Главный тренер клуба НХЛ «Торонто» Бэбкок выразил восхищение игрой Капризова на ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Чехия
Группа B
17:15 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
21:15 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
21:15 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33447337/
13 мая 2018, 10:50 | ТАСС

Главный тренер клуба НХЛ «Торонто» Бэбкок выразил восхищение игрой Капризова на ЧМ

КОПЕНГАГЕН, 13 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Майк Бэбкок выразил восхищение игрой нападающего сборной России Кирилла Капризова на чемпионате мира в Дании. Об этом канадский специалист рассказал ТАСС.

В субботу сборная России со счетом 4:3 победила команду Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира.

«Впервые [в субботу] увидел игру россиян на этом турнире, у них симпатичная команда. Павел Дацюк прекрасно действует, парень под седьмым номером невероятен. Его зовут Кирилл Капризов? Он станет звездой», — считает Бэбкок.

«Дадонов [Евгений] хорош, отлично обращается с шайбой, — продолжил специалист. — Турнир набирает обороты, команды будут прибавлять в игре. Трудно рассуждать о перспективах россиян, потому что пока я не видел другие команды».

Защитник сборной России Никита Зайцев в минувшем сезоне набрал 13 (5 шайб + 8 голевых передач) очков в 60 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ. «Зайцев солидно прибавил за последние несколько лет. Он улучшил катание, стал быстрее двигать шайбу», — считает собеседник ТАСС.

«Могут ли российские игроки пополнить ряды “Торонто” в следующем сезоне? Посмотрим, все может быть», — заключил Бэбкок.
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