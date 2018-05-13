Почему у сборной России все хорошо. Но у других пока лучше
Пока шведы, канадцы и американцы утрамбовывают своих звёзд, Илья Воробьёв строит новую сборную России.
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Сборная России старается играть красиво. Показательный момент: только Сергей Андронов не набрал пока баллов за результативность из игроков (включая защитников), сыгравших на турнире больше одного матча. При Олеге Знарке Андронов бы уже «закопал» с партнёрами
Сейчас в сборной России защитники стали больше поддерживать атаку, нападающие не боятся комбинировать и творить в чужой зоне. Пока нет стабильности, не у всех звеньев получается играть как задумали в каждом матче, но это компенсируется командной работой и попытками улучшить игру за счёт перестановок в составе. Илья Воробьёв не побоялся убрать Капризова из первой тройки в матче с чехами, затем перевести Дадонова в третье звено, чтобы уже по ходу следующей игры поменять его местами с Бучневичем. Не все шаги срабатывают, но тренеры ищут варианты, которые усилят именно атакующий потенциал команды.
Наша сборная практически гарантировала себе, как минимум, второе место в группе. Команде Ильи Воробьёва нужно выиграть в основное время у словаков, чтобы стать недосягаемой для чехов. За турнирное положение сборной России можно не беспокоится, проблема в другом. Канадцы, шведы и американцы изначально привезли на чемпионат мира одни из сильнейших составов за последние годы, а вдобавок к этому получили серьёзное усиление по ходу турнира, ровно как финны, чехи и швейцарцы.
Число хоккеистов из НХЛ в сборных на ЧМ-2018:
Канада — 24, США — 22, Швеция — 19, Финляндия — 7, Швейцария — 7, Россия — 6, Чехия — 6, Дания — 5.
Канада, США и Швеция стоят в этом списке особняком. Особенно это касается шведов, у которых с приездом Экхольма, Форсберга, Арвидссона и Хёрнквиста вообще не осталось слабых мест. Есть небольшие вопросы по вратарям, но на нынешнем турнире их нет только у сборной Дании.
Объективно сборная России получила не самое серьёзное усиление из НХЛ даже на фоне финнов, чехов, а
Даже если взять состав датчан, можно увидеть, что Бьёркстранд, Нильсен, Хансен и Бёдкер звёзд с неба в НХЛ не хватают, но уже давно в лиге и имеют твёрдое место в составе своих клубов, в отличие от Мамина или Сошникова. А вратаря уровня Андерсена нет ни у одной сборной. У швейцарцев помимо Иози есть Ниддерайтер, Майер и Фиала. Зайцев, Дадонов, Анисимов и Бучневич — это наше реальное усиление из НХЛ.
Дозаявки сборных по ходу чемпионата мира
Швеция: в. Густавссон («Лулео»), з. Экхольм, н. Форсберг, н. Арвидссон (все — «Нэшвилл»), н. Хёрнквист («Питтсбург»)
Россия: в. Сорокин (ЦСКА), з. Береглазов («Металлург»), н. Сошников («Сент-Луис»), н. Гусев (СКА).
Чехия: в. Граховина («Барыс»), з. Крейчик («Комета»), н. Пастрняк, н. Крейчи (оба — «Бостон»).
Швейцария: з. Йози («Нэшвилл»), н. Майер («Сан-Хосе»), н. Фиала («Нэшвилл»).
Канада: з. Эдмундсон («Сент-Луис»), з. Власич («Сан-Хосе»), н. Туррис («Нэшвилл»).
Финляндия: в. Кильпеляйнен («Эребро»), з. Миккола («Таппара»), н. Палола («Йокерит»), н. Толванен («Нэшвилл»).
США: в. Линдгрен («Лаваль»), з. Макэвой («Бостон»), н. Бонино («Нэшвилл»).
Дания: в. Сёренсен («Сёдертелье»), з. Лассен («Мальмё»), н. Хансен, н. Бёдкер (оба — «Сан-Хосе»), п. П. Бьёркстранд («Нюрнберг»), н. Майер («Троя-Лонгбю»), н. Поульсен («Инсбрук»).
У шведов и без Экхольма была сильная линия защиты, а с приездом Форсберга, Арвидссона и Хёрнквиста у них решен вопрос со второй ударной тройкой нападения. В итоге «Тре крунур» получили в Дании лучшую оборону и две тройки нападения, которые ни в чём не уступят лидерам канадцев и американцев.
Власич укрепил оборону сборной Канады, а американский защитник Макэвой уже успел набрать пять очков в матче с Кореей. К тому же сборная США получила согласие на участие в ЧМ от Ника Бонино.
С Пастрняком и Крейчи на новый уровень вышла сборная Чехии. И это притом, что лидеры чешской сборной должны заиграть на полную мощность только к
Россияне же не дождались игроков «Вашингтона» и «Тампы», не смогли рассчитывать на Малкина
На фоне дозаявок Канады, США, Швеции, Чехии и даже Швейцарии сборная России не получила серьёзного усиления и не могла его получить, учитывая ситуацию с игроками из НХЛ. Тренерскому штабу нашей команды нужно находить внутренние резервы для улучшения игры, но без игроков уровня Власича, Пастрняка или Форсберга сделать это очень сложно.
Число хоккеистов из НХЛ в сборной России на ЧМ (по годам):
2008 год — 11 хоккеистов из НХЛ (результат — 1-е место)
2009 — 7 (1)
2010 — 13 (2)
2011 — 5 (4)
2012 — 8 (1)
2013 — 6 (6)
2014 — 9 (1)
2015 — 7 (2)
2016 — 11 (3)
2017 — 7 (3)
2018 — 6 (?).
За последние 10 лет худшие результаты на чемпионате мира у сборной России пришлись на 2011 и 2013 годы, когда в составе нашей команды было наименьшее представительство игроков из НХЛ. Правда, на оба эти турнира приезжали Овечкин и Ковальчук, а в 2013 году к ним добавились Брызгалов и Варламов.
Не будем говорить, что сборная России обречена на неудачу в Дании, но многое говорит не в пользу нашей команды, тем более что двое (Сошников и Мамин) из шести наших представителей НХЛ ещё толком не успели поиграть в сильнейшей лиге мира. Добавим к этому мощнейшие составы конкурентов и поймём, что сборной России будет очень тяжело добраться до медалей.
Наш шанс на медали — это командная работа, подкреплённая уверенной игрой вратаря и грамотными шагами тренерского штаба. Игра сборной России поменялась, в ней появились новые лица и с лучшей стороны раскрываются игроки с атакующим потенциалом. Мы — не главные фавориты, но можем обыграть каждого.
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