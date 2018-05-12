Источник в IIHF: Сборная Белоруссии гарантированно вернется в элиту к ЧМ-2021

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Белорусские хоккеисты в субботу проиграли команде Австрии (0:4) на групповом этапе чемпионата мира в Дании и потеряли шансы на сохранение места в элитном дивизионе. В 2021 году Белоруссия совместно с Латвией примет чемпионат мира в элитной группе.