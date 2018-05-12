Форвард сборной Беларуси Дрозд обновил собственный антирекорд чемпионатов мира
Сборная Беларуси проиграла шестой матч подряд на чемпионате мира по хоккею-2018. В матче группы А команда уступила соперникам из Австрии со счётом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0).
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Нападающий белорусской команды Сергей Дрозд провёл 38-й матч без набранных очков и обновил антирекорд турнира, который ранее принадлежал ему же. В предыдущей встрече он превзошёл антирекорд польского защитника Анджея Словакевича.
В 38 матчах на чемпионатах мира показатель полезности хоккеиста составляет «-23». 28-летний форвард выступал на седьмом чемпионате мира в своей карьере.
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Вратари
|1-й период
|04:14
|Вивейрос Л.
|2-й период
|30:38
|Комарек К. (Унтерлюггауэр Г.)
|34:38
|Раффль М. (Комарек К.)
|39:36
|Цвергер Д. (Ульмер Ш.)
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол