«Тревога есть, у нас же не DHL»: Воробьёв не пользуется Почтой России?
Сборная России также непредсказуема как Почта России. Но Илья Воробьёв хочет сделать из неё DHL.
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После победы над Швейцарией (4:3) в очередном матче на чемпионате мира и.о. главного тренера сборной России Илья Воробьёв ответил на вопросы журналистов.
«У нас молодая команда. Индивидуальные ошибки — это опыт»
— Вы добились сегодня победы. Но были ли отрезки, которые не устроили?
— Всегда
— Не слишком пассивно сборная России стала играть после 3:1?
— У нас молодая команда, для многих это первый чемпионат. Не сказал бы, что мы пассивно играли. Мы работали в обороне,
— В первом периоде были проблемы со входом в зону. Это швейцарцы так хорошо без шайбы играли?
— Некоторые проблемы со входом в зону у нас были. Нам нужно больше скорости.
— Как исключить индивидуальные ошибки, которые повторяются из матча в матч?
— Это опыт. Мы говорим, показываем видео. Пока мы живём с этим. Повторяем, что здесь такой уровень: одна шайба и всё.
«Перевели Дадонова во второе звено для скорости и добились, что он забил»
— Довольны ли Никитой Гусевым, который проводил первый матч после болезни?
— А вы довольны? Я доволен.
— Готов ли Гусев играть целый матч, скажем, по 20 минут?
— Сложно сказать. Я очень надеюсь на это. Сейчас нормально отказался.
— Каково состояние Динара Хафизуллина?
— Мы будем пробовать его завтра утром на льду.
— Чего вы добивались, совершив во втором периоде рокировку Дадонов — Бучневич?
— Мы добились того, что Женька забил.
— Оставите это сочетание?
— Будем думать.
— Помимо гола Дадонов добавил во второе звено скорости?
— Конечно, в этом и был смысл.
— Вы не думали убрать Дадонова из первой спецбригады и поставит к Григоренко с Анисимовым?
— Во второй спецбригаде большинства другой концепт, более североамериканский: здоровые мужики должны забрасывать шайбу и там её доедать. Плюс бросающие защитники.
«Трямкин присел на лавку, потому что принял несколько не лучших решений»
— У Алексея Береглазова твёрдое место в составе?
— Что может быть твёрдого в хоккее? Он хорошо сыграл для первого матча в середине чемпионата мира.
— Вы использовали Илью Михеева исключительно в меньшинстве. Именно поэтому заявили тринадцатым нападающим его, а не Никиту Сошникова?
— Однозначно. Он нужен нам как свежий игрок меньшинства.
— Почему Никита Трямкин присел на лавку в концовке?
— Было несколько не лучших решений.
— Игорю Шестёркину дадите сыграть в одной из спаренных игр?
— Скорее всего да.
— Уже понятно в каком матче?
— На 100% нет.
— Василий Кошечкин заслужил похвалы за то, что его пас в коньки швейцарцев привёл к большинству «5 на 3», и как следствие — к голу?
— Хм, даже не знаю как ответить на этот вопрос. Кошечкин заслужил похвалы за сейвы.
«Тревога есть за каждый матч, мы же не на почте работаем»
— Словаков тренирует североамериканский специалист. Их стиль похож на Швейцарию?
— Мы с олимпийской сборной дважды играли со словаками. Хорошая организованная команда.
— Олимпийский урок учтёте? Есть тревога за матч.
— Тревога есть за каждый матч. Мы же не на почте работаем, когда сегодня отправил письмо по DHL, а завтра оно пришло по адресату. Не тревожиться надо, а работать.
— Марек Дялога сказал, что уровень этого чемпионата выше, чем у Олимпиады в Пхёнчхане. Согласны?
— После следующих двух игр я смогу ответить на ваш вопрос.
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|12 Мая, 21:15
|Зрители 12366
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Патрик Фишер
|Василий Кошечкин
|Рето Берра 56:48 (Р. Берра 58:12-58:28)
|1-й период
|Свен Андригетто
|04:54
|13:04
|Александр Барабанов
|Энцо Корви
|14:34
|2-й период
|22:22
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Н. Гусев)
|25:22
|Алексей Береглазов
|Рамон Унтерзандер (Д. Кукан, Э. Корви)
|26:35
|27:47
|Евгений Дадонов (А. Анисимов)
|30:58
|Евгений Дадонов
|Тристан Шервей
|39:09
|39:36
|39:57
|Никита Нестеров (П. Дацюк, Н. Гусев)
|3-й период
|Свен Андригетто (Т. Майер, Д. Вермин)
|51:52
|56:07
|Михаил Григоренко (А. Анисимов, В. Гавриков)
|56:48
|Гаэтан Хас (С. Андригетто, Н. Нидеррайтер)
|58:12
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол