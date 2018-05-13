Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМ, обыграв швейцарцев

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На следующий день после поражения от чехов (3:4 ОТ) у сборной России был выходной, в который у команды была запланирована ледовая тренировка. Перед ее началом тренерский штаб объявил о том, что последним заявленным на турнир игроком стал защитник Алексей Береглазов, а форвард Алексей Бывальцев отправится домой. Тренировочное занятие в пятницу пропускал защитник Динар Хафизуллин, получивший повреждение нижней части тела во встрече с чехами. Как рассказал старший тренер российской сборной Алексей Жамнов, хоккеист не сможет принять участие в игре со швейцарцами.

Еще одним важным событием пятничной тренировки стало участие в ней Никиты Гусева, который был поставлен в звено к Павлу Дацюку и Кириллу Капризову. В таком же сочетании хоккеисты выступали на победной для сборной России Олимпиаде. Евгений Дадонов, чье место занял Гусев, был передвинут в звено к Сергею Андронову. После утренней раскатки команды в день матча Жамнов рассказал, что 13-м нападающим будет Илья Михеев, а Никита Сошников останется в запасе.

Швейцарцы на нынешнем турнире выступают уверенно. В четырех матчах подопечные Патрика Фишера одержали три победы, одна из них в овертайме над австрийцами, и по буллитам проиграли чехам. В пятницу стало известно, что в команду из Национальной хоккейной лиги приедут защитники Роман Йоси и нападающий Кевин Фиала, чей «Нэшвилл» уступил «Виннипегу» в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли. Однако, было известно, что оба хоккеиста не смогут помочь швейцарцам в игре с россиянами.

Матч с нервной концовкой

В первом периоде россияне полностью владели инициативой. Подопечные Ильи Воробьева имели несколько крайне опасных моментов, большую часть которых создало первое звено, но реализовать их сборная России не смогла. Во втором периоде российская команда продолжила давление, что на 23-й минуте привело к взятию ворот — свою пятую шайбу на турнире забросил Кирилл Капризов. Его ассистентом выступил Гусев, который набрал свое первое очко.

Спустя четыре минут швейцарцы усилиями Романа Унтерзандер восстановили статус-кво. Ничейный счет продержался на табло чуть более минуты. Точный бросок из- под защитника Евгения Дадонова достиг цели. В концовке периода россияне получили возможность сыграть в большинстве «5 на 3», которую за три секунды до сирены реализовал Никита Нестеров.

Швейцарцы всеми силами пытались сравнять счет, но штурм ворот Кошечкина не увенчался успехом, а сборная России добилась крайне нужно для себя победы.

Хоккей — это не работа на почте

По мнению Воробьева, исключить ошибки российские хоккеисты могут только опытным путем. «Мы говорим, показываем, нужно это пережить. И сегодня сказал, мол, братцы, здесь такой уровень, что одна ошибка, и могут наказать», — сказал исполняющий обязанности главного тренера.

Следующего соперника, словаков, Воробьев назвал хорошо организованной командой. «У нас проблемы на Олимпиаде с ней были (словаки обыграли в стартовом матче Игр-2018 команду Олимпийских атлетов из России со счетом 3:2. — прим. ТАСС). Тревога у нас есть за любой матч — мы же не на почте работаем, где письмо отослал, а завтра оно пришло», — подчеркнул тренер.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк подчеркнул, что судьбу встречи россияне должны были решать еще в первом периоде. «Матч хороший, как всегда валидольный. В первом периоде надо было решать. Было пять- шесть голевых моментов, нужно было реализовать хотя бы два из них, и все было бы по-другому», — отметил он.

Гусев в общении с журналистами положительно оценил свое самочувствие. «Первые два периода достаточно хорошо провел, в третьем было тяжелее. Сразу у нашей тройки появились моменты, надо было их реализовывать. Соперник хорошо накатывался, жестко играл, в его зоне тяжело было создавать моменты», — отметил форвард.

Защитник российской команды Егор Яковлев считает, что команда должна была действовать более напористо в концовке матча. «Это [игра от обороны в третьем периоде] — главная наша ошибка, при этом тренеры просили нас сыграть агрессивней. Швейцарцы — очень быстрая и мобильная команда, стараются очень быстро доставлять шайбу в зону и там за нее бороться. Нервная концовка же получилась из-за совершенно глупого удаления, когда у нас на льду было шесть человек, поэтому надо быть внимательнее», — считает Яковлев.

Для этого российским хоккеистам необходимо не проиграть в основное время словакам. Встреча Россия — Словакия пройдет 14 мая в Копенгагене.