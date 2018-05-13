Фазель: Помимо России, Швеция и Чехия заинтересованы в ЧМ-2023
КОПЕНГАГЕН, 13 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Швеция и Чехия проявляют интерес к проведению чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщил РИА Новости президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.
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Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Россия ведет переговоры о возможности проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года. Предполагается, что турнир пройдет в
«Официальной заявки от России мы не получали, но есть достаточно времени до 15 сентября, когда мы будем определять хозяина чемпионата мира (2023 года) по хоккею. Насколько я слышал, помимо России, проведением интересуются Швеция и Чехия. Мы все рассмотрим в сентябре», — сказал Фазель корреспонденту РИА Новости.
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