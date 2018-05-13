Рантанен: Финляндия стала играть в быстрый хоккей, вялотекущий стиль — в прошлом
Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен рассказал об изменениях в стиле игры национальной команды.
Хоккеист «Колорадо Эвеланш» на ЧМ-2018 набрал 8 (5+3) очков и находится на седьмой позиции в списке бомбардиров.
«Всегда приятно помочь команде достичь победы и обрести уверенность в себе, но командный успех
Но, естественно, вы должны быть хорошим игроком, чтобы выдерживать высокий темп», — приводит слова Рантанена Iltalehti.
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