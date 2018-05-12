Источник в IIHF: Сборная Белоруссии гарантированно вернется в элиту к ЧМ-2021
КОПЕНГАГЕН, 12 мая — РИА Новости, Александр Рогулев. Сборная Белоруссии в любом случае вернется в элитный дивизион к чемпионату мира в 2021 году, сообщил агентству РИА Новости источник в руководстве Международной федерации хоккея (IIHF).
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Белорусские хоккеисты в субботу проиграли команде Австрии (0:4) на групповом этапе чемпионата мира в Дании и потеряли шансы на сохранение места в элитном дивизионе. В 2021 году Белоруссия совместно с Латвией примет чемпионат мира в элитной группе.
«Принято, что
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|1-й период
|04:14
|Вивейрос Л.
|2-й период
|30:38
|Комарек К. (Унтерлюггауэр Г.)
|34:38
|Раффль М. (Комарек К.)
|39:36
|Цвергер Д. (Ульмер Ш.)
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол