишу группового этапа «Кленовые листья» наберут 16 очков. Таким образом, судьба
— Если американцы наберут хотя бы одно очко, то США занимает первое место, а Канада — второе.
— Если Финляндия победит в основное время, то Суоми занимает первое место, США — второе, а Канада — третье. У трех сборных будет по 16 очков, но в очных встречах у финнов две победы, у «звездно-полосатых» — одна, а у «Кленовых листьев» — ноль.
Рассмотрим и другие важные расклады, которые касаются
— Если Финляндия победит США в овертайме/по буллитам, то займет третье место.
— Если Финляндия проиграет США, а Дания победит Латвию (если Суоми уступят не в основное время, то скандинавской сборной надо будет набрать три очка), то хозяева турнира займут третье место, а сборная Лаури Марьямяки — четвертое.
— Если же Латвия победит Данию в основное время (повторюсь, в набранные прибалтийской командой очки с Канадой не верится совсем), то сборная Боба Хартли займет четвертое место.
Что же в итоге? В случае успешного завтрашнего матча со Словакией у России не будет шансов встретиться в четвертьфинале с США, а на Канаду нас сможет вывести лишь победа Финляндии в основное время. Если же Суоми уступят американцам, то результаты последних матчей группового турнира (Россия — Швеция и Латвия — Дания) могут определить нам в соперники по
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