Михаил Григоренко: При счете 3:1 доигрывали, за это и поплатились

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— Готовились к такому тяжелому матчу?

— Да, знали, что Швейцария такой тяжелый соперник. Они и с чехами поборолись. Швейцарцы — молодцы, но мы выиграли и идем дальше.

— Своей игрой довольны?

— Рад, что забросил шайбу, конечно, содержание игры могло быть получше. Но третий период нормально провел.

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— К вам по ходу игры перевели Дадонова, что это изменило?

— Тренер пытается найти разные сочетания: Женю к нам перевели, мы забили два гола. Он один из наших лучших игроков, лидеров команды, с ним приятно играть.

— Гусев оживил игру?

— Конечно, он мастеровитый игрок. Передачи, которые он отдает, — в большинстве тоже это помогает.

— В третьем периоде тренер просил откатиться?

— Счет был 3:1, уже доигрывали, за это и поплатились, но удачно забили четвертый гол.