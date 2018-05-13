А если бы не вернулся Гусев? Россия с большим трудом обыграла Швейцарию

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ЗАЯВКА

Теперь на чемпионате мира послабления. Если команда проводит занятие на тренировочном катке, то разговаривать с хоккеистами можно на улице. У льда «плюс 8» и нет сил стоять просто так. А на улице нет баннеров, но организаторы смирились с этим.

Алексей Береглазов подходил к прессе, немного смущаясь.

— Узнал, что попал в заявку сборной, на обеде, — говорил он. — Обрадовался, конечно. Тяжело в таком режиме работать, когда не знаешь, будешь ли играть.

— А как вы на обеде узнали? — заинтересовался я. — Вам ложку дали?

Береглазов прыснул. У него отменное чувство юмора. Он сам шутит так метко и неожиданно, что даже завидно. Как-то, услышав, что я покупаю кофе и говорю с продавцом на английском, он пристально посмотрел на меня.

— Вы в НХЛ играли?

Алексей Бывальцев поехал домой, а точнее — в отпуск. Но он все равно совершил маленькое спортивное чудо.

— Так нам защитники нужны были, — объяснял потом Алексей Жамнов. — Динар Хафизуллин получил травму. И просто у нас не было комплекта.

Хафизуллин будет готов сыграть против словаков. У него, к счастью, ничего серьезного.

А к Александру Барабанову я подходил с тревогой. Он же в матче против команды Чехии попал под мощный силовой прием — все могло закончиться печально.

— Засыпал я после той игры и правда плохо, — признался форвард. — Думал, что сотрясение, но все обошлось. Он мне попал в горло и челюсть. Было неприятно.

— Вы столько тут забиваете! — восхищенно говорю я.

— Бывает, — пожал плечами Александр. — Главное — не сбавлять темп.

КАТАСТРОФА

Российская команда готовилась к игре со Швейцарией спокойно: выяснилось, что Никита Гусев переведен в первое звено, а Евгений Дадонов будет в третьем. Против швейцарцев полезно сыграли оба форварда.

Днем же грянула буря. Игроки сборной Белоруссии покинули сильнейший дивизион — последняя игра против команды Словакии их точно не спасет.

— Катастрофа? — спрашивали у Александра Павловича.

— Это… — ответил он.

Я даже слово шифровать не буду. Любое нецензурное подойдет. Но белорусская команда шла к этому последние два года — им очень повезло на чемпионате мира в России и в Германии. Тут они добились своего.

За час до игры журналисты из Минска брали у меня интервью и рассказали, что в стране, например, требуют, чтобы молодой Максим Сушко, как играющий в Северной Америке, должен вести за собой команду.

Видите, в каком кризисе у них хоккей. На взрослом чемпионате мира требуют, чтобы команду вел за собой парень из юниорской лиги. Кстати, во встрече против Австрии он не провел ни одной смены. Сидел и смотрел за позорным матчем со скамейки.

Я вышел на улицу, чтобы посмотреть, как ведут себя болельщики сборной, но увидел, как празднуют австрийцы. Они шли «паровозиком» прямо по проезжей части, что-то напевали — полиция ради этого просто остановила движения транспорта. Там и так проезжая часть значительно сужена, но машины терпеливо стояли и ждали, когда закончится праздник.

Это у датчан везде. Видят, что человек идет или хочет пойти на красный. Остановятся и ждут. Ну его, связываться с таким. Мы спокойно живем, так зачем получать проблемы на ровном месте. Пару раз я пользовался такой вежливостью, но не сознательно. Просто задумывался.

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ДЫМ

Если честно, то ожидалось, что сборная Швейцарии создаст нам проблемы. Они играют в типично североамериканский хоккей, очень настойчивые, да и уровень игроков весьма приличный. Немного стало не по себе после того, как мы в первом периоде провели большинство. Ни в зону зайти не могли, ни шайбу контролировать. Но потом быстро пришли в себя и дважды попадали по штангам.

К середине игры швейцарская команда не выдержала. Однажды им удалось сравнять счет, но, честно говоря, они даже к этому моменту создали всего пару моментов. Чаще всего бросали издалека, так что у Василия Кошечкина и работы не было. Надо отметить, что наш олимпийский чемпион сыграл крайне достойно. Тут ничего не поделаешь. В нужный момент реально выручил.

Во время второго перерыва я спустился на первый этаж, где кипит жизнь, где много болельщиков. Это настоящий ад. Так была синяя стена табачного дыма. Курили-то, понятно, на улице, но в метре от открытых дверей было много народу.

Грустным выглядел и известный фотограф Алексей Куденко.

— Не ожидал я такого от швейцарских болельщиков, — тихо произнес он.

— Что такое? — встревожился я.

— Бросают на лед бокалы с пивом. Прямо с пивом. Перед перерывом бросили — лед залили, стекла.

НАДЕЖДА

Если честно, то я не удивлен. Швейцарцы на этом турнире открылись с новой стороны. Пьют они не меньше финнов, а мы в Копенгагене пока последних и не видели. Они на другом конце страны проигрывают Дании и громят канадцев.

Все шло у сборной России своим чередом, мы стремились к очередной победе, но тут Егор Яковлев сделал непонятно что, потерял шайбу — швейцарцы подарили себе пять минут надежды.

Егор, кстати, в матче с чехами же в овертайме поразил наши ворота. Не специально, но шайба залетела от него.

— Пастрняк — хитрый, — возмущался он. — Он же мне даже не в ближнюю ногу попал, а в дальнюю. Никак нельзя было увернуться.

Яковлев после этого эпизода оставшееся время провел практически идеально, но сборная России даже после гола Михаила Григоренко не смогла убить интригу. На последней минуте швейцарцы могли сравнять счет. К счастью, повезло.

Алексей ШЕВЧЕНКО

из Копенгагена.