Жамнов: Решение по участию Хафизуллина в матче со словаками будет в день игры

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Хафизуллин получил травму в матче с командой Чехии в четверг, из-за нее он пропустил игру со швейцарцами в субботу и два дня не выходил на лед. В понедельник российская сборная проведет предпоследний матч группового этапа чемпионата мира с командой Словакии.

«Посмотрим завтра (будет ли играть Хафизуллин со словаками). У нас еще раскатка перед игрой есть, потом будем принимать решение. Пока непонятно. Прогресс налицо, ему лучше, но решение будет завтра», — сказал Жамнов журналистам.