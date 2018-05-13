Пастрняк: Яшкин — сильный нападающий, нам с Крейчи отлично играется с Дмитрием
Нападающий сборной Чехии по хоккею Давид Пастрняк прокомментировал разгромную победу над командой Франции (6:0) в матче группового этапа чемпионата мира-2018.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
В этой встрече один из лидеров чешской команды оформил дубль.
«Мы хорошо начали сегодняшний матч с Францией, как и прошлый с белорусами. Темп постепенно падал, но к тому времени мы уже забросили три шайбы. Хотя мы выиграли со счётом 6:0, это было не так легко, как казалось. Хотели сыграть ответственно сзади. Усталости не чувствуем. Тренеры преуспевают в своей работе, отлично распределяя нагрузку между всеми линиями.
Мне и Крейчи нравится играть в звене с Яшкиным. Дмитрий — очень сильный нападающий, делает много работы для нас. Он заслуживает голов. О
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|Дэйв Хендерсон
|Йозеф Яндач
|Ронан Кеменье 27:41 (С. Илонен 27:41)
|Давид Риттих
|1-й период
|01:05
|Жонатан Жаниль
|Давид Пастрняк (Я. Крейчик)
|03:41
|Давид Пастрняк (Д. Яшкин)
|07:58
|Дмитрий Яшкин (Я. Крейчик)
|14:11
|2-й период
|20:00
|Валентин Клеро
|Роман Горак (Д. Кубалик, Л. Шулак)
|21:37
|24:46
|Жонатан Жаниль
|24:46
|Жонатан Жаниль
|Роман Горак (Ф. Хитил, Д. Скленичка)
|27:41
|37:49
|Саша Трей
|3-й период
|45:58
|Валентин Клеро
|48:29
|Антонин Манавиан
|Михал Ржепик
|48:29
|Мартин Нечас (Я. Крейчик, А. Полашек)
|50:32
|Роберт Коусал
|58:40
|22
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол