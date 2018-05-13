Канада без вратарей. Её можно обыгрывать

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Чехия
Группа B
17:15 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
21:15 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
21:15 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33445841/
13 мая 2018, 0:25 | Чемпионат.com

Канада без вратарей. Её можно обыгрывать

Финны катком проехались по Канаде. США — берегись!

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© Reuters

По именам соперников этот матч, пожалуй, был центральным в прошедшем игровом дне. Интересен он был и с той точки зрения, что, с большой долей вероятности, сборной России придётся встретиться в четвертьфинале с одной из этих команд. И, скажем прямо, оба противника для команды Ильи Воробьёва будут неприятны. Канадцы собрали сильный состав на этот турнир с Макдэвидом во главе, а финны, помимо того, что традиционно являются для нас неудобным соперником, хороши на этом турнире. Стоит отметить Марка-Эдуарда Власича, который присоединился к своим соотечественникам после того, как его «Сан-Хосе» вылетел из Кубка Стэнли. А в состав финнов попал форвард «Нэшвилла» Ээли Толванен.

Шенн хотел как лучше, а получилось…

На первых минутах матча обе команды поиграпи в большинстве. Сначала Маркус Нутиваара отправился отдохнуть на две минуты за выброс шайбы за пределы площадки. А, спустя четыре минуты, отдыхать отправился Джоэл Эдмундссон — судьи зафиксировали с его стороны задержку соперника клюшкой. Никто из соперников не смог реализовать своих попыток.

Финны в начале встречи выглядели симпатичнее, и они больше заслуживали гола. Но никто не мог предполагать, что он выйдет настолько курьёзным. Власич потерял шайбу за своими воротами. Обокравший его Микко Рантанен подъехал к углу зоны, и оттуда отдал поперечную передачу в район пятака. Брейди Шенн попытался её прервать, но от его крюка шайба залетела аккурат в домик к Макэллини. Таким образом, Канада впервые по ходу турнира оказалась в положении отыгрывающейся команды.

Сколь легко пропустили канадцы, столь легко же они и отыгрались. Жан-Габриэль Пажо выцарапал шайбу за воротами Сятери, проехал вдоль борта к кругу вбрасывания, и зарядил оттуда что есть мочи. Эта позиция хороша для энхаэловских площадок, а вот на больших коробках отсюда забивают редко. Но форварду «Оттавы» это удалось, и не в последнюю очередь благодаря Янне Песонену, который дезориентировал своего вратаря.

Страшно финское большинство!

Огорчались финны недолго. Вскоре они получили большинство, которое им удалось реализовать. Всё тот же Песонен сумел исправиться за свою ошибку. Что символично, сделал он это так же на пятачке, правда, на чужом. Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», играющий ныне за шведский «Вёкше», удачно подставил клюшку под бросок Нутиваары.

На этом неприятности канадцев не закончились. Антони Бовильё сделал совершенно необязательную подножку в чужой зоне и оставил свою команду в меньшинстве. Родоначальники хоккея оставили Микко Рантанена одного у своих ворот, и тот сначала усадил Макэллини, а затем с неудобной руки отправил шайбу под перекладину. Наставник канадцев Билл Питерс, очевидно, понял, что игра у Кёртиса совсем не задалась, и поменял его на Дарси Кемпера.

Положение для канадцев складывалось совсем незавидное, и его надо было спасать. Сделать это попытался капитан Коннор Макдэвид. Подобрав шайбу в средней зоне, он убежал от финских защитников, как от стоячих, но не сумел переиграть Харри Сятери. Финский голкипер здорово сыграл, возможно, ему помогла подольская школа. Напомним, что Сятери три сезона отыграл в «Витязе», а этот год провёл во «Флориде».

Со счётом 3:1 команды ушли на перерыв. Первый период получился очень весёлым и задорным, финны здорово реализовывали лишнего, а вот канадцам нужно было что-то придумать для того, чтобы взломать оборону соперника. Команда Лаури Марьямаки в стартовой двадцатиминутке не давала «кленовым» простора у себя в зоне, и с этим нужно было что-то делать.

Канада пошла вперёд. Финны не заметили

Вторая треть встречи началась с атак канадцев. Родоначальники хоккея насели на ворота Сятери, и вскоре после начала периода они получили численное преимущество. Очень опасный был момент у Макдэвида. Сятери отбил шайбу ему на клюшку, и капитану канадцев оставалось лишь попасть по пустым воротам. И он бы сделал это, да вот только Хейсканен был иного мнения относительно того, как должен был завершиться игровой эпизод. Он подставил клюшку под бросок Коннора, и снаряд отлетел в сторону.

Канада не смогла реализовать своё преимущество, и вскоре финнам дали возможность сыграть в формате «5 на 4». Удаление Тайсона Джоста было не самым очевидным, он лишь слегка задел соперника, но арбитры посчитали нужным отправить его отдохнуть. Финны также не смогли извлечь реализовать лишнего.

Со временем атакующий натиск канадцев начал спадать. Финны по-прежнему чётко действовали в обороне, что вообще является их фамильной чертой. Да и в целом, после такого ударного первого периода трудно было ожидать продолжения голевой феерии. Финны вновь попытались разыграть лишнего. Опять у канадцев удалился Бовильо, но на сей раз для кленовых всё обошлось. И они тут же ответили выходом к воротам соперника Ньюджента-Хопкинса. Форвард «Эдмонтона» смело пошёл на нескольких защитников, бросил, полез на добивание и заработал на себе удаление. И опять ничего у Канады не получилось. Симметричным действием через пару минут отметился Себастьян Ахо. Побежав в одиночку на двоих защитников, он переложил шайбу на неудобную руку, объехал соперника по дуге, и уже готов был забивать. Помешал Кемпер.

Канадцы закончили период в меньшинстве. За подножку на лавку для плохих парней уехал Аарон Экблад. Но увеличить преимущество у финнов не получилось.

Традиционного натиска в начале третьей двадцатиминутки у канадцев не вышло. Слегка помогло им удаление Йормакки за задержку, но из опасных моментов в этом розыгрыше можно вспомнить разве что бросок Джоста с пятачка. Шайба прошла совсем рядом со штангой. Неплохо стрелял О́Райлли, но Сятери был на месте.

Десять секунд, которые убили Канаду

А вот где, спустя минуту, был Кемпер — непонятно. Откровенное чудачество вратаря канадцев привело к четвёртому голу финнов. Дарси в простейшей ситуации, когда нужно было просто отбросить шайбу подальше от ворот, выдал её прямо на клюшку Толванену. Ээли, который проводил свою первую игру на чемпионате, наверняка, порадовался этому подарку. Но «пожалуйста» говорить Кемперу он не стал и вонзил шайбу в сетку.

А дальше всё было, как в боксе, когда пропустивший сильный удар боец начинает плыть, и получает ещё. В роли этого бойца, как нетрудно догадаться, оказалась сборная Канады. Ахо из круга вбрасывания отдал на Терявяйнена, и тот отправил шайбу в ворота. Кемпер не смог отразить не самый сложный бросок, и разговоры о слабой канадской вратарской бригаде теперь, наверняка, начнутся с новой силой.

И тут нервы у родоначальников хоккея подсдали. Коннор Макдэвид в ситуации, которая совершенно этого не требовала, врезал клюшкой по зубам Хейсканену, за что был удалён на четыре минуты. Но финны, похоже, решили сжалиться над и так уже избитым соперником. Счёт в игре больше не изменился. Финляндия одержала неожиданную, но убедительную победу. А Канаде надо разбираться с вратарями. С такими голкиперами золота на ЧМ ей не взять.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
12 Мая, 21:15 Зрители 9313 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Канада 1:5
(1:3, 0:0, 0:2)
Финляндия
Главные тренеры
Билл Питерс Лаури Марьямяки
Вратари
Кертис Макэлхинни 16:35 (Д. Кюмпер 16:35) Харри Сятери
1-й период
Маркус Нутиваара 00:52
04:26 Джоэль Эдмундсон
Микко Рантанен 08:50
10:55 Жан-Габриэль Пажо (Бо Хорват)
11:58 Джош Бэйли
Янне Песонен (М. Нутиваара, Э. Толванен) 13:48
15:39 Энтони Бовилье
Микко Рантанен (Мик. Гранлунд, Т. Терявяйнен) 16:35
17:58 Дарнелл Нерс
Марко Анттила 17:58
2-й период
Сакари Маннинен 23:17
26:29 Тайсон Жост
30:33 Энтони Бовилье
Сакари Маннинен 32:35
38:01 Аарон Экблад
3-й период
Пекка Йормакка 42:27
Эли Толванен 45:17
Теуво Терявяйнен (С. Ахо, Т. Кивисте) 45:27
51:45 Коннор Макдэвид
51:45 Коннор Макдэвид
Теуво Терявяйнен 54:04
55:39 Джоэль Эдмундсон
57:15
59:37 Мэтью Барзал
Вели-Матти Савинайнен 59:37
Статистика
22 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 8
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости

Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем

Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой

Каррера: слова Манчини о нехватке игроков? Я не буду ныть

«Я не заинтересован в деньгах «Зенита»! Огненное выступление Манчини
Викторина
Какое нарушение главный судья обозначает ударом кулаком одной руки о ладонь противоположной перед грудью?