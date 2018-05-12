Плэтт: Белорусским хоккеистам будет крайне сложно вернуться в элиту ЧМ
КОПЕНГАГЕН, 12 мая — РИА Новости, Семён Галькевич. Сборной Белоруссии по хоккею будет крайне сложно вернуться в элитный дивизион чемпионата мира, заявил форвард национальной команды Джефф Плэтт.
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Сборная Белоруссии в субботу со счетом 0:4 проиграла команде Австрии в матче чемпионата мира, проходящего в Дании. Белорусы потеряли шансы на сохранение места в элитном дивизионе, где играли с 2005 года.
«Конечно, все надеются, что сборная вернется в элиту в 2020 году. Но объективно это будет крайне сложно сделать. Посмотрите, команда Казахстана уже два года не может вернуться», — сказал Плэтт журналистам.
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Вратари
|1-й период
|04:14
|Вивейрос Л.
|2-й период
|30:38
|Комарек К. (Унтерлюггауэр Г.)
|34:38
|Раффль М. (Комарек К.)
|39:36
|Цвергер Д. (Ульмер Ш.)
Статистика
|10
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|3
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алекси Рантала (Финляндия)
|Главный судья
|Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол