Хоккеисты сборной США одержали шестую победу подряд на ЧМ, разгромив норвежцев

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
17:15 завершен Франция 0
Чехия 6
тв
Группа B
17:15 завершен Норвегия 3
США 9
тв
Группа A
21:15 1-й период Швейцария 0
Швеция 2
тв
Группа B
21:15 1-й период Германия 0
Финляндия 1
тв
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
тв
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
тв
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
тв
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
тв
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
тв
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
тв
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
тв
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
тв
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
тв
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33450582/
13 мая 2018, 20:19 | Р-Спорт

Хоккеисты сборной США одержали шестую победу подряд на ЧМ, разгромив норвежцев

Сборная США по хоккею одержала крупную победу над командой Норвегии в матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в Дании.

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Встреча группы В, состоявшаяся в Хернинге, завершилась со счетом 9:3 (3:0, 4:1, 2:2) в пользу американцев, в составе которых отличились Патрик Кейн (9-я и 13-я минуты), Чарли Макэвой (16), Дилан Ларкин (22), Алек Мартинес (31), Андерс Ли (37), Кэм Аткинсон (40), Колин Уайт (43) и Нил Пайонк (58). У норвежцев шайбы забросили Кристиан Форсберг (28), Кен Андре Олимб (47) и Матис Олимб (48).

Сборная США, выигравшая шестой матч подряд и обеспечившая себе место в плей-офф, лидирует в турнирной таблице группы с 16 очками, норвежцы (3) занимают седьмое место.
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13 Мая, 17:15 Зрители 4553 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Норвегия 3:9
(0:3, 1:4, 2:2)
США
Главные тренеры
Петтер Торесен Джефф Блэшилл
Вратари
Ларс Хауген 30:38 (Х. Хеукеланн 30:38) Кейт Кинкейд 40:00 (С. Дарлинг 40:00)
1-й период
07:50 Мартин Реймарк
Патрик Кейн (Ч. Макэвой, К. Аткинсон) 08:24
12:11 Тобиас Линдстрем
Патрик Кейн (А. Дебринкэт, К. Аткинсон) 12:18
Чарли Макэвой (А. Дебринкэт) 15:25
19:11 Матис Улимб
2-й период
Дилан Ларкин 21:03
27:00 Кристиан Форсберг (Т. Линдстрем)
Тэйдж Томпсон 28:07
Тэйдж Томпсон 28:07
Алек Мартинес (Д. Ларкин) 30:38
Чарли Макэвой 33:05
Андерс Ли (Д. Ларкин, Дж. Годро) 36:40
Кэм Аткинсон (П. Кейн, Н. Дженсен) 39:08
39:14 Даниэль Сервик
3-й период
Колин Уайт (К. Мерфи, Н. Бонино) 42:50
Нил Пионк 44:17
Коннор Мерфи 44:24
46:05 Матис Улимб (А. Бонсаксен, Ю. Холес)
47:09 Матис Улимб (Т. Линдстрем, К. Булль)
Джонни Годро 51:07
53:32 Юнас Холес
Нил Пионк (Н. Бонино, К. Крайдер) 57:27
Колин Уайт 59:01
Статистика
10 Штрафное время 22
6 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Тобиас Верли (Швейцария)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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