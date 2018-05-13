Канада без вратарей. Её можно обыгрывать

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По именам соперников этот матч, пожалуй, был центральным в прошедшем игровом дне. Интересен он был и с той точки зрения, что, с большой долей вероятности, сборной России придётся встретиться в четвертьфинале с одной из этих команд. И, скажем прямо, оба противника для команды Ильи Воробьёва будут неприятны. Канадцы собрали сильный состав на этот турнир с Макдэвидом во главе, а финны, помимо того, что традиционно являются для нас неудобным соперником, хороши на этом турнире. Стоит отметить Марка-Эдуарда Власича, который присоединился к своим соотечественникам после того, как его «Сан-Хосе» вылетел из Кубка Стэнли. А в состав финнов попал форвард «Нэшвилла» Ээли Толванен.

Шенн хотел как лучше, а получилось…

На первых минутах матча обе команды поиграпи в большинстве. Сначала Маркус Нутиваара отправился отдохнуть на две минуты за выброс шайбы за пределы площадки. А, спустя четыре минуты, отдыхать отправился Джоэл Эдмундссон — судьи зафиксировали с его стороны задержку соперника клюшкой. Никто из соперников не смог реализовать своих попыток.

Финны в начале встречи выглядели симпатичнее, и они больше заслуживали гола. Но никто не мог предполагать, что он выйдет настолько курьёзным. Власич потерял шайбу за своими воротами. Обокравший его Микко Рантанен подъехал к углу зоны, и оттуда отдал поперечную передачу в район пятака. Брейди Шенн попытался её прервать, но от его крюка шайба залетела аккурат в домик к Макэллини. Таким образом, Канада впервые по ходу турнира оказалась в положении отыгрывающейся команды.

Сколь легко пропустили канадцы, столь легко же они и отыгрались. Жан-Габриэль Пажо выцарапал шайбу за воротами Сятери, проехал вдоль борта к кругу вбрасывания, и зарядил оттуда что есть мочи. Эта позиция хороша для энхаэловских площадок, а вот на больших коробках отсюда забивают редко. Но форварду «Оттавы» это удалось, и не в последнюю очередь благодаря Янне Песонену, который дезориентировал своего вратаря.

Страшно финское большинство!

Огорчались финны недолго. Вскоре они получили большинство, которое им удалось реализовать. Всё тот же Песонен сумел исправиться за свою ошибку. Что символично, сделал он это так же на пятачке, правда, на чужом. Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», играющий ныне за шведский «Вёкше», удачно подставил клюшку под бросок Нутиваары.

На этом неприятности канадцев не закончились. Антони Бовильё сделал совершенно необязательную подножку в чужой зоне и оставил свою команду в меньшинстве. Родоначальники хоккея оставили Микко Рантанена одного у своих ворот, и тот сначала усадил Макэллини, а затем с неудобной руки отправил шайбу под перекладину. Наставник канадцев Билл Питерс, очевидно, понял, что игра у Кёртиса совсем не задалась, и поменял его на Дарси Кемпера.

Положение для канадцев складывалось совсем незавидное, и его надо было спасать. Сделать это попытался капитан Коннор Макдэвид. Подобрав шайбу в средней зоне, он убежал от финских защитников, как от стоячих, но не сумел переиграть Харри Сятери. Финский голкипер здорово сыграл, возможно, ему помогла подольская школа. Напомним, что Сятери три сезона отыграл в «Витязе», а этот год провёл во «Флориде».

Со счётом 3:1 команды ушли на перерыв. Первый период получился очень весёлым и задорным, финны здорово реализовывали лишнего, а вот канадцам нужно было что-то придумать для того, чтобы взломать оборону соперника. Команда Лаури Марьямаки в стартовой двадцатиминутке не давала «кленовым» простора у себя в зоне, и с этим нужно было что-то делать.

Канада пошла вперёд. Финны не заметили

Вторая треть встречи началась с атак канадцев. Родоначальники хоккея насели на ворота Сятери, и вскоре после начала периода они получили численное преимущество. Очень опасный был момент у Макдэвида. Сятери отбил шайбу ему на клюшку, и капитану канадцев оставалось лишь попасть по пустым воротам. И он бы сделал это, да вот только Хейсканен был иного мнения относительно того, как должен был завершиться игровой эпизод. Он подставил клюшку под бросок Коннора, и снаряд отлетел в сторону.

Канада не смогла реализовать своё преимущество, и вскоре финнам дали возможность сыграть в формате «5 на 4». Удаление Тайсона Джоста было не самым очевидным, он лишь слегка задел соперника, но арбитры посчитали нужным отправить его отдохнуть. Финны также не смогли извлечь реализовать лишнего.

Со временем атакующий натиск канадцев начал спадать. Финны по-прежнему чётко действовали в обороне, что вообще является их фамильной чертой. Да и в целом, после такого ударного первого периода трудно было ожидать продолжения голевой феерии. Финны вновь попытались разыграть лишнего. Опять у канадцев удалился Бовильо, но на сей раз для кленовых всё обошлось. И они тут же ответили выходом к воротам соперника Ньюджента-Хопкинса. Форвард «Эдмонтона» смело пошёл на нескольких защитников, бросил, полез на добивание и заработал на себе удаление. И опять ничего у Канады не получилось. Симметричным действием через пару минут отметился Себастьян Ахо. Побежав в одиночку на двоих защитников, он переложил шайбу на неудобную руку, объехал соперника по дуге, и уже готов был забивать. Помешал Кемпер.

Канадцы закончили период в меньшинстве. За подножку на лавку для плохих парней уехал Аарон Экблад. Но увеличить преимущество у финнов не получилось.

Традиционного натиска в начале третьей двадцатиминутки у канадцев не вышло. Слегка помогло им удаление Йормакки за задержку, но из опасных моментов в этом розыгрыше можно вспомнить разве что бросок Джоста с пятачка. Шайба прошла совсем рядом со штангой. Неплохо стрелял О́Райлли, но Сятери был на месте.

Десять секунд, которые убили Канаду

А вот где, спустя минуту, был Кемпер — непонятно. Откровенное чудачество вратаря канадцев привело к четвёртому голу финнов. Дарси в простейшей ситуации, когда нужно было просто отбросить шайбу подальше от ворот, выдал её прямо на клюшку Толванену. Ээли, который проводил свою первую игру на чемпионате, наверняка, порадовался этому подарку. Но «пожалуйста» говорить Кемперу он не стал и вонзил шайбу в сетку.

А дальше всё было, как в боксе, когда пропустивший сильный удар боец начинает плыть, и получает ещё. В роли этого бойца, как нетрудно догадаться, оказалась сборная Канады. Ахо из круга вбрасывания отдал на Терявяйнена, и тот отправил шайбу в ворота. Кемпер не смог отразить не самый сложный бросок, и разговоры о слабой канадской вратарской бригаде теперь, наверняка, начнутся с новой силой.

И тут нервы у родоначальников хоккея подсдали. Коннор Макдэвид в ситуации, которая совершенно этого не требовала, врезал клюшкой по зубам Хейсканену, за что был удалён на четыре минуты. Но финны, похоже, решили сжалиться над и так уже избитым соперником. Счёт в игре больше не изменился. Финляндия одержала неожиданную, но убедительную победу. А Канаде надо разбираться с вратарями. С такими голкиперами золота на ЧМ ей не взять.