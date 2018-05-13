Хуже, чем белорусы, реализует большинство лишь сборная Норвегии

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Хуже на этом форуме работает игра в неравных составах лишь у норвежцев. Их соперники 17 раз оставались в меньшинстве, а скандинавцы в это время поразили чужие ворота один раз.