Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион ЧМ

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Еще перед стартом в белоруской команде не скрывали, что встреча с австрийцами станет одной ключевых на турнире.

В стартовом составе белорусов перед матчем в Копенгагене, по сравнению с предыдущим поединком с чехами, произошли изменения. Место в воротах занял Михаил Карнаухов, вернулись в состав опытные Александр Матерухин и Шарль Лингле, но не попал в состав из-за травмы руки Владимир Денисов. Подопечные Сергея Пушкова с первых минут постарались активно действовать в зоне соперника и много бросать по воротам. Однако именно австрийцы отличились первыми. Лайне Вивейрос наудачу бросил от борта, и шайба рикошетом от Дмитрия Коробова оказалась в сетке ворот белорусов.

После перерыва хоккеисты Австрии уверенно реализовали большинство, после удалений Джеффа Платта и Степана Фальковского — 3:0. Соперники при реализации большинства дважды использовали одинаковую комбинацию, которая и принесла успех. Перед самым перерывом Доминик Цвергер довел преимущество австрийцев до четырех шайб.

В заключительные двадцать минут игры серьезных изменений в свою игру белорусам внести не удалось.

Поражение от Австрии стало шестым подряд на чемпионате мира в Копенгагене для нашей команды. Сборная Беларуси перед заключительным матчем занимает восьмое место в группе А и не сможет улучшить свое турнирное положение, покидая элитный дивизион мирового форума, в котором неизменно выступала с 2005 года.

Турнирное положение в группе А: 1. Швеция — 14 очков (5 матчей). 2. Россия — 10 (4). 3. Чехия — 9 (5). 4. Швейцария — 9 (4). 5. Словакия — 8 (5). 6. Франция — 6 (5). 7. Австрия — 4 (6). 8. Беларусь — 0 (6).

Восьмую игру на чемпионате мира белорусские хоккеисты проведут 15 мая с командой Словакии.