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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
17:15 не начался Южная Корея
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Латвия
тв
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
тв
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33451539/
14 мая 2018, 0:52 | Спорт-Экспресс

Россия — Словакия: как не повторить провал в Пхенчхане?

Сегодня сборная России сыграет на чемпионате мира против Словакии.

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Год назад сборная России легко разобралась со словаками на групповом этапе в Кельне, забросив им шесть безответных шайб. Дублем отметился Евгений Дадонов, который и сейчас остается одним из ключевых игроков нашей команды. Но лишь на первый взгляд матч в понедельник можно воспринимать как проходной на пути к ключевой встрече группы со сборной Швеции.

Ведь если обращаться к прошлому, то уверенных побед над не самым грозным соперником у сборной России подозрительно мало. На Олимпиадах и вовсе возникают необъяснимые сложности. Не далее как три месяца назад в корейском Пхенчхане словаки в первом матче турнира нанесли будущим золотым медалистам единственное поражение на турнире.

Главный тренер Крэйг Рэмси с тех пор никуда не делся, как и десяток олимпийцев. Но если в России до сих пор приходится сетовать на отсутствие в Дании своих звезд из НХЛ, то словаки и вовсе оказались в ситуации, близкой к стихийному бедствию. По разным причинам они не досчитались почти двух десятков кандидатов, включая Габорика, Дане, Паника, Татара и других. С ними сборная Словакии могла бы пошуметь — сейчас же самым опасным форвардом в ее составе является 38-летний ветеран Надь. Он еще в прошлом веке дебютировал в НХЛ, и последние годы выступает у себя на родине.

Недооценивать даже таких словаков очень опасно — пусть у них половина команды впервые играет на чемпионате мира. С приходом канадского специалиста у них появился не только железный порядок в действиях, но и понемногу просыпается характер. Будь в составе побольше мастеров высокого класса, то сборная Словакии могла бы победить на нынешнем чемпионате мира и чехов, и шведов. Против соседей им не хватило всего десяти секунд, чтобы удержать счет 2:1 в третьем периоде. В овертайме сильнее оказалась чешская команда. Со скандинавами Надю и Ко удалось отыграть по ходу матча разрыв в две шайбы, а в дополнительной пятиминутке были упущены несколько хороших моментов. С крепкой сборной Швейцарии словаки тоже смотрелись неплохо, пусть и проиграли.

В воротах неожиданно хорошо выглядит 28-летний дебютант чемпионатов мира Цилиак. Он последние четыре сезона выступает в чешской лиге за «Комету». За это время Цилиак дважды становился самым ценным игроком сезона и лучшим вратарем года. Еще раз этот голкипер признавался MVP плей-офф. Вместе с ним клуб из Брно взял два титула, серебро и бронзу. Столпом обороны сборной Словакии является ветеран из «Эдмонтона» Секера.

Наш соперник начнет игру в закрытой манере в расчете на контратаки и большинство. Хотя, как показал матч со шведами, при необходимости словаки способны создавать моменты не только за счет чужих ошибок, но и собственных усилий.

Отмечая сильные стороны словацкой команды, не стоит забывать, что россиянам придется сложнее вот еще по какой причине. К матчу со шведами важно подойти относительно свежими, чтобы как минимум не уступить им в движении. Но сборная Словакии на нынешнем турнире, словно въедливый клещ, доставляет неприятности всем. Обыграть на одном коньке ее не получилось даже у скандинавов, забитых почти под завязку крепкими игроками из НХЛ. Три очка надо брать обязательно, но как это сделать с минимальными сложностями? Не самый простой вопрос. Ждем, что придумает Воробьев и его помощники.
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