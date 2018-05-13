Третьяк: Хоккеисты РФ должны были решать судьбу матча со швейцарцами в первом периоде

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В субботу сборная России со счетом 4:3 обыграла команду Швейцарии в пятом матче группового этапа чемпионата мира.

«Матч хороший, как всегда валидольный, — отметил Третьяк. — В первом периоде надо было решать. Было пять-шесть голевых моментов, нужно было реализовать хотя бы два из них, и все было бы по-другому. В стартовом отрезке играли легко, комбинационно».

«Очень понравилось первое звено, у одного Гусева сегодня было момента три, — продолжил глава ФХР. — Есть ошибки, это пятачок, к сожалению. Не все так просто, главное, что есть характер. Команда молодая, перспективная, это наше будущее к Олимпиаде [2022 года]».

Встреча со швейцарцами стала первой для Гусева на турнире. «Правильно сделали, что сегодня выпустили Гусева, ему нельзя было долго сидеть. Приятно на него смотреть, новая звезда у нас растет. Я его сейчас поздравил, в команде его признали лучшим сегодня», — заключил Третьяк.