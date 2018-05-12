Сборная Дании победила команду Южной Кореи на чемпионате мира по хоккею

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Встреча группы B, прошедшая в субботу в Хернинге, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу датчан. В составе победителей шайбы забросили Франс Нильсен (23-я минута), Йеспер Йенсен (33) и Никлас Хардт (57). У проигравших отличился Ки Сун Ким (25).

Датчане с 11 очками занимают второе место в группе, корейцы пока очков не набрали.

Сборная Дании в своем заключительном матче на групповом этапе 15 мая сыграет с командой Латвии, днем ранее сборная Южной Кореи встретится с командой Норвегии.