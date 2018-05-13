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«Я ждал от Финляндии в точности того, что она показала. У определённых аспектах у нас не получилось играть так, как надо. У нас хорошая команда, много ребят, которые не ломаются под давлением. С нами всё будет в порядке, мы соберёмся в следующей игре.

Дисциплина — это фактор, но «нырки» — это не часть игры. Думаю, я выражаю мнение многих хоккеистов. «Ныряют» трусы, тяжело, когда хоккеисты играют нечестно, — сказал Экблад.