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В этой встрече один из лидеров чешской команды оформил дубль.

«Мы хорошо начали сегодняшний матч с Францией, как и прошлый с белорусами. Темп постепенно падал, но к тому времени мы уже забросили три шайбы. Хотя мы выиграли со счётом 6:0, это было не так легко, как казалось. Хотели сыграть ответственно сзади. Усталости не чувствуем. Тренеры преуспевают в своей работе, отлично распределяя нагрузку между всеми линиями.