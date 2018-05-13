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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Чехия
Группа B
17:15 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
21:15 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
21:15 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33448036/
13 мая 2018, 13:42 | Чемпионат.com

Пятый элемент. Почему Гусев — наше усиление из НХЛ

Пока другие сборные усиливаются из НХЛ, к нам приехал Никита Гусев. И он круче многих заокеанских звёзд.

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© РИА "Новости"

Трудно поверить в то, что насчёт Никиты Гусева в штабе сборной России были сомнения. Существовала вероятность, пусть и небольшая, что только-только восстановившегося после болезни форварда не включат в итоговую заявку чемпионат мира. Когда Никита прилетел в Копенгаген и начал стремительно набирать форму, сомнения развеялись. Однако даже не стопроцентный, а, скажем, шестидесятипроцентный Гусев всё равно бы помог этой команде. Настолько она нуждалась в голом мастерстве.

Даже если бы Гусев не успел обрести оптимальные кондиции, его всё равно стоило взять на чемпионат мира. Пусть даже использовать его пришлось бы дозировано, опционально. Был же Сергей Мозякин на Олимпиаде блуждающим форвардом, не имеющим прочного места в каком-либо звене, но выходящим на большинство. Гусев с Мозякиным по манере игры во многом схожи. Или вот более свежий пример. В матче со швейцарцами, который стал для Никиты первым на этом чемпионате мира, Илья Михеев не выходил в равных составах, зато исправно пахал в бригаде меньшинства.

Любой другой созыв сборной России, возможно, и не нуждался бы в не до конца готовом нападающем из нашей лиги. На каждом чемпионате мира вот уже больше десяти лет у нас была хотя бы одна суперзвезда НХЛ. Золото Квебека вряд ли бы состоялось не только без Ильи Ковальчука, но и без тройки Сёмин — Фёдоров — Овечкин. В Берне помимо всё того же Ковальчука солировал Илья Брызгалов. Чемпионат в Хельсинки прошёл под именем Евгения Малкина, и даже на провальном ЧМ-2013 были Овечкин с Ковальчуком.

На прошлогоднем чемпионате мира Гусев был одним из многих. Начинал турнир он со своим другом детства Никитой Кучеровым, а заканчивал в составе питерского звена, которое в этом виде доживало последние дни. Когда к плей-офф в Кёльне собралось удивительное трио Панарин — Кузнецов — Кучеров, о простом парне, который ещё недавно пытался не зачахнуть в Ханты-Мансийске, как-то забыли. Но даже находясь в тени энхаэловцев, Гусев умудрился набрать 14 очков, став третьим бомбардиром сборной. Выше забрались только звёзды «Тампы» и «Коламбуса».

Насчёт того, кого считать главной звездой этой сборной России, перед стартом турнира многие сломали голову. Каким бы великим игроком ни был Павел Дацюк, его лучшие годы остались позади. Павел Бучневич и Евгений Дадонов провели свои лучшие сезоны в НХЛ, играя в первых тройках «Рейнджерс» и «Флориды». Чем не кандидаты? Да только что тому, что другому повезло с партнёрами. Ещё вопрос, набрали бы они столько очков, не будь рядом с череповчанином Мики Зибанеджада, а в партнёрах у челябинца связки Барков — Юбердо. Не умаляя заслуг наших парней, сложно спорить с тем, что Дадонов с Бучневичем не определяют игру команды, а органично в неё вписываются.

Никита Гусев другой. С ним может расцвести любое сочетание. Если бы Илья Воробьёв решил поставить его в третье или четвёртое звено, оно бы тоже моментально прокачалось. Другое дело, что для самого Никиты это была бы мука. Далеко не каждый способен прочитать его передачи и предугадать манёвры. Для этого нужен определённый хоккейный интеллект. Когда прирождённому игровичку не с кем обыграться — это всегда драма. Издеваться над Гусевым никто не стал, воссоздав олимпийскую тройку. Уже в первой смене он мог забить, но вместо этого закончил матч со швейцарцами с двумя передачами.

Мы пели осанну связке Капризов — Дадонов, восторгаясь непонятно откуда взявшейся между ними «химией». Однако если присмотреться, их сочетание с Дацюком всё-таки не было идеальным. Кирилл с Женей, безусловно, интересные игроки, но слишком похожие, чтобы играть вместе. Оба, прежде всего, заточены на завершение. Это игроки эпизода, способные одним движением перевернуть игру. Капризов чуть хитрее, Дадонов подинамичнее, но в целом форварды одного формата. Это можно проследить и по игре первой спецбригады большинства, которая пока не работает. Оказавшись на площадке вместе, нападающие, обычно занимающие место под воротами, попросту дублируют друг друга.

Когда я задал вопрос Алексею Жамнову о том, не смущает ли его отсутствие бросающего игрока в первой спецбригаде, он парировал тем, что неплохой бросок есть в арсенале Гусева. То есть изначально будучи игроком, настроенным на подыгрыш, в этой компании он вдруг оказывается ещё и самим опасным финишёром.

Нет, конечно, мы все видели, как Никита заряжает в касание, в том числе с острых углов, но по части броска ему всё равно далеко до Ковальчука, Мозякина и даже Шалунова, которого из той самой спецбригады убрали. Всё это лишний раз доказывает, насколько незаменим для сборной России игрок, половину чемпионата мира потративший на восстановление кондиций. Гусев лучший даже в том, что не является его лучшей стороной.

Мы уже успели прочувствовать на себе, что такое — усиление из НХЛ. Два Давида из «Бостона» сошли с трапа самолёта и вдвоём добыли для сборной Чехии победу над Россией. Вот-вот к шведам присоединятся Патрик Хёрнквист и трио из «Нэшвилла». Стоит ли говорить, что в матче с нами сборная Швеции будет совсем другой командой, нежели на старте чемпионата мира? Разве что швейцарцы Кевин Фила и Роман Йози не успели прилететь к нашему матчу. И только сборная России на этом фоне выглядит бедным родственником. Но если смотреть на реальный уровень игроков, а не на их прописку, то Гусев — это вполне себе энхаэловское усиление. Такого же хитрющего игрока за океаном ещё поискать. Можете даже называть его не звездой, а мастерюгой — это определение за авторством Сергея Гимаева ему подходит как никому другому.
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