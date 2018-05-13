Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2018, обыграв Швейцарию

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В матче группы А была одержана победа над командой Швейцарии — 5:3 (2:0, 1:1, 2:2). «Тре крунур» укрепили лидерство в группе А с 17 очками в 6 матчах.

В сегодняшнем матче в составе сборной Швеции дебютный гол оформил форвард «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист, который проводил первый матч на текущем мировом первенстве. Также заброшенными шайбами отметились Джон Клингберг, Микаэль Баклунд, Адам Ларссон и Мангус Пяаярви. Швейцарцы ответили голами Рамона Унтерзандера, Рафаэля Диаса и Дина Кукана.