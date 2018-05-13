Кейн: Приятно видеть, что у сборной США забивают не один-два игрока, а все

Форвард «Чикаго Блэкхоукс» забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу, что позволило ему возглавить гонку бомбардиров мирового первенства.

«У сборной США много парней, которые могут здорово играть, много талантов в команде. Редко ожидаешь, что матч закончится с таким крупным счётом. Но приятно видеть, что все участвуют в общем деле. Не только один или два игрока забивают голы, а все», — приводит слова Кейна официальный сайт ИИХФ.