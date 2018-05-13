«Тревога есть, у нас же не DHL»: Воробьёв не пользуется Почтой России?

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После победы над Швейцарией (4:3) в очередном матче на чемпионате мира и.о. главного тренера сборной России Илья Воробьёв ответил на вопросы журналистов.

«У нас молодая команда. Индивидуальные ошибки — это опыт»

— Вы добились сегодня победы. Но были ли отрезки, которые не устроили?

— Всегда какие-то отрезки всегда не устраивают. Сегодняшний матч не исключение.

— Не слишком пассивно сборная России стала играть после 3:1?

— У нас молодая команда, для многих это первый чемпионат. Не сказал бы, что мы пассивно играли. Мы работали в обороне, чуть-чуть не хватало на атаку.

— В первом периоде были проблемы со входом в зону. Это швейцарцы так хорошо без шайбы играли?

— Некоторые проблемы со входом в зону у нас были. Нам нужно больше скорости.

— Как исключить индивидуальные ошибки, которые повторяются из матча в матч?

— Это опыт. Мы говорим, показываем видео. Пока мы живём с этим. Повторяем, что здесь такой уровень: одна шайба и всё.

«Перевели Дадонова во второе звено для скорости и добились, что он забил»

— Довольны ли Никитой Гусевым, который проводил первый матч после болезни?

— А вы довольны? Я доволен.

— Готов ли Гусев играть целый матч, скажем, по 20 минут?

— Сложно сказать. Я очень надеюсь на это. Сейчас нормально отказался.

— Каково состояние Динара Хафизуллина?

— Мы будем пробовать его завтра утром на льду.

— Чего вы добивались, совершив во втором периоде рокировку Дадонов — Бучневич?

— Мы добились того, что Женька забил.

— Оставите это сочетание?

— Будем думать.

— Помимо гола Дадонов добавил во второе звено скорости?

— Конечно, в этом и был смысл.

— Вы не думали убрать Дадонова из первой спецбригады и поставит к Григоренко с Анисимовым?

— Во второй спецбригаде большинства другой концепт, более североамериканский: здоровые мужики должны забрасывать шайбу и там её доедать. Плюс бросающие защитники.

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«Трямкин присел на лавку, потому что принял несколько не лучших решений»

— У Алексея Береглазова твёрдое место в составе?

— Что может быть твёрдого в хоккее? Он хорошо сыграл для первого матча в середине чемпионата мира.

— Вы использовали Илью Михеева исключительно в меньшинстве. Именно поэтому заявили тринадцатым нападающим его, а не Никиту Сошникова?

— Однозначно. Он нужен нам как свежий игрок меньшинства.

— Почему Никита Трямкин присел на лавку в концовке?

— Было несколько не лучших решений.

— Игорю Шестёркину дадите сыграть в одной из спаренных игр?

— Скорее всего да.

— Уже понятно в каком матче?

— На 100% нет.

— Василий Кошечкин заслужил похвалы за то, что его пас в коньки швейцарцев привёл к большинству «5 на 3», и как следствие — к голу?

— Хм, даже не знаю как ответить на этот вопрос. Кошечкин заслужил похвалы за сейвы.

«Тревога есть за каждый матч, мы же не на почте работаем»

— Словаков тренирует североамериканский специалист. Их стиль похож на Швейцарию?

— Мы с олимпийской сборной дважды играли со словаками. Хорошая организованная команда.

— Олимпийский урок учтёте? Есть тревога за матч.

— Тревога есть за каждый матч. Мы же не на почте работаем, когда сегодня отправил письмо по DHL, а завтра оно пришло по адресату. Не тревожиться надо, а работать.

— Марек Дялога сказал, что уровень этого чемпионата выше, чем у Олимпиады в Пхёнчхане. Согласны?

— После следующих двух игр я смогу ответить на ваш вопрос.