Главный тренер клуба НХЛ «Торонто» Бэбкок выразил восхищение игрой Капризова на ЧМ

В субботу сборная России со счетом 4:3 победила команду Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира.

«Впервые [в субботу] увидел игру россиян на этом турнире, у них симпатичная команда. Павел Дацюк прекрасно действует, парень под седьмым номером невероятен. Его зовут Кирилл Капризов? Он станет звездой», — считает Бэбкок.

«Дадонов [Евгений] хорош, отлично обращается с шайбой, — продолжил специалист. — Турнир набирает обороты, команды будут прибавлять в игре. Трудно рассуждать о перспективах россиян, потому что пока я не видел другие команды».

Защитник сборной России Никита Зайцев в минувшем сезоне набрал 13 (5 шайб + 8 голевых передач) очков в 60 матчах за «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ. «Зайцев солидно прибавил за последние несколько лет. Он улучшил катание, стал быстрее двигать шайбу», — считает собеседник ТАСС.

«Могут ли российские игроки пополнить ряды “Торонто” в следующем сезоне? Посмотрим, все может быть», — заключил Бэбкок.