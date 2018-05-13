Главный тренер клуба НХЛ «Торонто» Бэбкок выразил восхищение игрой Капризова на ЧМ
КОПЕНГАГЕН, 13 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Майк Бэбкок выразил восхищение игрой нападающего сборной России Кирилла Капризова на чемпионате мира в Дании. Об этом канадский специалист рассказал ТАСС.
В субботу сборная России со счетом 4:3 победила команду Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира.
«Впервые [в субботу] увидел игру россиян на этом турнире, у них симпатичная команда. Павел Дацюк прекрасно действует, парень под седьмым номером невероятен. Его зовут Кирилл Капризов? Он станет звездой», — считает Бэбкок.
«Дадонов [Евгений] хорош, отлично обращается с шайбой, — продолжил специалист. — Турнир набирает обороты, команды будут прибавлять в игре. Трудно рассуждать о перспективах россиян, потому что пока я не видел другие команды».
Защитник сборной России Никита Зайцев в минувшем сезоне набрал 13 (5 шайб + 8 голевых передач) очков в 60 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ. «Зайцев солидно прибавил за последние несколько лет. Он улучшил катание, стал быстрее двигать шайбу», — считает собеседник ТАСС.
«Могут ли российские игроки пополнить ряды “Торонто” в следующем сезоне? Посмотрим, все может быть», — заключил Бэбкок.
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