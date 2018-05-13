Дмитрий Яшкин: С Пастрняком и Крейчи замечательно играется
Нападающий «Сент-Луиса» и сборной Чехии Дмитрий Яшкин после победы над Францией (6:0) в рамках чемпионата мира в Дании поделился мнением о партнерах — Давиде Крейчи и Давиде Пастрняке, с которым играет в первом звене чехов.
— Мы хорошо отыграли с Францией — получился первый период, а потом уже продолжали в том же духе.
С Пастрняком и Крейчи замечательно играется. Мы сразу начали понимать друг друга с первых минут, тем более такая игра с Россией получилась. Старался как можно быстрее приспособиться. Они очень хорошие игроки, с ним легко играть.
Опередить сборную России в турнирной таблице? Это будет уже от нее зависеть, как она будет играть. У нас один матч с Австрией остался. Если мы отыграем так же, как в последних двух матчах, то проблем не возникнет. Нужно в первом периоде хорошо сыграть.
Слежу за группой в Хернинге, но не думаю, что та группа интереснее, чем наша. У них так же 3−4
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|Дэйв Хендерсон
|Йозеф Яндач
|Ронан Кеменье 27:41 (С. Илонен 27:41)
|Давид Риттих
|1-й период
|01:05
|Жонатан Жаниль
|Давид Пастрняк (Я. Крейчик)
|03:41
|Давид Пастрняк (Д. Яшкин)
|07:58
|Дмитрий Яшкин (Я. Крейчик)
|14:11
|2-й период
|20:00
|Валентин Клеро
|Роман Горак (Д. Кубалик, Л. Шулак)
|21:37
|24:46
|Жонатан Жаниль
|24:46
|Жонатан Жаниль
|Роман Горак (Ф. Хитил, Д. Скленичка)
|27:41
|37:49
|Саша Трей
|3-й период
|45:58
|Валентин Клеро
|48:29
|Антонин Манавиан
|Михал Ржепик
|48:29
|Мартин Нечас (Я. Крейчик, А. Полашек)
|50:32
|Роберт Коусал
|58:40
|22
|Штрафное время
|4
|1
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол