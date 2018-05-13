Сборная России обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
17:15 не начался Южная Корея
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Латвия
тв
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
тв
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33451421/
13 мая 2018, 23:42 | ТАСС

Сборная России обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата мира по хоккею

КОПЕНГАГЕН, 13 мая. /ТАСС/. Команда Швеции со счетом 5:3 одержала победу над сборной Швейцарии в шестом матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Дании и обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

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В составе сборной Швеции шайбы забросили Джон Клингберг (6-я минута), Патрик Хёрнквист (10), Микаэль Баклунд (22), Адам Ларссон (53) и Магнус Пяаярви (57), у швейцарцев отличились Рамон Унтерзандер (39, Рафаэль Диас (45) и Дин Кукан (60).

Сборная Швеции лидирует в турнирной таблице группы A, набрав 17 очков после шести матчей. Российская команда с 13 очками в пяти встречах занимает второе место. Третьими идут чехи (12 очков, 6 матчей), четвертыми — швейцарцы (9 очков, 6 матчей), пятыми — словаки (8 очков, 5 матчей), шестыми — французы (6 очков, 6 матчей), седьмыми — австрийцы (4 очка, 6 матчей), восьмыми — белорусы (0 очков, 6 матчей).

В заключительном матче на предварительном этапе команда Швейцарии 15 мая встретится со сборной Франции. Сборная Швеции в тот же день сыграет с командой России, которая ранее, 14 мая, проведет встречу со словаками.

На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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13 Мая, 21:15 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Швейцария 3:5
(0:2, 1:1, 2:2)
Швеция
Главные тренеры
Патрик Фишер Рикард Гренборг
Вратари
Леонардо Дженони 54:25 (Л. Дженони 56:42-59:32) Андерс Нильссон
1-й период
Деннис Эверберг 02:27
04:19 Рето Шеппи
Йон Клингберг (О. Экман-Ларссон, М. Зибанежад) 05:24
08:35 Рафаэль Диас
1715 (Э. Петтерссон, М. Баклунд) 09:18
2-й период
Микаэль Баклунд (Х. Линдхольм) 21:14
25:57 8144
38:32 Рамон Унтерзандер (Э. Корви)
3-й период
44:26 Рафаэль Диас (8144, С. Андригетто)
Йон Клингберг 45:41
Адам Ларссон (М. Баклунд) 52:59
Микаэль Баклунд 54:25
Магнус Пяйярви-Свенссон (М. Баклунд) п.в. 56:52
Юхан Ларссон 59:11
59:17 Дин Кукан (Р. Унтерзандер)
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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