Сборная России обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира по хоккею
КОПЕНГАГЕН, 13 мая. /ТАСС/. Команда Швеции со счетом 5:3 одержала победу над сборной Швейцарии в шестом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании и обеспечила себе участие в
плей-офф турнира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В составе сборной Швеции шайбы забросили Джон Клингберг (6-я минута), Патрик Хёрнквист (10), Микаэль Баклунд (22), Адам Ларссон (53) и Магнус Пяаярви (57), у швейцарцев отличились Рамон Унтерзандер (39, Рафаэль Диас (45) и Дин Кукан (60).
Сборная Швеции лидирует в турнирной таблице группы A, набрав 17 очков после шести матчей. Российская команда с 13 очками в пяти встречах занимает второе место. Третьими идут чехи (12 очков, 6 матчей), четвертыми — швейцарцы (9 очков, 6 матчей), пятыми — словаки (8 очков, 5 матчей), шестыми — французы (6 очков, 6 матчей), седьмыми — австрийцы (4 очка, 6 матчей), восьмыми — белорусы (0 очков, 6 матчей).
В заключительном матче на предварительном этапе команда Швейцарии 15 мая встретится со сборной Франции. Сборная Швеции в тот же день сыграет с командой России, которая ранее, 14 мая, проведет встречу со словаками.
На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|Патрик Фишер
|Рикард Гренборг
|Леонардо Дженони 54:25 (Л. Дженони 56:42-59:32)
|Андерс Нильссон
|1-й период
|Деннис Эверберг
|02:27
|04:19
|Рето Шеппи
|Йон Клингберг (О. Экман-Ларссон, М. Зибанежад)
|05:24
|08:35
|Рафаэль Диас
|1715 (Э. Петтерссон, М. Баклунд)
|09:18
|2-й период
|Микаэль Баклунд (Х. Линдхольм)
|21:14
|25:57
|8144
|38:32
|Рамон Унтерзандер (Э. Корви)
|3-й период
|44:26
|Рафаэль Диас (8144, С. Андригетто)
|Йон Клингберг
|45:41
|Адам Ларссон (М. Баклунд)
|52:59
|Микаэль Баклунд
|54:25
|Магнус Пяйярви-Свенссон (М. Баклунд)
|п.в.
|56:52
|Юхан Ларссон
|59:11
|59:17
|Дин Кукан (Р. Унтерзандер)
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол