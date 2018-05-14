Год назад сборная России легко разобралась со словаками на групповом этапе в Кельне, забросив им шесть безответных шайб. Дублем отметился Евгений Дадонов, который и сейчас остается одним из ключевых игроков нашей команды. Но лишь на первый взгляд матч в понедельник можно воспринимать как проходной на пути к ключевой встрече группы со сборной Швеции.

Ведь если обращаться к прошлому, то уверенных побед над не самым грозным соперником у сборной России подозрительно мало. На Олимпиадах и вовсе возникают необъяснимые сложности. Не далее как три месяца назад в корейском Пхенчхане словаки в первом матче турнира нанесли будущим золотым медалистам единственное поражение на турнире.

Главный тренер Крэйг Рэмси с тех пор никуда не делся, как и десяток олимпийцев. Но если в России до сих пор приходится сетовать на отсутствие в Дании своих звезд из НХЛ, то словаки и вовсе оказались в ситуации, близкой к стихийному бедствию. По разным причинам они не досчитались почти двух десятков кандидатов, включая Габорика, Дане, Паника, Татара и других. С ними сборная Словакии могла бы пошуметь — сейчас же самым опасным форвардом в ее составе является 38-летний ветеран Надь. Он еще в прошлом веке дебютировал в НХЛ, и последние годы выступает у себя на родине.

Недооценивать даже таких словаков очень опасно — пусть у них половина команды впервые играет на чемпионате мира. С приходом канадского специалиста у них появился не только железный порядок в действиях, но и понемногу просыпается характер. Будь в составе побольше мастеров высокого класса, то сборная Словакии могла бы победить на нынешнем чемпионате мира и чехов, и шведов. Против соседей им не хватило всего десяти секунд, чтобы удержать счет 2:1 в третьем периоде. В овертайме сильнее оказалась чешская команда. Со скандинавами Надю и Ко удалось отыграть по ходу матча разрыв в две шайбы, а в дополнительной пятиминутке были упущены несколько хороших моментов. С крепкой сборной Швейцарии словаки тоже смотрелись неплохо, пусть и проиграли.

В воротах неожиданно хорошо выглядит 28-летний дебютант чемпионатов мира Цилиак. Он последние четыре сезона выступает в чешской лиге за «Комету». За это время Цилиак дважды становился самым ценным игроком сезона и лучшим вратарем года. Еще раз этот голкипер признавался MVP плей-офф. Вместе с ним клуб из Брно взял два титула, серебро и бронзу. Столпом обороны сборной Словакии является ветеран из «Эдмонтона» Секера.

Наш соперник начнет игру в закрытой манере в расчете на контратаки и большинство. Хотя, как показал матч со шведами, при необходимости словаки способны создавать моменты не только за счет чужих ошибок, но и собственных усилий.

Отмечая сильные стороны словацкой команды, не стоит забывать, что россиянам придется сложнее вот еще по какой причине. К матчу со шведами важно подойти относительно свежими, чтобы как минимум не уступить им в движении. Но сборная Словакии на нынешнем турнире, словно въедливый клещ, доставляет неприятности всем. Обыграть на одном коньке ее не получилось даже у скандинавов, забитых почти под завязку крепкими игроками из НХЛ. Три очка надо брать обязательно, но как это сделать с минимальными сложностями? Не самый простой вопрос. Ждем, что придумает Воробьев и его помощники.