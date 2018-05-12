Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира

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В первом периоде шайб заброшено не было.

В начале второго периода российские хоккеисты открыли счет в матче, шайбу забросил Кирилл Капризов. На седьмой минуте швейцарцы реализовали большинство и сравняли счет, отличился Рамон Унтерзандер. Через минуту россияне вернули себе преимущество, автором гола стал Евгений Дадонов. Под занавес периода сборная России увеличила разницу в счете. Шайбу в большинстве забросил Никита Нестеров. На перерыв команды ушли при счете 3:1.

На 12-й минуте третьего периода Свен Андригетто уменьшил отставание швейцарцев в счете, 3:2. За четыре минуты до конца встречи Михаил Григоренко вернул России преимущество в два гола. Менее чем за две минуты до конца периода Гаэтан Хаас реализовал большинство и установил окончательный счет в матче: 4:3 в пользу сборной России.

Следующим соперником сборной России на чемпионате мира будет сборная Словакии. Матч пройдет 14 мая и начнется в 17:15 мск.