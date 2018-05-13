Жамнов: Решение по участию Хафизуллина в матче со словаками будет в день игры
КОПЕНГАГЕН, 13 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Решение по участию защитника сборной России по хоккею Динара Хафизуллина в матче с командой Словакии на чемпионате мира в Дании будет приниматься в день игры, сообщил старший тренер россиян Алексей Жамнов.
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Хафизуллин получил травму в матче с командой Чехии в четверг,
«Посмотрим завтра (будет ли играть Хафизуллин со словаками). У нас еще раскатка перед игрой есть, потом будем принимать решение. Пока непонятно. Прогресс налицо, ему лучше, но решение будет завтра», — сказал Жамнов журналистам.
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