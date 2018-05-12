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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
13:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
13:15 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
17:15 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
17:15 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
21:15 2-й период Россия 2
Швейцария 1
тв
Группа B
21:15 2-й период Канада 1
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33445033/
12 мая 2018, 21:49 | Спорт-Экспресс

Александр Китаров — о вылете Белоруссии: Все отражает нашу действительность

Нападающий сборной Белоруссии Александр Китаров поделился впечатлениями от поражения от Австрии (0:4) и вылета из высшего дивизиона чемпионата мира.

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— Счет на табло, — заявил Китаров. — Прибавить нечего. Все отражает нашу действительность.

— Что не получилось?

— Все, что нам нужно — дисциплина. Первый гол — без комментариев. Следующие удаления — это вообще. Это был самый важный матч на турнире. Такое чувство, будто этого не понимали, кто не удалялся. Все игроки опытные, но эмоций не должно было быть. Сухое выполнение тренерской установки, и все — в наших руках.

— Пушков пытался вернуть вас в игру.

— Все пытались. По такому матчу трудно отыгрываться, особенно когда мы мало забиваем. Противник просто стоял в обороне, выбрасывал шайбу и строил оборонительные порядки заново, не давая шансов ничего создать нам.

— Почему проблемы в нападении?

— Мы еще перед чемпионатом мало забивали. Единственный шанс был сыграть с хорошей обороной и пропущенных голов.

— Как настроиться на последний матч?

— Посмотрим на профессионализм каждого. Посмотрим у кого что на груди, у кого что на спине. Каждый покажет чего стоит.

— Надо было увольнять тренера?

— Это — к федерации.

— Что привело к системному провалу?

— Мы из года в год боролись за сохранение прописки. В этот раз не получилось ее сохранить. О системности — у нас есть руководящие должности, тренеры и наблюдательные советы. Как приедем, они расскажут — кто, что и зачем.

— Через год рассчитываете вернуться?

— Ребят, дайте нам вернуться домой.
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12 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A
Австрия 4:0
(1:0, 3:0, 0:0)
Беларусь
Вратари
1-й период
04:14 Вивейрос Л.
2-й период
30:38 Комарек К. (Унтерлюггауэр Г.)
34:38 Раффль М. (Комарек К.)
39:36 Цвергер Д. (Ульмер Ш.)
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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