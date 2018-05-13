Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2018, обыграв Швейцарию
Сборная Швеции по хоккею выиграла шестой матч подряд на чемпионате мира-2018, проходящем в Дании.
В матче группы А была одержана победа над командой Швейцарии — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2). «Тре крунур» укрепили лидерство в группе А с 17 очками в 6 матчах.
В сегодняшнем матче в составе сборной Швеции дебютный гол оформил форвард «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист, который проводил первый матч на текущем мировом первенстве. Также заброшенными шайбами отметились Джон Клингберг, Микаэль Баклунд, Адам Ларссон и Мангус Пяаярви. Швейцарцы ответили голами Рамона Унтерзандера, Рафаэля Диаса и Дина Кукана.
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Главные тренеры
|Патрик Фишер
|Рикард Гренборг
Вратари
|Леонардо Дженони 54:25 (Л. Дженони 56:42-59:32)
|Андерс Нильссон
|1-й период
|Деннис Эверберг
|02:27
|04:19
|Рето Шеппи
|Йон Клингберг (О. Экман-Ларссон, М. Зибанежад)
|05:24
|08:35
|Рафаэль Диас
|1715 (Э. Петтерссон, М. Баклунд)
|09:18
|2-й период
|Микаэль Баклунд (Х. Линдхольм)
|21:14
|25:57
|8144
|38:32
|Рамон Унтерзандер (Э. Корви)
|3-й период
|44:26
|Рафаэль Диас (8144, С. Андригетто)
|Йон Клингберг
|45:41
|Адам Ларссон (М. Баклунд)
|52:59
|Микаэль Баклунд
|54:25
|Магнус Пяйярви-Свенссон (М. Баклунд)
|п.в.
|56:52
|Юхан Ларссон
|59:11
|59:17
|Дин Кукан (Р. Унтерзандер)
Статистика
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол