Плэтт: Белорусским хоккеистам будет крайне сложно вернуться в элиту ЧМ

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Сборная Белоруссии в субботу со счетом 0:4 проиграла команде Австрии в матче чемпионата мира, проходящего в Дании. Белорусы потеряли шансы на сохранение места в элитном дивизионе, где играли с 2005 года.

«Конечно, все надеются, что сборная вернется в элиту в 2020 году. Но объективно это будет крайне сложно сделать. Посмотрите, команда Казахстана уже два года не может вернуться», — сказал Плэтт журналистам.