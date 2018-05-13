Михаил Григоренко: При счете 3:1 доигрывали, за это и поплатились
Нападающий сборной России Михаил Григоренко — о победе над Швейцарией (4:3) на чемпионате мира.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
— Готовились к такому тяжелому матчу?
— Да, знали, что Швейцария такой тяжелый соперник. Они и с чехами поборолись. Швейцарцы — молодцы, но мы выиграли и идем дальше.
— Своей игрой довольны?
— Рад, что забросил шайбу, конечно, содержание игры могло быть получше. Но третий период нормально провел.
— К вам по ходу игры перевели Дадонова, что это изменило?
— Тренер пытается найти разные сочетания: Женю к нам перевели, мы забили два гола. Он один из наших лучших игроков, лидеров команды, с ним приятно играть.
— Гусев оживил игру?
— Конечно, он мастеровитый игрок. Передачи, которые он отдает, — в большинстве тоже это помогает.
— В третьем периоде тренер просил откатиться?
— Счет был 3:1, уже доигрывали, за это и поплатились, но удачно забили четвертый гол.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|12 Мая, 21:15
|Зрители 12366
|Групповой этап: Группа A
|Royal Arena
|Илья Воробьев
|Патрик Фишер
|Василий Кошечкин
|Рето Берра 56:48 (Р. Берра 58:12-58:28)
|1-й период
|Свен Андригетто
|04:54
|13:04
|Александр Барабанов
|Энцо Корви
|14:34
|2-й период
|22:22
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Н. Гусев)
|25:22
|Алексей Береглазов
|Рамон Унтерзандер (Д. Кукан, Э. Корви)
|26:35
|27:47
|Евгений Дадонов (А. Анисимов)
|30:58
|Евгений Дадонов
|Тристан Шервей
|39:09
|39:36
|39:57
|Никита Нестеров (П. Дацюк, Н. Гусев)
|3-й период
|Свен Андригетто (Т. Майер, Д. Вермин)
|51:52
|56:07
|Михаил Григоренко (А. Анисимов, В. Гавриков)
|56:48
|Гаэтан Хас (С. Андригетто, Н. Нидеррайтер)
|58:12
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол