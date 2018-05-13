Дмитрий Яшкин: С Пастрняком и Крейчи замечательно играется

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— Мы хорошо отыграли с Францией — получился первый период, а потом уже продолжали в том же духе.

С Пастрняком и Крейчи замечательно играется. Мы сразу начали понимать друг друга с первых минут, тем более такая игра с Россией получилась. Старался как можно быстрее приспособиться. Они очень хорошие игроки, с ним легко играть.

Опередить сборную России в турнирной таблице? Это будет уже от нее зависеть, как она будет играть. У нас один матч с Австрией остался. Если мы отыграем так же, как в последних двух матчах, то проблем не возникнет. Нужно в первом периоде хорошо сыграть.