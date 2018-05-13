«Нам сегодня удалось хорошо начать. У нас было много бросков, получилось лучше, чем в прошлых матчах, сразу повели 3:0. Сборная Чехии играла со вкусом. Можно сказать, это была беспрепятственная победа для нас. Мне приятно, с другой стороны, я должен сказать, что нельзя терять концентрацию в следующих встречах. Кто из вратарей будет играть дальше — Францоуз или Риттих? Об этом не думаем, прежде всего мы должны выйти в четвертьфинал. Надо продолжать играть с энтузиазмом и вкусом», — приводит слова Яндача hokej.cz.