Сборная России обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира по хоккею

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В составе сборной Швеции шайбы забросили Джон Клингберг (6-я минута), Патрик Хёрнквист (10), Микаэль Баклунд (22), Адам Ларссон (53) и Магнус Пяаярви (57), у швейцарцев отличились Рамон Унтерзандер (39, Рафаэль Диас (45) и Дин Кукан (60).

Сборная Швеции лидирует в турнирной таблице группы A, набрав 17 очков после шести матчей. Российская команда с 13 очками в пяти встречах занимает второе место. Третьими идут чехи (12 очков, 6 матчей), четвертыми — швейцарцы (9 очков, 6 матчей), пятыми — словаки (8 очков, 5 матчей), шестыми — французы (6 очков, 6 матчей), седьмыми — австрийцы (4 очка, 6 матчей), восьмыми — белорусы (0 очков, 6 матчей).

В заключительном матче на предварительном этапе команда Швейцарии 15 мая встретится со сборной Франции. Сборная Швеции в тот же день сыграет с командой России, которая ранее, 14 мая, проведет встречу со словаками.

На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.