Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Российские хоккеисты провели очередной матч на групповом этапе чемпионата мира.
В первом периоде шайб заброшено не было.
В начале второго периода российские хоккеисты открыли счет в матче, шайбу забросил Кирилл Капризов. На седьмой минуте швейцарцы реализовали большинство и сравняли счет, отличился Рамон Унтерзандер. Через минуту россияне вернули себе преимущество, автором гола стал Евгений Дадонов. Под занавес периода сборная России увеличила разницу в счете. Шайбу в большинстве забросил Никита Нестеров. На перерыв команды ушли при счете 3:1.
На 12-й минуте третьего периода Свен Андригетто уменьшил отставание швейцарцев в счете, 3:2. За четыре минуты до конца встречи Михаил Григоренко вернул России преимущество в два гола. Менее чем за две минуты до конца периода Гаэтан Хаас реализовал большинство и установил окончательный счет в матче: 4:3 в пользу сборной России.
Следующим соперником сборной России на чемпионате мира будет сборная Словакии. Матч пройдет 14 мая и начнется в 17:15 мск.
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|Илья Воробьев
|Патрик Фишер
|Василий Кошечкин
|Рето Берра 56:48 (Р. Берра 58:12-58:28)
|1-й период
|Свен Андригетто
|04:54
|13:04
|Александр Барабанов
|Энцо Корви
|14:34
|2-й период
|22:22
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Н. Гусев)
|25:22
|Алексей Береглазов
|Рамон Унтерзандер (Д. Кукан, Э. Корви)
|26:35
|27:47
|Евгений Дадонов (А. Анисимов)
|30:58
|Евгений Дадонов
|Тристан Шервей
|39:09
|39:36
|39:57
|Никита Нестеров (П. Дацюк, Н. Гусев)
|3-й период
|Свен Андригетто (Т. Майер, Д. Вермин)
|51:52
|56:07
|Михаил Григоренко (А. Анисимов, В. Гавриков)
|56:48
|Гаэтан Хас (С. Андригетто, Н. Нидеррайтер)
|58:12
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Йозеф Кубуш (Словакия)
|Главный судья
|Гордон Шукис (Германия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол