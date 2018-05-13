Ларссон: Сборная Швеции становится сильнее на бумаге с прибытием игроков НХЛ

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За последние три дня состав «Тре крунур» пополнился защитником Маттиасом Экхольмом, а также нападающими Виктором Арвидссоном, Филипом Форсбергом и Патриком Хёрнквистом. Ожидается, что Арвидссон и Хёрнквист сыграют в сегодняшнем матче ЧМ-2018 с командой Швейцарии, начало встречи запланировано на 21:15 мск. Форсберг и Экхольм планируют стартовать на ЧМ-2018 во встрече с командой России 15 мая.

«Мы становимся намного сильнее с прибытием игроков НХЛ, по крайней мере, на бумаге. Теперь нам решать, как собрать команду, выстроить сочетания. У нас отлично настроение в коллективе, мы играем в хороший хоккей, просто наслаждаемся игрой и двигаемся дальше», — приводит слова Ларссона Expressen.