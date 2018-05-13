Макдэвид: Весь матч отставали от финнов в счёте, пытаясь сыграть в догонялки
Нападающий сборной Канады по хоккею Коннор Макдэвид прокомментировал крупное поражение от команды Финляндии (1:5) в матче чемпионата мира—2018, проходящем в Дании.
В третьем периоде один из лидеров «кленовых листьев» заработал четыре минуты штрафного времени.
«Мы весь матч отставали от финнов в счёте, пытаясь сыграть в догонялки. Когда ты отстаёшь от соперников и в скорости, и в командных взаимодействиях, конечно, начинаешь цеплять оппонентов, фолить. При таких раскладах всегда есть риск оставить команду в меньшинстве», — цитирует Макдэвида TSN.
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|12 Мая, 21:15
|Зрители 9313
|Групповой этап: Группа B
|Jyske Bank Boxen
Главные тренеры
|Билл Питерс
|Лаури Марьямяки
Вратари
|Кертис Макэлхинни 16:35 (Д. Кюмпер 16:35)
|Харри Сятери
|1-й период
|Маркус Нутиваара
|00:52
|04:26
|Джоэль Эдмундсон
|Микко Рантанен
|08:50
|10:55
|Жан-Габриэль Пажо (Бо Хорват)
|11:58
|Джош Бэйли
|Янне Песонен (М. Нутиваара, Э. Толванен)
|13:48
|15:39
|Энтони Бовилье
|Микко Рантанен (Мик. Гранлунд, Т. Терявяйнен)
|16:35
|17:58
|Дарнелл Нерс
|Марко Анттила
|17:58
|2-й период
|Сакари Маннинен
|23:17
|26:29
|Тайсон Жост
|30:33
|Энтони Бовилье
|Сакари Маннинен
|32:35
|38:01
|Аарон Экблад
|3-й период
|Пекка Йормакка
|42:27
|Эли Толванен
|45:17
|Теуво Терявяйнен (С. Ахо, Т. Кивисте)
|45:27
|51:45
|Коннор Макдэвид
|51:45
|Коннор Макдэвид
|Теуво Терявяйнен
|54:04
|55:39
|Джоэль Эдмундсон
|57:15
|59:37
|Мэтью Барзал
|Вели-Матти Савинайнен
|59:37
Статистика
|22
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|9
|0
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол