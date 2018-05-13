«Буду или нет играть завтра — решит тренерский штаб. Ничего не случилось, когда получал повреждение, просто лёд плохой. Мягкий, вязкий, шайба плохо катится. Короче, лёд во всём виноват (Смеётся.). Болевых ощущений никаких не осталось.



Со Словакией нас ждёт интересная тяжёлая игра. Олимпийские поражение от них при мне никто не вспоминал. Сам я на Олимпиаде не был, поэтому тоже не думал об этом.



Вчера наша команда хорошо играла, как и соперник. Тяжело здесь с каждым соперником. Нервная концовка из-за удаления и ненужного гола. В принципе, у них и моментов не было в третьем периоде. Нам обязательно надо брать ещё хотя бы очко, чтобы гарантировать выход в плей-офф? Возьмём», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.