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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
13:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
13:15 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
17:15 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
17:15 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33444833/
12 мая 2018, 20:33 | Чемпионат.com

Трус был прав — сборную Беларуси не пустят в страну. Это катастрофа

Они умудрились проиграть даже австрийцам и впервые с 2003 года вылетели из элиты.

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© РИА "Новости"

Сборная Беларуси оказалась на краю пропасти. Не выдержало даже высшее руководство страны, уволившее теперь уже бывшего главного тренера команды Дэйва Льюиса прямо по ходу чемпионата мира. Нет сомнений, что решение принимал лично президент страны Александр Лукашенко, который сам играет в хоккей и регулярно критикует сборную за неудачное выступление.

«Нас просто в страну не пустят», — заявил ставший известным белорусский вратарь Виталий Трус после поражения 0:6 от команды России.

Его команда на проходящем в Дании мировом первенстве выступает просто ужасно. За пять матчей Беларусь все четырежды поражала ворота соперников, пропустив при этом 25 раз. То бишь ни в нападении не получается, ни в защите. Поговаривают, что внутри белорусского коллектива царит раздрай, нет взаимопонимания между тренерами и хоккеистами, а молодёжь, которой в нынешнем составе хоть отбавляй, никак не может себя проявить. Блекло выглядят и натурализованные белорусские игроки — Джефф Плэтт и Шарль Ленгле. От них ожидали совершенно другой игры, но оба попросту отбывают номер на льду.

Матч с Австрией был для белорусов решающим. В случае поражения команда Сергея Пушкова официально занимала последнее место в группе A. Что это значит? То, что в следующем году мы Беларусь в элите мирового хоккея не увидим. Для сборной, некогда обыгрывавшей шведов на Олимпийских играх и доставлявшей проблем многим грозным соперникам, подобный результат не иначе, как полный и безоговорочный провал. В матче с аутсайдерами белорусы всегда брали свои очки, а теперь и сами превратились в аутсайдера.

Первый период не внёс оптимизма в сердца белорусских болельщиков. Уже на пятой минуте Лейн Вивайрос переиграл Михаила Карнаухова. 1:0 — с таким счётом Австрия повела после 20 минут игры. Австрийских болельщиков на трибунах оказалось гораздо больше, они активно поддерживали свою команду.
У австрийцев словно открылось второе дыхание. Во втором отрезке встречи они заиграли ещё интереснее и быстрее. Беларусь просто не успевала за соперником, постоянно проигрывая единоборства. Хоккеисты Пушкова катались с потухшими глазами, особо, как показалось, даже не сопротивляясь.

Подвёл свою команду Плэтт, схлопотавший две минуты. Большинство реализовал Комарек, хлёстко с кистей поразивший девятку ворот Корнаухова. Вскоре, после очередного штрафа (на сей раз у Фальковского), удачно сыграл на пятаке мастеровитый Раффль, подставивший клюшку и дезориентировавший голкипера. Подкрепление из НХЛ австрийцам очень пригодилось. 3:0 на табло — тренеры белорусской команды решили заменить Карнаухова на Труса.

Но и Виталий не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. На сей раз две минуты штрафа заработал Лисовец, чем и воспользовался Доминик Цвергер. Наверное, белорусские хоккеисты хотели только одного — чтобы этот матч поскорее закончился. Хотя отмыться от позора не получилось бы в любом случае.

Третий период при счёте 4:0 в пользу сборной Австрии превращался в формальность. Забить пять шайб в своём нынешнем состоянии Беларусь просто неспособна. Это понимала и сама команда, спокойно вышедшая доигрывать встречу. Увы, но увольнение Дэйва Льюса так и не дало команде какой-то психологической встряски. На Беларусь было по-прежнему больно смотреть.

В результате белорусы так и остались с нулём очков, поэтому заключительный матч со Словакией превратился для них в товарищескую игру. Австрия набрала три очка, теперь у австрийцев в сумме четыре набранных балла. Матч с чехами тоже ничего не будет значить для команды Роджера Бадера.

Сборная Беларуси впервые с 2003 года покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Иначе, кроме как катастрофой, это не назовёшь. В свою очередь Австрия сохранила место в элите впервые за 14 лет. Это действительно серьёзное достижение для страны, в которой хоккей не являлся особо популярным видом спорта.
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12 Мая, 17:15 Групповой этап: Группа A
Австрия 4:0
(1:0, 3:0, 0:0)
Беларусь
Вратари
1-й период
04:14 Вивейрос Л.
2-й период
30:38 Комарек К. (Унтерлюггауэр Г.)
34:38 Раффль М. (Комарек К.)
39:36 Цвергер Д. (Ульмер Ш.)
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алекси Рантала (Финляндия)
Главный судья Линус Олунд (Швеция)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол

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