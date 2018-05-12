Сборная Дании победила команду Южной Кореи на чемпионате мира по хоккею
ХЕРНИНГ, 12 мая — РИА Новости. Сборная Дании обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею, который проходит в Копенгагене и Хернинге.
Встреча группы B, прошедшая в субботу в Хернинге, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу датчан. В составе победителей шайбы забросили Франс Нильсен (23-я минута), Йеспер Йенсен (33) и Никлас Хардт (57). У проигравших отличился Ки Сун Ким (25).
Датчане с 11 очками занимают второе место в группе, корейцы пока очков не набрали.
Сборная Дании в своем заключительном матче на групповом этапе 15 мая сыграет с командой Латвии, днем ранее сборная Южной Кореи встретится с командой Норвегии.
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|12 Мая, 17:15
|Зрители 10591
|Групповой этап: Группа B
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|Дания
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3:1
(0:0, 2:1, 1:0)
|Южная Корея
Главные тренеры
|Янне Карлссон
|Пэк Джим
Вратари
|Фредерик Андерсен
|Мэтт Далтон 58:13
|2-й период
|Ли Дон Гу
|20:52
|22:55
|Франс Нильсен (Д. Нильсен)
|Ким Ги Сон (Ким Сан Ук)
|24:18
|Брок Радунске
|26:45
|32:14
|Йеспер Йенсен (О. Бьоркстранд)
|38:27
|Йеспер I Йенсен
|3-й период
|44:01
|Никлас Хардт
|Алекс Плант
|50:43
|Брок Радунске
|55:50
|56:35
|Никлас Хардт (Ф. Нильсен, Й.Б. Йенсен)
Статистика
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Шеквист (Швеция)
|Главный судья
|Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол