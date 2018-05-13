Почему у сборной России все хорошо. Но у других пока лучше

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«Всегда есть какие-то отрезки, которые не устраивают. Сегодняшний матч не исключение. У нас молодая команда, для многих это первый чемпионат», — после победы над Швейцарией Илья Воробьёв обрисовал состояние сборной России на нынешнем чемпионате мира.

У кого-то больше хороших отрезков, у кого-то плохих. Всё в итоге сводится к тому, какую пользу ты выжмешь из хороших, и как быстро и безболезненно выйдешь из плохих. Реализуй наши ребята те моменты, которые были у них в первом периоде, не успокойся они при счёте 3:1 — никто бы сейчас не вспоминал о двух штангах швейцарцев на последних минутах игры при счёте 4:3. Но у нас в составе 12 дебютантов чемпионата мира, молодой тренерский штаб и философия игры без «бей-беги» и забросов шайбы в зону.

Сборная России старается играть красиво. Показательный момент: только Сергей Андронов не набрал пока баллов за результативность из игроков (включая защитников), сыгравших на турнире больше одного матча. При Олеге Знарке Андронов бы уже «закопал» с партнёрами два-три гола, а в этой сборной он хоть и полезен, но в игровом плане чувствует себя не настолько комфортно, как раньше.

Сейчас в сборной России защитники стали больше поддерживать атаку, нападающие не боятся комбинировать и творить в чужой зоне. Пока нет стабильности, не у всех звеньев получается играть как задумали в каждом матче, но это компенсируется командной работой и попытками улучшить игру за счёт перестановок в составе. Илья Воробьёв не побоялся убрать Капризова из первой тройки в матче с чехами, затем перевести Дадонова в третье звено, чтобы уже по ходу следующей игры поменять его местами с Бучневичем. Не все шаги срабатывают, но тренеры ищут варианты, которые усилят именно атакующий потенциал команды.

Наша сборная практически гарантировала себе, как минимум, второе место в группе. Команде Ильи Воробьёва нужно выиграть в основное время у словаков, чтобы стать недосягаемой для чехов. За турнирное положение сборной России можно не беспокоится, проблема в другом. Канадцы, шведы и американцы изначально привезли на чемпионат мира одни из сильнейших составов за последние годы, а вдобавок к этому получили серьёзное усиление по ходу турнира, ровно как финны, чехи и швейцарцы.

Число хоккеистов из НХЛ в сборных на ЧМ-2018:

Канада — 24, США — 22, Швеция — 19, Финляндия — 7, Швейцария — 7, Россия — 6, Чехия — 6, Дания — 5.

Канада, США и Швеция стоят в этом списке особняком. Особенно это касается шведов, у которых с приездом Экхольма, Форсберга, Арвидссона и Хёрнквиста вообще не осталось слабых мест. Есть небольшие вопросы по вратарям, но на нынешнем турнире их нет только у сборной Дании.

Объективно сборная России получила не самое серьёзное усиление из НХЛ даже на фоне финнов, чехов, а где-то и швейцарцев с датчанами. Никита Зайцев пока не Роман Йози, Павел Бучневич не Давид Пастрняк, а Максим Мамин не Давид Крейчи. У финнов четыре из семи игроков НХЛ (Ахо, Терявяйнен, Гранлунд, Рантанен) — уже являются лидерами в своих клубах, а есть ещё Толванен, который обязательно зажгёт в «Нэшвилле» в следующем сезоне.

Даже если взять состав датчан, можно увидеть, что Бьёркстранд, Нильсен, Хансен и Бёдкер звёзд с неба в НХЛ не хватают, но уже давно в лиге и имеют твёрдое место в составе своих клубов, в отличие от Мамина или Сошникова. А вратаря уровня Андерсена нет ни у одной сборной. У швейцарцев помимо Иози есть Ниддерайтер, Майер и Фиала. Зайцев, Дадонов, Анисимов и Бучневич — это наше реальное усиление из НХЛ.

Дозаявки сборных по ходу чемпионата мира

Швеция: в. Густавссон («Лулео»), з. Экхольм, н. Форсберг, н. Арвидссон (все — «Нэшвилл»), н. Хёрнквист («Питтсбург»)

Россия: в. Сорокин (ЦСКА), з. Береглазов («Металлург»), н. Сошников («Сент-Луис»), н. Гусев (СКА).

Чехия: в. Граховина («Барыс»), з. Крейчик («Комета»), н. Пастрняк, н. Крейчи (оба — «Бостон»).

Швейцария: з. Йози («Нэшвилл»), н. Майер («Сан-Хосе»), н. Фиала («Нэшвилл»).

Канада: з. Эдмундсон («Сент-Луис»), з. Власич («Сан-Хосе»), н. Туррис («Нэшвилл»).

Финляндия: в. Кильпеляйнен («Эребро»), з. Миккола («Таппара»), н. Палола («Йокерит»), н. Толванен («Нэшвилл»).

США: в. Линдгрен («Лаваль»), з. Макэвой («Бостон»), н. Бонино («Нэшвилл»).

Дания: в. Сёренсен («Сёдертелье»), з. Лассен («Мальмё»), н. Хансен, н. Бёдкер (оба — «Сан-Хосе»), п. П. Бьёркстранд («Нюрнберг»), н. Майер («Троя-Лонгбю»), н. Поульсен («Инсбрук»).

У шведов и без Экхольма была сильная линия защиты, а с приездом Форсберга, Арвидссона и Хёрнквиста у них решен вопрос со второй ударной тройкой нападения. В итоге «Тре крунур» получили в Дании лучшую оборону и две тройки нападения, которые ни в чём не уступят лидерам канадцев и американцев.

Власич укрепил оборону сборной Канады, а американский защитник Макэвой уже успел набрать пять очков в матче с Кореей. К тому же сборная США получила согласие на участие в ЧМ от Ника Бонино.

С Пастрняком и Крейчи на новый уровень вышла сборная Чехии. И это притом, что лидеры чешской сборной должны заиграть на полную мощность только к плей-офф. Финны по ходу турнира получили из НХЛ Эли Толванена и могут жалеть лишь об отсутствии вратарей «Нэшвилла». С Толваненом линия атаки финнов (Ахо, Теверяйнен, Гранлунд, Капанен, Рантанен) превратилась в самые настоящие топ-6.

Россияне же не дождались игроков «Вашингтона» и «Тампы», не смогли рассчитывать на Малкина из-за травмы, а их места в заявке заняли Береглазов, Сошников и Гусев. Первые двое — пока безуспешно пытались пробиться и закрепиться в НХЛ. Березглазов вернулся в КХЛ ещё по ходу сезона, а Сошников близок к тому, чтобы подписать контракт со СКА этим летом. Гусев — наша надежда, Никита классно сыграл со швейцарцами, но пока непонятно, как он будет выглядеть в решающих матчах.

На фоне дозаявок Канады, США, Швеции, Чехии и даже Швейцарии сборная России не получила серьёзного усиления и не могла его получить, учитывая ситуацию с игроками из НХЛ. Тренерскому штабу нашей команды нужно находить внутренние резервы для улучшения игры, но без игроков уровня Власича, Пастрняка или Форсберга сделать это очень сложно.

Число хоккеистов из НХЛ в сборной России на ЧМ (по годам):

2008 год — 11 хоккеистов из НХЛ (результат — 1-е место)

2009 — 7 (1)

2010 — 13 (2)

2011 — 5 (4)

2012 — 8 (1)

2013 — 6 (6)

2014 — 9 (1)

2015 — 7 (2)

2016 — 11 (3)

2017 — 7 (3)

2018 — 6 (?).

За последние 10 лет худшие результаты на чемпионате мира у сборной России пришлись на 2011 и 2013 годы, когда в составе нашей команды было наименьшее представительство игроков из НХЛ. Правда, на оба эти турнира приезжали Овечкин и Ковальчук, а в 2013 году к ним добавились Брызгалов и Варламов.

Не будем говорить, что сборная России обречена на неудачу в Дании, но многое говорит не в пользу нашей команды, тем более что двое (Сошников и Мамин) из шести наших представителей НХЛ ещё толком не успели поиграть в сильнейшей лиге мира. Добавим к этому мощнейшие составы конкурентов и поймём, что сборной России будет очень тяжело добраться до медалей.

Наш шанс на медали — это командная работа, подкреплённая уверенной игрой вратаря и грамотными шагами тренерского штаба. Игра сборной России поменялась, в ней появились новые лица и с лучшей стороны раскрываются игроки с атакующим потенциалом. Мы — не главные фавориты, но можем обыграть каждого.