Трудно поверить в то, что насчёт Никиты Гусева в штабе сборной России были сомнения. Существовала вероятность, пусть и небольшая, что только-только восстановившегося после болезни форварда не включат в итоговую заявку чемпионат мира. Когда Никита прилетел в Копенгаген и начал стремительно набирать форму, сомнения развеялись. Однако даже не стопроцентный, а, скажем, шестидесятипроцентный Гусев всё равно бы помог этой команде. Настолько она нуждалась в голом мастерстве.

Даже если бы Гусев не успел обрести оптимальные кондиции, его всё равно стоило взять на чемпионат мира. Пусть даже использовать его пришлось бы дозировано, опционально. Был же Сергей Мозякин на Олимпиаде блуждающим форвардом, не имеющим прочного места в каком-либо звене, но выходящим на большинство. Гусев с Мозякиным по манере игры во многом схожи. Или вот более свежий пример. В матче со швейцарцами, который стал для Никиты первым на этом чемпионате мира, Илья Михеев не выходил в равных составах, зато исправно пахал в бригаде меньшинства.

Любой другой созыв сборной России, возможно, и не нуждался бы в не до конца готовом нападающем из нашей лиги. На каждом чемпионате мира вот уже больше десяти лет у нас была хотя бы одна суперзвезда НХЛ. Золото Квебека вряд ли бы состоялось не только без Ильи Ковальчука, но и без тройки Сёмин — Фёдоров — Овечкин. В Берне помимо всё того же Ковальчука солировал Илья Брызгалов. Чемпионат в Хельсинки прошёл под именем Евгения Малкина, и даже на провальном ЧМ-2013 были Овечкин с Ковальчуком.

На прошлогоднем чемпионате мира Гусев был одним из многих. Начинал турнир он со своим другом детства Никитой Кучеровым, а заканчивал в составе питерского звена, которое в этом виде доживало последние дни. Когда к плей-офф в Кёльне собралось удивительное трио Панарин — Кузнецов — Кучеров, о простом парне, который ещё недавно пытался не зачахнуть в Ханты-Мансийске, как-то забыли. Но даже находясь в тени энхаэловцев, Гусев умудрился набрать 14 очков, став третьим бомбардиром сборной. Выше забрались только звёзды «Тампы» и «Коламбуса».

Насчёт того, кого считать главной звездой этой сборной России, перед стартом турнира многие сломали голову. Каким бы великим игроком ни был Павел Дацюк, его лучшие годы остались позади. Павел Бучневич и Евгений Дадонов провели свои лучшие сезоны в НХЛ, играя в первых тройках «Рейнджерс» и «Флориды». Чем не кандидаты? Да только что тому, что другому повезло с партнёрами. Ещё вопрос, набрали бы они столько очков, не будь рядом с череповчанином Мики Зибанеджада, а в партнёрах у челябинца связки Барков — Юбердо. Не умаляя заслуг наших парней, сложно спорить с тем, что Дадонов с Бучневичем не определяют игру команды, а органично в неё вписываются.

Никита Гусев другой. С ним может расцвести любое сочетание. Если бы Илья Воробьёв решил поставить его в третье или четвёртое звено, оно бы тоже моментально прокачалось. Другое дело, что для самого Никиты это была бы мука. Далеко не каждый способен прочитать его передачи и предугадать манёвры. Для этого нужен определённый хоккейный интеллект. Когда прирождённому игровичку не с кем обыграться — это всегда драма. Издеваться над Гусевым никто не стал, воссоздав олимпийскую тройку. Уже в первой смене он мог забить, но вместо этого закончил матч со швейцарцами с двумя передачами.

Мы пели осанну связке Капризов — Дадонов, восторгаясь непонятно откуда взявшейся между ними «химией». Однако если присмотреться, их сочетание с Дацюком всё-таки не было идеальным. Кирилл с Женей, безусловно, интересные игроки, но слишком похожие, чтобы играть вместе. Оба, прежде всего, заточены на завершение. Это игроки эпизода, способные одним движением перевернуть игру. Капризов чуть хитрее, Дадонов подинамичнее, но в целом форварды одного формата. Это можно проследить и по игре первой спецбригады большинства, которая пока не работает. Оказавшись на площадке вместе, нападающие, обычно занимающие место под воротами, попросту дублируют друг друга.

Когда я задал вопрос Алексею Жамнову о том, не смущает ли его отсутствие бросающего игрока в первой спецбригаде, он парировал тем, что неплохой бросок есть в арсенале Гусева. То есть изначально будучи игроком, настроенным на подыгрыш, в этой компании он вдруг оказывается ещё и самим опасным финишёром.

Нет, конечно, мы все видели, как Никита заряжает в касание, в том числе с острых углов, но по части броска ему всё равно далеко до Ковальчука, Мозякина и даже Шалунова, которого из той самой спецбригады убрали. Всё это лишний раз доказывает, насколько незаменим для сборной России игрок, половину чемпионата мира потративший на восстановление кондиций. Гусев лучший даже в том, что не является его лучшей стороной.