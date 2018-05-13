Риттих: Стоя в воротах в матче с Францией, думал, какой бы стейк съесть вечером

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
17:15 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
17:15 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
21:15 3-й период Швейцария 2
Швеция 3
тв
Группа B
21:15 3-й период Германия 2
Финляндия 1
тв
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
тв
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
тв
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
тв
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
тв
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33450955/
13 мая 2018, 21:39 | Чемпионат.com

Риттих: Стоя в воротах в матче с Францией, думал, какой бы стейк съесть вечером

Голкипер сборной Чехии по хоккею Давид Риттих прокомментировал разгромную победу над командой Франции (6:0) в матче группового этапа чемпионата мира-2018.

За весь матч по его воротам было произведено всего 10 бросков.

«Так мало бросков в последний раз я получал в седьмом классе. Что я должен был делать в воротах? Всего 10 попыток! Так что всерьёз говорить о “сухаре” не надо. Хотя, если бы пропустил хоть одну шайбу, было бы очень стыдно. Борьба в матче была неполноценной. Французы заранее знали, что они уже спасены и останутся в элитном дивизионе. На этом игра была окончена. Хотя, может, это мы действовали так хорошо. Старался почаще играть клюшкой, а вообще во время матча думал, какой бы стейк съесть сегодня вечером. Устал стоять в воротах в течение двух часов», — приводит слова Риттиха Isport.blesk.cz.
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