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— Счет на табло, — заявил Китаров. — Прибавить нечего. Все отражает нашу действительность.

— Что не получилось?

— Все, что нам нужно — дисциплина. Первый гол — без комментариев. Следующие удаления — это вообще. Это был самый важный матч на турнире. Такое чувство, будто этого не понимали, кто не удалялся. Все игроки опытные, но эмоций не должно было быть. Сухое выполнение тренерской установки, и все — в наших руках.

— Пушков пытался вернуть вас в игру.

— Все пытались. По такому матчу трудно отыгрываться, особенно когда мы мало забиваем. Противник просто стоял в обороне, выбрасывал шайбу и строил оборонительные порядки заново, не давая шансов ничего создать нам.

— Почему проблемы в нападении?

— Мы еще перед чемпионатом мало забивали. Единственный шанс был сыграть с хорошей обороной и пропущенных голов.

— Как настроиться на последний матч?

— Посмотрим на профессионализм каждого. Посмотрим у кого что на груди, у кого что на спине. Каждый покажет чего стоит.

— Надо было увольнять тренера?

— Это — к федерации.

— Что привело к системному провалу?

— Мы из года в год боролись за сохранение прописки. В этот раз не получилось ее сохранить. О системности — у нас есть руководящие должности, тренеры и наблюдательные советы. Как приедем, они расскажут — кто, что и зачем.

— Через год рассчитываете вернуться?

— Ребят, дайте нам вернуться домой.