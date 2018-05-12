Шарангович: Хочется извиниться перед страной за то, что Беларусь вылетела

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Команда проиграла все шесть матчей на турнире и заняла последнее место в группе A. В последний раз команда Беларуси покидала элитный дивизион в 2003 году.

«Сыграли безобразно. Самое главное — хочется извиниться перед страной, что мы вылетели, попросить прощения у болельщиков», — передаёт слова Шаранговича корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.