Хоккеисты сборной США одержали шестую победу подряд на ЧМ, разгромив норвежцев
Сборная США по хоккею одержала крупную победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Дании.
Встреча группы В, состоявшаяся в Хернинге, завершилась со счетом 9:3 (3:0, 4:1, 2:2) в пользу американцев, в составе которых отличились Патрик Кейн (9-я и 13-я минуты), Чарли Макэвой (16), Дилан Ларкин (22), Алек Мартинес (31), Андерс Ли (37), Кэм Аткинсон (40), Колин Уайт (43) и Нил Пайонк (58). У норвежцев шайбы забросили Кристиан Форсберг (28), Кен Андре Олимб (47) и Матис Олимб (48).
Сборная США, выигравшая шестой матч подряд и обеспечившая себе место в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|13 Мая, 17:15
|Зрители 4553
|Групповой этап: Группа B
|Jyske Bank Boxen
Главные тренеры
|Петтер Торесен
|Джефф Блэшилл
Вратари
|Ларс Хауген 30:38 (Х. Хеукеланн 30:38)
|Кейт Кинкейд 40:00 (С. Дарлинг 40:00)
|1-й период
|07:50
|Мартин Реймарк
|Патрик Кейн (Ч. Макэвой, К. Аткинсон)
|08:24
|12:11
|Тобиас Линдстрем
|Патрик Кейн (А. Дебринкэт, К. Аткинсон)
|12:18
|Чарли Макэвой (А. Дебринкэт)
|15:25
|19:11
|Матис Улимб
|2-й период
|Дилан Ларкин
|21:03
|27:00
|Кристиан Форсберг (Т. Линдстрем)
|Тэйдж Томпсон
|28:07
|Тэйдж Томпсон
|28:07
|Алек Мартинес (Д. Ларкин)
|30:38
|Чарли Макэвой
|33:05
|Андерс Ли (Д. Ларкин, Дж. Годро)
|36:40
|Кэм Аткинсон (П. Кейн, Н. Дженсен)
|39:08
|39:14
|Даниэль Сервик
|3-й период
|Колин Уайт (К. Мерфи, Н. Бонино)
|42:50
|Нил Пионк
|44:17
|Коннор Мерфи
|44:24
|46:05
|Матис Улимб (А. Бонсаксен, Ю. Холес)
|47:09
|Матис Улимб (Т. Линдстрем, К. Булль)
|Джонни Годро
|51:07
|53:32
|Юнас Холес
|Нил Пионк (Н. Бонино, К. Крайдер)
|57:27
|Колин Уайт
|59:01
Статистика
|10
|Штрафное время
|22
|6
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол