Сборная Германии нанесла поражение Финляндии в матче чемпионате мира-2018

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Во встрече группы B в Хернинге была обыграна команда Финляндии со счётом 3:2 (0:1, 2:0, 0:1, 1:0).

Для немцев эта победа стала второй на турнире в шести матчах. Финны потерпели второе поражение на нынешнем чемпионате мира.

Заброшенными шайбами в составе финнов отметились Ээли Толванен и Себастьян Ахо. Немцам победу принесли точные броски Фредерика Тиффельса, Бьёрна Круппа и Маркуса Айзеншмида.