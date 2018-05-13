Сборная Канады по хоккею потерпела второе поражение на чемпионате мира, уступив финнам

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Чехия
Группа B
17:15 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
21:15 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
21:15 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33445784/
13 мая 2018, 0:02 | ТАСС

Сборная Канады по хоккею потерпела второе поражение на чемпионате мира, уступив финнам

ТАСС, 12 мая. Команда Канады со счетом 1:5 проиграла сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Дании. Встреча состоялась на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге.

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В составе победителей шайбы забросили Микко Рантанен (9-я и 17-я минуты), Янне Песонен (14), Эли Толванен (46) и Теуво Терявяйнен (46), у проигравших отличился Жан-Габриэль Пажо (11).

Для сборной Канады это поражение стало вторым на турнире, до этого канадцы по буллитам со счетом 4:5 уступили американцам в стартовом матче на турнире. Форвард Толванен отличился в своем первом матче на турнире, хоккеист в пятницу был включен в заявку национальной команды на чемпионат.

В турнирной таблице группы B сборная Финляндии после пяти матчей поднялась на второе место, набрав 12 очков. Лидирует команда США (13), третьими идут датчане (11, 6 матчей), канадцы — четвертые (10). В следующем матче сборная Финляндии 13 мая встретится с командой Германии, канадцы 14 мая сыграют с латвийцами.

На чемпионате мира 2018 года 16 команд разделены на две группы, в четвертьфинал турнира выйдут по четыре лучшие сборные из каждой группы. Матчи предварительной стадии турнира будут проходить до 15 мая, четвертьфиналы состоятся 17 мая, полуфиналы — 19 мая, матч за третье место и финал — 20 мая.
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12 Мая, 21:15 Зрители 9313 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Канада 1:5
(1:3, 0:0, 0:2)
Финляндия
Главные тренеры
Билл Питерс Лаури Марьямяки
Вратари
Кертис Макэлхинни 16:35 (Д. Кюмпер 16:35) Харри Сятери
1-й период
Маркус Нутиваара 00:52
04:26 Джоэль Эдмундсон
Микко Рантанен 08:50
10:55 Жан-Габриэль Пажо (Бо Хорват)
11:58 Джош Бэйли
Янне Песонен (М. Нутиваара, Э. Толванен) 13:48
15:39 Энтони Бовилье
Микко Рантанен (Мик. Гранлунд, Т. Терявяйнен) 16:35
17:58 Дарнелл Нерс
Марко Анттила 17:58
2-й период
Сакари Маннинен 23:17
26:29 Тайсон Жост
30:33 Энтони Бовилье
Сакари Маннинен 32:35
38:01 Аарон Экблад
3-й период
Пекка Йормакка 42:27
Эли Толванен 45:17
Теуво Терявяйнен (С. Ахо, Т. Кивисте) 45:27
51:45 Коннор Макдэвид
51:45 Коннор Макдэвид
Теуво Терявяйнен 54:04
55:39 Джоэль Эдмундсон
57:15
59:37 Мэтью Барзал
Вели-Матти Савинайнен 59:37
Статистика
22 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 8
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Марк Лемелин (США)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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