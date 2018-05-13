«Тревога есть, у нас же не DHL»: Воробьёв не пользуется Почтой России?

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Чехия
Группа B
17:15 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
21:15 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
21:15 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33446062/
13 мая 2018, 1:15 | Чемпионат.com

«Тревога есть, у нас же не DHL»: Воробьёв не пользуется Почтой России?

Сборная России также непредсказуема как Почта России. Но Илья Воробьёв хочет сделать из неё DHL.

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После победы над Швейцарией (4:3) в очередном матче на чемпионате мира и.о. главного тренера сборной России Илья Воробьёв ответил на вопросы журналистов.

«У нас молодая команда. Индивидуальные ошибки — это опыт»

— Вы добились сегодня победы. Но были ли отрезки, которые не устроили?

— Всегда какие-то отрезки всегда не устраивают. Сегодняшний матч не исключение.

— Не слишком пассивно сборная России стала играть после 3:1?

— У нас молодая команда, для многих это первый чемпионат. Не сказал бы, что мы пассивно играли. Мы работали в обороне, чуть-чуть не хватало на атаку.

— В первом периоде были проблемы со входом в зону. Это швейцарцы так хорошо без шайбы играли?

— Некоторые проблемы со входом в зону у нас были. Нам нужно больше скорости.

— Как исключить индивидуальные ошибки, которые повторяются из матча в матч?

— Это опыт. Мы говорим, показываем видео. Пока мы живём с этим. Повторяем, что здесь такой уровень: одна шайба и всё.

«Перевели Дадонова во второе звено для скорости и добились, что он забил»

— Довольны ли Никитой Гусевым, который проводил первый матч после болезни?

— А вы довольны? Я доволен.

— Готов ли Гусев играть целый матч, скажем, по 20 минут?

— Сложно сказать. Я очень надеюсь на это. Сейчас нормально отказался.

— Каково состояние Динара Хафизуллина?

— Мы будем пробовать его завтра утром на льду.

— Чего вы добивались, совершив во втором периоде рокировку Дадонов — Бучневич?

— Мы добились того, что Женька забил.

— Оставите это сочетание?

— Будем думать.

— Помимо гола Дадонов добавил во второе звено скорости?

— Конечно, в этом и был смысл.

— Вы не думали убрать Дадонова из первой спецбригады и поставит к Григоренко с Анисимовым?

— Во второй спецбригаде большинства другой концепт, более североамериканский: здоровые мужики должны забрасывать шайбу и там её доедать. Плюс бросающие защитники.

«Трямкин присел на лавку, потому что принял несколько не лучших решений»

— У Алексея Береглазова твёрдое место в составе?

— Что может быть твёрдого в хоккее? Он хорошо сыграл для первого матча в середине чемпионата мира.

— Вы использовали Илью Михеева исключительно в меньшинстве. Именно поэтому заявили тринадцатым нападающим его, а не Никиту Сошникова?

— Однозначно. Он нужен нам как свежий игрок меньшинства.

— Почему Никита Трямкин присел на лавку в концовке?

— Было несколько не лучших решений.

— Игорю Шестёркину дадите сыграть в одной из спаренных игр?

— Скорее всего да.

— Уже понятно в каком матче?

— На 100% нет.

— Василий Кошечкин заслужил похвалы за то, что его пас в коньки швейцарцев привёл к большинству «5 на 3», и как следствие — к голу?

— Хм, даже не знаю как ответить на этот вопрос. Кошечкин заслужил похвалы за сейвы.

«Тревога есть за каждый матч, мы же не на почте работаем»

— Словаков тренирует североамериканский специалист. Их стиль похож на Швейцарию?

— Мы с олимпийской сборной дважды играли со словаками. Хорошая организованная команда.

— Олимпийский урок учтёте? Есть тревога за матч.

— Тревога есть за каждый матч. Мы же не на почте работаем, когда сегодня отправил письмо по DHL, а завтра оно пришло по адресату. Не тревожиться надо, а работать.

— Марек Дялога сказал, что уровень этого чемпионата выше, чем у Олимпиады в Пхёнчхане. Согласны?

— После следующих двух игр я смогу ответить на ваш вопрос.
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12 Мая, 21:15 Зрители 12366 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Россия 4:3
(0:0, 3:1, 1:2)
Швейцария
Главные тренеры
Илья Воробьев Патрик Фишер
Вратари
Василий Кошечкин Рето Берра 56:48 (Р. Берра 58:12-58:28)
1-й период
Свен Андригетто 04:54
13:04 Александр Барабанов
Энцо Корви 14:34
2-й период
22:22 Кирилл Капризов (П. Дацюк, Н. Гусев)
25:22 Алексей Береглазов
Рамон Унтерзандер (Д. Кукан, Э. Корви) 26:35
27:47 Евгений Дадонов (А. Анисимов)
30:58 Евгений Дадонов
Тристан Шервей 39:09
39:36
39:57 Никита Нестеров (П. Дацюк, Н. Гусев)
3-й период
Свен Андригетто (Т. Майер, Д. Вермин) 51:52
56:07 Михаил Григоренко (А. Анисимов, В. Гавриков)
56:48
Гаэтан Хас (С. Андригетто, Н. Нидеррайтер) 58:12
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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