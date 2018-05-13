Михаил Григоренко: При счете 3:1 доигрывали, за это и поплатились

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Словакия
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
12.05 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
12.05 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
12.05 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
12.05 завершен Россия 4
Швейцария 3
тв
Группа B
12.05 завершен Канада 1
Финляндия 5
тв
Группа A
17:15 не начался Франция
Чехия
Группа B
17:15 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
21:15 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
21:15 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33445777/
13 мая 2018, 0:12 | Спорт-Экспресс

Михаил Григоренко: При счете 3:1 доигрывали, за это и поплатились

Нападающий сборной России Михаил Григоренко — о победе над Швейцарией (4:3) на чемпионате мира.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© РИА "Новости"
1/9

— Готовились к такому тяжелому матчу?

— Да, знали, что Швейцария такой тяжелый соперник. Они и с чехами поборолись. Швейцарцы — молодцы, но мы выиграли и идем дальше.

— Своей игрой довольны?

— Рад, что забросил шайбу, конечно, содержание игры могло быть получше. Но третий период нормально провел.

— К вам по ходу игры перевели Дадонова, что это изменило?

— Тренер пытается найти разные сочетания: Женю к нам перевели, мы забили два гола. Он один из наших лучших игроков, лидеров команды, с ним приятно играть.

— Гусев оживил игру?

— Конечно, он мастеровитый игрок. Передачи, которые он отдает, — в большинстве тоже это помогает.

— В третьем периоде тренер просил откатиться?

— Счет был 3:1, уже доигрывали, за это и поплатились, но удачно забили четвертый гол.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
12 Мая, 21:15 Зрители 12366 Групповой этап: Группа A Royal Arena
Россия 4:3
(0:0, 3:1, 1:2)
Швейцария
Главные тренеры
Илья Воробьев Патрик Фишер
Вратари
Василий Кошечкин Рето Берра 56:48 (Р. Берра 58:12-58:28)
1-й период
Свен Андригетто 04:54
13:04 Александр Барабанов
Энцо Корви 14:34
2-й период
22:22 Кирилл Капризов (П. Дацюк, Н. Гусев)
25:22 Алексей Береглазов
Рамон Унтерзандер (Д. Кукан, Э. Корви) 26:35
27:47 Евгений Дадонов (А. Анисимов)
30:58 Евгений Дадонов
Тристан Шервей 39:09
39:36
39:57 Никита Нестеров (П. Дацюк, Н. Гусев)
3-й период
Свен Андригетто (Т. Майер, Д. Вермин) 51:52
56:07 Михаил Григоренко (А. Анисимов, В. Гавриков)
56:48
Гаэтан Хас (С. Андригетто, Н. Нидеррайтер) 58:12
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Йозеф Кубуш (Словакия)
Главный судья Гордон Шукис (Германия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

Новости по теме

Еще 7 новостей   Все новости
09 мая

Салах переходит в "Реал". Известна и сумма трансфера

"Зенит" объявил об уходе полузащитника

Танцуй пока молодая. Чирлидерш раздели и выставили напоказ
Викторина
Какое нарушение главный судья обозначает ударом кулаком одной руки о ладонь противоположной перед грудью?