Хуже, чем белорусы, реализует большинство лишь сборная Норвегии
По итогам пяти матчей группового этапа на чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси занимает лишь 15-е место в ряду эффективности бригад большинства. Наша команда получала шанс реализовать лишнего 18 раз, но воспользовалась только дважды. Таким образом, процент составляет 11,11.
Хуже на этом форуме работает игра в неравных составах лишь у норвежцев. Их соперники 17 раз оставались в меньшинстве, а скандинавцы в это время поразили чужие ворота один раз.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter