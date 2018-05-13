Третьяк: Хоккеисты РФ должны были решать судьбу матча со швейцарцами в первом периоде
КОПЕНГАГЕН, 13 мая. /ТАСС/. Сборная России по хоккею должна была решать судьбу матча чемпионата мира с командой Швейцарии в первом периоде. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.
В субботу сборная России со счетом 4:3 обыграла команду Швейцарии в пятом матче группового этапа чемпионата мира.
«Матч хороший, как всегда валидольный, — отметил Третьяк. — В первом периоде надо было решать. Было
«Очень понравилось первое звено, у одного Гусева сегодня было момента три, — продолжил глава ФХР. — Есть ошибки, это пятачок, к сожалению. Не все так просто, главное, что есть характер. Команда молодая, перспективная, это наше будущее к Олимпиаде [2022 года]».
Встреча со швейцарцами стала первой для Гусева на турнире. «Правильно сделали, что сегодня выпустили Гусева, ему нельзя было долго сидеть. Приятно на него смотреть, новая звезда у нас растет. Я его сейчас поздравил, в команде его признали лучшим сегодня», — заключил Третьяк.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|12 Мая, 21:15
|Зрители 12366
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Патрик Фишер
|Василий Кошечкин
|Рето Берра 56:48 (Р. Берра 58:12-58:28)
|1-й период
|Свен Андригетто
|04:54
|13:04
|Александр Барабанов
|Энцо Корви
|14:34
|2-й период
|22:22
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Н. Гусев)
|25:22
|Алексей Береглазов
|Рамон Унтерзандер (Д. Кукан, Э. Корви)
|26:35
|27:47
|Евгений Дадонов (А. Анисимов)
|30:58
|Евгений Дадонов
|Тристан Шервей
|39:09
|39:36
|39:57
|Никита Нестеров (П. Дацюк, Н. Гусев)
|3-й период
|Свен Андригетто (Т. Майер, Д. Вермин)
|51:52
|56:07
|Михаил Григоренко (А. Анисимов, В. Гавриков)
|56:48
|Гаэтан Хас (С. Андригетто, Н. Нидеррайтер)
|58:12
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол