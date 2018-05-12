Трус: Белорусам стыдно возвращаться в страну

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
13:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
13:15 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
17:15 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
17:15 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33444899/
12 мая 2018, 20:19 | Чемпионат.com

Трус: Белорусам стыдно возвращаться в страну

Голкипер сборной Беларуси Виталий Трус прокомментировал итоги проигранного матча чемпионата мира со сборной Австрии (0:4), после которого белорусская команда потеряла шансы на сохранение прописки в дивизионе сильнейших.

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«Как теперь возвращаться в страну? Стыдно. Наверное, я в прошлый раз погорячился со словами, что нас не пустят. Пустят, конечно, но стыдно. Можно было цепляться, со всеми можно было. Ничего нам не хватило — ни игры в обороне, ни в нападении, ничего. Увольнение Льюиса… Всё это непонятные вопросы. Никто не понимал, почему так произошло. Никто же никому ничего не объясняет, какие-то проблемы там были, или что-то ещё.

Будучи вторым вратарём по ходу матча всегда трудно вливаться, сидишь «холодным». Но вроде бы вошёл в игру, сразу сейв сделал. Я не знаю, как настраиваться на следующий матч. Много разговоров… Будем играть хотя бы за свою фамилию, за герб, за флаг, за родителей. Конечно, нам не хватает опыта в команде, не хватает лидеров. Где их брать — неизвестно. Нужен опыт, я вот только сейчас его получил, на этом турнире. Может быть, уже в дальнейшем опыт выступлений в дивизионе сильнейших мне поможет. Мы пытаемся быть командой в раздевалке, все разговариваем, подбадриваем друг друга. Но у нас не вышло достучаться до самих себя", — передаёт слова Труса корреспондент «Чемпиионата» Павел Панышев.
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12 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A
Австрия 4:0
(1:0, 3:0, 0:0)
Беларусь
Вратари
1-й период
04:14 Вивейрос Л.
2-й период
30:38 Комарек К. (Унтерлюггауэр Г.)
34:38 Раффль М. (Комарек К.)
39:36 Цвергер Д. (Ульмер Ш.)
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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