Кейн: Приятно видеть, что у сборной США забивают не один-два игрока, а все
Нападающий сборной США Патрик Кейн прокомментировал исход матча группового этапа чемпионата мира с командой Норвегии (9:3).
Форвард «Чикаго Блэкхоукс» забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу, что позволило ему возглавить гонку бомбардиров мирового первенства.
«У сборной США много парней, которые могут здорово играть, много талантов в команде. Редко ожидаешь, что матч закончится с таким крупным счётом. Но приятно видеть, что все участвуют в общем деле. Не только один или два игрока забивают голы, а все», — приводит слова Кейна официальный сайт ИИХФ.
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|13 Мая, 17:15
|Зрители 4553
|Групповой этап: Группа B
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Главные тренеры
|Петтер Торесен
|Джефф Блэшилл
Вратари
|Ларс Хауген 30:38 (Х. Хеукеланн 30:38)
|Кейт Кинкейд 40:00 (С. Дарлинг 40:00)
|1-й период
|07:50
|Мартин Реймарк
|Патрик Кейн (Ч. Макэвой, К. Аткинсон)
|08:24
|12:11
|Тобиас Линдстрем
|Патрик Кейн (А. Дебринкэт, К. Аткинсон)
|12:18
|Чарли Макэвой (А. Дебринкэт)
|15:25
|19:11
|Матис Улимб
|2-й период
|Дилан Ларкин
|21:03
|27:00
|Кристиан Форсберг (Т. Линдстрем)
|Тэйдж Томпсон
|28:07
|Тэйдж Томпсон
|28:07
|Алек Мартинес (Д. Ларкин)
|30:38
|Чарли Макэвой
|33:05
|Андерс Ли (Д. Ларкин, Дж. Годро)
|36:40
|Кэм Аткинсон (П. Кейн, Н. Дженсен)
|39:08
|39:14
|Даниэль Сервик
|3-й период
|Колин Уайт (К. Мерфи, Н. Бонино)
|42:50
|Нил Пионк
|44:17
|Коннор Мерфи
|44:24
|46:05
|Матис Улимб (А. Бонсаксен, Ю. Холес)
|47:09
|Матис Улимб (Т. Линдстрем, К. Булль)
|Джонни Годро
|51:07
|53:32
|Юнас Холес
|Нил Пионк (Н. Бонино, К. Крайдер)
|57:27
|Колин Уайт
|59:01
Статистика
|10
|Штрафное время
|22
|6
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол