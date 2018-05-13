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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
13.05 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
13.05 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
13.05 завершен Швейцария 3
Швеция 5
тв
Группа B
13.05 завершен
ОТ 		Германия 3
Финляндия 2
тв
Группа B
17:15 не начался Южная Корея
Норвегия
тв
Группа A
17:15 не начался Россия
Словакия
тв
Группа A
21:15 не начался Чехия
Австрия
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Латвия
тв
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
тв
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33451323/
13 мая 2018, 23:09 | Чемпионат.com

Пастрняк: Яшкин — сильный нападающий, нам с Крейчи отлично играется с Дмитрием

Нападающий сборной Чехии по хоккею Давид Пастрняк прокомментировал разгромную победу над командой Франции (6:0) в матче группового этапа чемпионата мира-2018.

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© РИА "Новости"

В этой встрече один из лидеров чешской команды оформил дубль.

«Мы хорошо начали сегодняшний матч с Францией, как и прошлый с белорусами. Темп постепенно падал, но к тому времени мы уже забросили три шайбы. Хотя мы выиграли со счётом 6:0, это было не так легко, как казалось. Хотели сыграть ответственно сзади. Усталости не чувствуем. Тренеры преуспевают в своей работе, отлично распределяя нагрузку между всеми линиями.

Мне и Крейчи нравится играть в звене с Яшкиным. Дмитрий — очень сильный нападающий, делает много работы для нас. Он заслуживает голов. О хет-трике сегодня не думал. Но, конечно, было бы здорово, — приводит слова Пастрняка Hokej.cz.
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13 Мая, 17:15 Зрители 6252 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Франция 0:6
(0:3, 0:2, 0:1)
Чехия
Главные тренеры
Дэйв Хендерсон Йозеф Яндач
Вратари
Ронан Кеменье 27:41 (С. Илонен 27:41) Давид Риттих
1-й период
01:05 Жонатан Жаниль
Давид Пастрняк (Я. Крейчик) 03:41
Давид Пастрняк (Д. Яшкин) 07:58
Дмитрий Яшкин (Я. Крейчик) 14:11
2-й период
20:00 Валентин Клеро
Роман Горак (Д. Кубалик, Л. Шулак) 21:37
24:46 Жонатан Жаниль
24:46 Жонатан Жаниль
Роман Горак (Ф. Хитил, Д. Скленичка) 27:41
37:49 Саша Трей
3-й период
45:58 Валентин Клеро
48:29 Антонин Манавиан
Михал Ржепик 48:29
Мартин Нечас (Я. Крейчик, А. Полашек) 50:32
Роберт Коусал 58:40
Статистика
22 Штрафное время 4
1 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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