Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион ЧМ

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Чемпионат мира по хоккею 2018 Копенгаген, Хернинг 4 — 20 мая
0 д 0 ч 0 м
До матча Россия - Швейцария
тв
Группа A
4.05 завершен Россия 7
Франция 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		США 5
Канада 4
тв
Группа A
4.05 завершен Швеция 5
Беларусь 0
тв
Группа B
4.05 завершен
Б 		Германия 2
Дания 3
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Швейцария 3
Австрия 2
Группа B
5.05 завершен
ОТ 		Норвегия 2
Латвия 3
тв
Группа A
5.05 завершен Франция 6
Беларусь 2
тв
Группа B
5.05 завершен Финляндия 8
Южная Корея 1
тв
Группа A
5.05 завершен
ОТ 		Чехия 3
Словакия 2
тв
Группа B
5.05 завершен Дания 0
США 4
тв
Группа A
6.05 завершен Австрия 0
Россия 7
тв
Группа B
6.05 завершен Южная Корея 0
Канада 10
тв
Группа A
6.05 завершен Швеция 3
Чехия 2
тв
Группа B
6.05 завершен
Б 		Германия 4
Норвегия 5
тв
Группа A
6.05 завершен Словакия 0
Швейцария 2
тв
Группа B
6.05 завершен Латвия 1
Финляндия 8
тв
Группа A
7.05 завершен Беларусь 0
Россия 6
тв
Группа B
7.05 завершен США 3
Германия 0
тв
Группа A
7.05 завершен Швеция 4
Франция 0
тв
Группа B
7.05 завершен Канада 7
Дания 1
тв
Группа A
8.05 завершен Австрия 2
Словакия 4
тв
Группа B
8.05 завершен Южная Корея 0
Латвия 5
тв
Группа A
8.05 завершен
Б 		Чехия 5
Швейцария 4
тв
Группа B
8.05 завершен Финляндия 7
Норвегия 0
тв
Группа A
9.05 завершен Швейцария 5
Беларусь 2
тв
Группа B
9.05 завершен Германия 6
Южная Корея 1
тв
Группа A
9.05 завершен Швеция 7
Австрия 0
тв
Группа B
9.05 завершен Финляндия 2
Дания 3
тв
Группа A
10.05 завершен Словакия 3
Франция 1
тв
Группа B
10.05 завершен
ОТ 		США 3
Латвия 2
тв
Группа A
10.05 завершен
ОТ 		Чехия 4
Россия 3
тв
Группа B
10.05 завершен Норвегия 0
Канада 5
тв
Группа A
11.05 завершен Франция 5
Австрия 2
тв
Группа B
11.05 завершен Дания 3
Норвегия 0
тв
Группа A
11.05 завершен Беларусь 0
Чехия 3
тв
Группа B
11.05 завершен США 13
Южная Корея 1
тв
Группа A
13:15 завершен
ОТ 		Словакия 3
Швеция 4
Группа B
13:15 завершен Латвия 3
Германия 1
Группа A
17:15 завершен Австрия 4
Беларусь 0
Группа B
17:15 завершен Дания 3
Южная Корея 1
тв
Группа A
21:15 не начался Россия
Швейцария
тв
Группа B
21:15 не начался Канада
Финляндия
тв
Группа A
13.05 не начался Франция
Чехия
Группа B
13.05 не начался Норвегия
США
тв
Группа A
13.05 не начался Швейцария
Швеция
Группа B
13.05 не начался Германия
Финляндия
Группа B
14.05 не начался Южная Корея
Норвегия
Группа A
14.05 не начался Россия
Словакия
Группа A
14.05 не начался Чехия
Австрия
Группа B
14.05 не начался Канада
Латвия
Группа A
15.05 не начался Швейцария
Франция
Группа B
15.05 не начался Финляндия
США
Группа A
15.05 не начался Беларусь
Словакия
Группа B
15.05 не начался Канада
Германия
Группа A
15.05 не начался Россия
Швеция
Группа B
15.05 не начался Латвия
Дания
1/4 финала
17.05 не начался
4B
1/4 финала
17.05 не начался 2B
3A
1/4 финала
17.05 не начался 1B
4A
1/4 финала
17.05 не начался 2A
3B
1/2 финала
19.05 не начался 4F1
4F2
1/2 финала
19.05 не начался 4F3
4F4
Матч за 3-е место
20.05 не начался L SF1
L SF2
Финал
20.05 не начался W SF1
W SF2
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https://sport.mail.ru/hockey2018/news/33444828/
12 мая 2018, 20:43 | БЕЛТА

Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион ЧМ

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хоккеисты проиграли Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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© РИА "Новости"

Еще перед стартом в белоруской команде не скрывали, что встреча с австрийцами станет одной ключевых на турнире.

В стартовом составе белорусов перед матчем в Копенгагене, по сравнению с предыдущим поединком с чехами, произошли изменения. Место в воротах занял Михаил Карнаухов, вернулись в состав опытные Александр Матерухин и Шарль Лингле, но не попал в состав из-за травмы руки Владимир Денисов. Подопечные Сергея Пушкова с первых минут постарались активно действовать в зоне соперника и много бросать по воротам. Однако именно австрийцы отличились первыми. Лайне Вивейрос наудачу бросил от борта, и шайба рикошетом от Дмитрия Коробова оказалась в сетке ворот белорусов.

После перерыва хоккеисты Австрии уверенно реализовали большинство, после удалений Джеффа Платта и Степана Фальковского — 3:0. Соперники при реализации большинства дважды использовали одинаковую комбинацию, которая и принесла успех. Перед самым перерывом Доминик Цвергер довел преимущество австрийцев до четырех шайб.

В заключительные двадцать минут игры серьезных изменений в свою игру белорусам внести не удалось.

Поражение от Австрии стало шестым подряд на чемпионате мира в Копенгагене для нашей команды. Сборная Беларуси перед заключительным матчем занимает восьмое место в группе А и не сможет улучшить свое турнирное положение, покидая элитный дивизион мирового форума, в котором неизменно выступала с 2005 года.

Турнирное положение в группе А: 1. Швеция — 14 очков (5 матчей). 2. Россия — 10 (4). 3. Чехия — 9 (5). 4. Швейцария — 9 (4). 5. Словакия — 8 (5). 6. Франция — 6 (5). 7. Австрия — 4 (6). 8. Беларусь — 0 (6).

Восьмую игру на чемпионате мира белорусские хоккеисты проведут 15 мая с командой Словакии.
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