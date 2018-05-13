Сборная Канады по хоккею потерпела второе поражение на чемпионате мира, уступив финнам
ТАСС, 12 мая. Команда Канады со счетом 1:5 проиграла сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании. Встреча состоялась на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге.
В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (9-я и 17-я минуты), Янне Песонен (14), Эли Толванен (46) и Теуво Терявяйнен (46), у проигравших отличился
Для сборной Канады это поражение стало вторым на турнире, до этого канадцы по буллитам со счетом 4:5 уступили американцам в стартовом матче на турнире. Форвард Толванен отличился в своем первом матче на турнире, хоккеист в пятницу был включен в заявку национальной команды на чемпионат.
В турнирной таблице группы B сборная Финляндии после пяти матчей поднялась на второе место, набрав 12 очков. Лидирует команда США (13), третьими идут датчане (11, 6 матчей), канадцы — четвертые (10). В следующем матче сборная Финляндии 13 мая встретится с командой Германии, канадцы 14 мая сыграют с латвийцами.
На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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|12 Мая, 21:15
|Зрители 9313
|Групповой этап: Группа B
|Jyske Bank Boxen
|Билл Питерс
|Лаури Марьямяки
|Кертис Макэлхинни 16:35 (Д. Кюмпер 16:35)
|Харри Сятери
|1-й период
|Маркус Нутиваара
|00:52
|04:26
|Джоэль Эдмундсон
|Микко Рантанен
|08:50
|10:55
|Жан-Габриэль Пажо (Бо Хорват)
|11:58
|Джош Бэйли
|Янне Песонен (М. Нутиваара, Э. Толванен)
|13:48
|15:39
|Энтони Бовилье
|Микко Рантанен (Мик. Гранлунд, Т. Терявяйнен)
|16:35
|17:58
|Дарнелл Нерс
|Марко Анттила
|17:58
|2-й период
|Сакари Маннинен
|23:17
|26:29
|Тайсон Жост
|30:33
|Энтони Бовилье
|Сакари Маннинен
|32:35
|38:01
|Аарон Экблад
|3-й период
|Пекка Йормакка
|42:27
|Эли Толванен
|45:17
|Теуво Терявяйнен (С. Ахо, Т. Кивисте)
|45:27
|51:45
|Коннор Макдэвид
|51:45
|Коннор Макдэвид
|Теуво Терявяйнен
|54:04
|55:39
|Джоэль Эдмундсон
|57:15
|59:37
|Мэтью Барзал
|Вели-Матти Савинайнен
|59:37
|22
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|8
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол