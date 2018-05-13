Сборная Чехии разгромила команду Франции в матче группового этапа ЧМ

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Воскресная игра соперников сборной России по группе А, прошедшая в Копенгагене, завершилась победой чехов со счетом 6:0 (3:0, 2:0, 1:0). Дубли сделали Давид Пастрняк (4-я и 8-я минуты) и Роман Хорак (22, 28), еще по шайбе забросили Дмитрий Яшкин (15) и Мартин Нечас (51).

Следующий матч на турнире чешская сборная проведет 14 мая против команды Австрии, французы днем позже сыграют со сборной Швейцарии.