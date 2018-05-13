Сборная Канады по хоккею потерпела второе поражение на чемпионате мира, уступив финнам

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В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (9-я и 17-я минуты), Янне Песонен (14), Эли Толванен (46) и Теуво Терявяйнен (46), у проигравших отличился Жан-Габриэль Пажо (11).

Для сборной Канады это поражение стало вторым на турнире, до этого канадцы по буллитам со счетом 4:5 уступили американцам в стартовом матче на турнире. Форвард Толванен отличился в своем первом матче на турнире, хоккеист в пятницу был включен в заявку национальной команды на чемпионат.

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В турнирной таблице группы B сборная Финляндии после пяти матчей поднялась на второе место, набрав 12 очков. Лидирует команда США (13), третьими идут датчане (11, 6 матчей), канадцы — четвертые (10). В следующем матче сборная Финляндии 13 мая встретится с командой Германии, канадцы 14 мая сыграют с латвийцами.

На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.