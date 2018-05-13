Хоккеисты сборной США одержали шестую победу подряд на ЧМ, разгромив норвежцев

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Встреча группы В, состоявшаяся в Хернинге, завершилась со счетом 9:3 (3:0, 4:1, 2:2) в пользу американцев, в составе которых отличились Патрик Кейн (9-я и 13-я минуты), Чарли Макэвой (16), Дилан Ларкин (22), Алек Мартинес (31), Андерс Ли (37), Кэм Аткинсон (40), Колин Уайт (43) и Нил Пайонк (58). У норвежцев шайбы забросили Кристиан Форсберг (28), Кен Андре Олимб (47) и Матис Олимб (48).