Сборная Дании победила команду Южной Кореи на чемпионате мира по хоккею

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
13:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
13:15 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
17:15 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
17:15 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
21:15 2-й период Россия 2
Швейцария 1
тв
Группа B
21:15 2-й период Канада 1
Финляндия 3
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33444983/
12 мая 2018, 21:58 | Р-Спорт

Сборная Дании победила команду Южной Кореи на чемпионате мира по хоккею

ХЕРНИНГ, 12 мая — РИА Новости. Сборная Дании обыграла команду Южной Кореи в матче группового этапа домашнего чемпионата мира по хоккею, который проходит в Копенгагене и Хернинге.

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Встреча группы B, прошедшая в субботу в Хернинге, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) в пользу датчан. В составе победителей шайбы забросили Франс Нильсен (23-я минута), Йеспер Йенсен (33) и Никлас Хардт (57). У проигравших отличился Ки Сун Ким (25).

Датчане с 11 очками занимают второе место в группе, корейцы пока очков не набрали.

Сборная Дании в своем заключительном матче на групповом этапе 15 мая сыграет с командой Латвии, днем ранее сборная Южной Кореи встретится с командой Норвегии.
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12 Мая, 17:15 Зрители 10591 Групповой этап: Группа B Jyske Bank Boxen
Дания 3:1
(0:0, 2:1, 1:0)
Южная Корея
Главные тренеры
Янне Карлссон Пэк Джим
Вратари
Фредерик Андерсен Мэтт Далтон 58:13
2-й период
Ли Дон Гу 20:52
22:55 Франс Нильсен (Д. Нильсен)
Ким Ги Сон (Ким Сан Ук) 24:18
Брок Радунске 26:45
32:14 Йеспер Йенсен (О. Бьоркстранд)
38:27 Йеспер I Йенсен
3-й период
44:01 Никлас Хардт
Алекс Плант 50:43
Брок Радунске 55:50
56:35 Никлас Хардт (Ф. Нильсен, Й.Б. Йенсен)
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Микаэль Шеквист (Швеция)
Главный судья Оливер Гуен (Канада)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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