Фазель: Помимо России, Швеция и Чехия заинтересованы в ЧМ-2023

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Ранее президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что Россия ведет переговоры о возможности проведения чемпионата мира по хоккею 2023 года. Предполагается, что турнир пройдет в Санкт-Петербурге.

«Официальной заявки от России мы не получали, но есть достаточно времени до 15 сентября, когда мы будем определять хозяина чемпионата мира (2023 года) по хоккею. Насколько я слышал, помимо России, проведением интересуются Швеция и Чехия. Мы все рассмотрим в сентябре», — сказал Фазель корреспонденту РИА Новости.