Риттих: Стоя в воротах в матче с Францией, думал, какой бы стейк съесть вечером
Голкипер сборной Чехии по хоккею Давид Риттих прокомментировал разгромную победу над командой Франции (6:0) в матче группового этапа чемпионата мира-2018.
За весь матч по его воротам было произведено всего 10 бросков.
«Так мало бросков в последний раз я получал в седьмом классе. Что я должен был делать в воротах? Всего 10 попыток! Так что всерьёз говорить о “сухаре” не надо. Хотя, если бы пропустил хоть одну шайбу, было бы очень стыдно. Борьба в матче была неполноценной. Французы заранее знали, что они уже спасены и останутся в элитном дивизионе. На этом игра была окончена. Хотя, может, это мы действовали так хорошо. Старался почаще играть клюшкой, а вообще во время матча думал, какой бы стейк съесть сегодня вечером. Устал стоять в воротах в течение двух часов», — приводит слова Риттиха Isport.blesk.cz.
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