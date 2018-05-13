Сборная Германии нанесла поражение Финляндии в матче чемпионате мира-2018
Сборная Германии в овертайме выиграла матч группового этапа чемпионата мира по хоккею.
Во встрече группы B в Хернинге была обыграна команда Финляндии со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).
Для немцев эта победа стала второй на турнире в шести матчах. Финны потерпели второе поражение на нынешнем чемпионате мира.
Заброшенными шайбами в составе финнов отметились Ээли Толванен и Себастьян Ахо. Немцам победу принесли точные броски Фредерика Тиффельса, Бьёрна Круппа и Маркуса Айзеншмида.
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|13 Мая, 21:15
|Групповой этап: Группа B
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Главные тренеры
|Марко Штурм
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Матиас Нидербергер
|Вилле Хуссо
|1-й период
|Эли Толванен (Ю. Риикола)
|02:26
|15:14
|Марцель Небельс
|2-й период
|22:37
|Маттиас Плахта
|25:56
|Фредерик Тиффельс (Я. Зайденберг, М. Михелис)
|Вели-Матти Савинайнен
|30:58
|Саку Мяеналанен
|35:51
|38:48
|Бьерн Крупп (П. Хагер, М. Айзеншмид)
|3-й период
|56:20
|Фредерик Тиффельс
|Себастьян Ахо (Мик. Гранлунд, Т. Терявяйнен)
|57:54
|Овертайм
|62:00
|Маркус Айзеншмид (Д. Кахун)
Статистика
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
Судьи
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол