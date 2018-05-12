К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная Беларуси оказалась на краю пропасти. Не выдержало даже высшее руководство страны, уволившее теперь уже бывшего главного тренера команды Дэйва Льюиса прямо по ходу чемпионата мира. Нет сомнений, что решение принимал лично президент страны Александр Лукашенко, который сам играет в хоккей и регулярно критикует сборную за неудачное выступление.

«Нас просто в страну не пустят», — заявил ставший известным белорусский вратарь Виталий Трус после поражения 0:6 от команды России.

Его команда на проходящем в Дании мировом первенстве выступает просто ужасно. За пять матчей Беларусь все четырежды поражала ворота соперников, пропустив при этом 25 раз. То бишь ни в нападении не получается, ни в защите. Поговаривают, что внутри белорусского коллектива царит раздрай, нет взаимопонимания между тренерами и хоккеистами, а молодёжь, которой в нынешнем составе хоть отбавляй, никак не может себя проявить. Блекло выглядят и натурализованные белорусские игроки — Джефф Плэтт и Шарль Ленгле. От них ожидали совершенно другой игры, но оба попросту отбывают номер на льду.

Матч с Австрией был для белорусов решающим. В случае поражения команда Сергея Пушкова официально занимала последнее место в группе A. Что это значит? То, что в следующем году мы Беларусь в элите мирового хоккея не увидим. Для сборной, некогда обыгрывавшей шведов на Олимпийских играх и доставлявшей проблем многим грозным соперникам, подобный результат не иначе, как полный и безоговорочный провал. В матче с аутсайдерами белорусы всегда брали свои очки, а теперь и сами превратились в аутсайдера.

Первый период не внёс оптимизма в сердца белорусских болельщиков. Уже на пятой минуте Лейн Вивайрос переиграл Михаила Карнаухова. 1:0 — с таким счётом Австрия повела после 20 минут игры. Австрийских болельщиков на трибунах оказалось гораздо больше, они активно поддерживали свою команду.

У австрийцев словно открылось второе дыхание. Во втором отрезке встречи они заиграли ещё интереснее и быстрее. Беларусь просто не успевала за соперником, постоянно проигрывая единоборства. Хоккеисты Пушкова катались с потухшими глазами, особо, как показалось, даже не сопротивляясь.

Подвёл свою команду Плэтт, схлопотавший две минуты. Большинство реализовал Комарек, хлёстко с кистей поразивший девятку ворот Корнаухова. Вскоре, после очередного штрафа (на сей раз у Фальковского), удачно сыграл на пятаке мастеровитый Раффль, подставивший клюшку и дезориентировавший голкипера. Подкрепление из НХЛ австрийцам очень пригодилось. 3:0 на табло — тренеры белорусской команды решили заменить Карнаухова на Труса.

Но и Виталий не сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. На сей раз две минуты штрафа заработал Лисовец, чем и воспользовался Доминик Цвергер. Наверное, белорусские хоккеисты хотели только одного — чтобы этот матч поскорее закончился. Хотя отмыться от позора не получилось бы в любом случае.

Третий период при счёте 4:0 в пользу сборной Австрии превращался в формальность. Забить пять шайб в своём нынешнем состоянии Беларусь просто неспособна. Это понимала и сама команда, спокойно вышедшая доигрывать встречу. Увы, но увольнение Дэйва Льюса так и не дало команде какой-то психологической встряски. На Беларусь было по-прежнему больно смотреть.

В результате белорусы так и остались с нулём очков, поэтому заключительный матч со Словакией превратился для них в товарищескую игру. Австрия набрала три очка, теперь у австрийцев в сумме четыре набранных балла. Матч с чехами тоже ничего не будет значить для команды Роджера Бадера.

Сборная Беларуси впервые с 2003 года покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею. Иначе, кроме как катастрофой, это не назовёшь. В свою очередь Австрия сохранила место в элите впервые за 14 лет. Это действительно серьёзное достижение для страны, в которой хоккей не являлся особо популярным видом спорта.